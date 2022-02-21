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UK NHS EVERYBODY HAS MAN MADE HIV V-AIDS FROM THE GOF MRNA BIO WEAPONIZED JAB NOW THEY WANT YOU TO COME GET TESTED FOR "AIDS"- WE POISONED YOU - BUT ARE PRETENDING WE DIDN'T - HAPPY DAYS!
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508 views • February 21, 2022
COVID19 - UK YOU ARE A LYING FUCKING JOKE! - https://www.bitchute.com/video/C2yjkoLUwp4I/
THE NHS UK EVERYBODY HAS AIDS FROM THE MRNA JAB SORRY WE GIVE YOU AIDS IN THE MRNA COVID "HE HE" "VACCINE" SO CAN YOU BE A LOVE AND GET TESTED FOR "HIV AIDS" ITS SO COMMON YOU KNOW AND NOTHING AT ALL TO DO WITH THE SUPER SAFE AND EFFECTIVE DEATH SHOT , I MEAN JAB GET YOUR DEBILITATING BOOSTER TODAY! THEY SO SAFE PEOPLE ARE DYING TO GET ONE! https://www.brighteon.com/871e8c17-8b11-4366-8cc1-9f270aa08163
THE FALL OF THE CABAL 21 - https://www.bitchute.com/video/wKBBGATV3jyg/
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
THE NAZIS REALLY ATTACKED UKRAINE TODAY! - THERE BACK! https://www.brighteon.com/2ef7ba5f-31ca-4b93-b41a-7c048e0ea28f
CANADA HAS HIV+ VACCINE SYNTHETIC MAN MADE V-AIDS -https://www.brighteon.com/8544800a-b5b0-41af-8d30-fbc4650602e3
THE USA HAS VACCINE INDUCED V-AIDS - https://www.brighteon.com/f7366851-da3b-4e06-acb9-feb732052dd0
BRITISH COLUMBIA HAS HIV VACCINE V-AIDS - https://www.brighteon.com/edb8ebaa-bd6a-4571-85bf-7c6174295a72
AUSTRALIA HAS HIV VACCINE V-AIDS -https://www.brighteon.com/f5c72c71-082d-4013-afb7-bbe7a9b050aa
UK HAS HIV VACCINE AIDS - https://www.brighteon.com/8c8fee19-3a4f-4b9a-9e04-3f2b64d44258
WALES HAS HIV+ VACCINE MAN MADE SYNTHETIC V-AIDS - https://www.brighteon.com/7fe39cdb-fbb6-454b-9abe-ff9403362825
THE BBC KNOWS ABOUT THE VACCINE INDUCED V-AIDS - https://www.brighteon.com/f8e38327-4b33-428d-9b20-bb1be8ea2b04
VACCINES+HIV AIDS = VAIDS AIDS - FAUCIS FIRST FRAUD! - https://www.brighteon.com/4b65c3f1-6e59-4abe-a4c3-5313eadc0bbc
THE CABAL RE-BRAND AIDS TO VAIDS - THEY MADE IT! - https://www.brighteon.com/9b0c3fbf-9fe8-439a-bc58-e5627d98c73e
5G AND TRANSMISSIBLE ELECTRO V-AIDS - https://www.brighteon.com/75dd7842-1e61-4aa7-9526-a48c64e24123
THEY USE 5G RADIATION TO ELECTRICLY TRANSFECT YOU! THIS IS HOW THEY DO IT - SHARE THIS EVERYWHERE - USA PATENTED https://www.brighteon.com/8e980db5-da7e-42a7-8801-ff6fa23bcbee
5G MM MICROWAVES AND THE GRAPHENE JAB AND THE DANGER YOU ARE IN IF YOU TOOK THE JAB - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8
CHECK OUT FLASH! THE TARGETED AND GRAPHENE BLUTOOTH LINKED JABBED MAN GETS 5G JIBBA JAB ZAPPED! - https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
EX VODAFONE 5G BOSS EXPLAINS THE CABALS PLAN - HE ESCAPED! WE ALL NEED TO STOP THIS EVIL - https://www.brighteon.com/bcbc63e3-9f7c-4cef-a8e4-46e3d6f32cb7
BE VERY CAREFUL OF WHAT YOU BELIEVE AND SEE! - NOTHING IS AS IT SEEMS! ARE YOU AWAKE YET? - https://www.bitchute.com/video/XlJhfBuNViIb/
THE UK SAGE NUDGE GROUP AND THE BIGGEST EVER EVIL DECEPTION KNOWN TO MAN! - https://www.brighteon.com/a62f5e13-de3b-46c0-afab-2a45107d397a
THE CORRUPT SCOTTISH GOVERNMENT DONT WANT THIS OUT! - https://www.brighteon.com/53bfa6bd-6440-4fb8-b3e8-fe4257c67ed7
WHAT UKRAINE PM THINKS OF THE BUILD BACK BETTER NWO GLOBAL CABAL - https://www.brighteon.com/8fe0c062-fb64-4663-a906-d7986cbc04a5
5G IS KILLING THE ANIMALS OF IN DROVES! - DE POP PLAN IN PROGRESS - FELONY IN PROCESS! - https://www.brighteon.com/35313c12-7406-4ae6-ac24-93ffd140fc87
ITS SILENT AND DEADLY - SHUSSSSSSHHHHHH! - https://www.bitchute.com/video/pzPbx64KHtf7/
HAVE YOU WOKE UP YET? MAX IGAN - https://www.brighteon.com/4c77dce7-96c4-4ab8-bd23-4e1186012040
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
DIRTY LITTLE SECRET - UK HIDE CHILD DEATH RATES OF THE "VACCINATED" CHILDREN - https://www.brighteon.com/c26caf0f-6683-44ee-8974-2f41cab54db1
LINK - https://www.brighteon.com/fbb23fff-d505-4763-91b5-f849d5df4124
HER IMMUNE SYSTEM IS NOW DESTROYED! SHE TOOK THE SHOT AND IS NOW DYING FROM AIDS AS LARGE AMOUNTS OF JABBED ARE NOW HIV+ FROM THE HIV SPIKE PROTEIN CLAMP IN THE LIPO COVERED TOXIC GELL - THANKS TRUMP! - https://www.brighteon.com/26b83053-a67f-4e6f-a973-c97191511bfa
JO ROGAN THE GREAT RESET! THE TRUTH IS OUT THERE - https://www.brighteon.com/9d03a46b-8e37-4cf5-9619-022f3a34da97
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
TUCKER CARLSON - CRUSH THEM ALL! - https://www.brighteon.com/a5b473c1-8116-4438-b5df-c3e6f7943cae
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KNOW ABOUT NSA FUSION CENTERS - https://www.brighteon.com/466fb386-28c3-415d-a189-011769dacaaa
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
HEALING - THE 369 QUEEN - GROW AND LEARN! - https://www.brighteon.com/105b054b-104b-4aa0-b18f-5b92aab51868
PROFESSOR CORBIN STOP THE NEW NORMAL - https://www.brighteon.com/b12168e8-5bbd-4cbd-8311-7ce59ba59bc0
THE NHS UK EVERYBODY HAS AIDS FROM THE MRNA JAB SORRY WE GIVE YOU AIDS IN THE MRNA COVID "HE HE" "VACCINE" SO CAN YOU BE A LOVE AND GET TESTED FOR "HIV AIDS" ITS SO COMMON YOU KNOW AND NOTHING AT ALL TO DO WITH THE SUPER SAFE AND EFFECTIVE DEATH SHOT , I MEAN JAB GET YOUR DEBILITATING BOOSTER TODAY! THEY SO SAFE PEOPLE ARE DYING TO GET ONE! https://www.brighteon.com/871e8c17-8b11-4366-8cc1-9f270aa08163
THE FALL OF THE CABAL 21 - https://www.bitchute.com/video/wKBBGATV3jyg/
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
THE NAZIS REALLY ATTACKED UKRAINE TODAY! - THERE BACK! https://www.brighteon.com/2ef7ba5f-31ca-4b93-b41a-7c048e0ea28f
CANADA HAS HIV+ VACCINE SYNTHETIC MAN MADE V-AIDS -https://www.brighteon.com/8544800a-b5b0-41af-8d30-fbc4650602e3
THE USA HAS VACCINE INDUCED V-AIDS - https://www.brighteon.com/f7366851-da3b-4e06-acb9-feb732052dd0
BRITISH COLUMBIA HAS HIV VACCINE V-AIDS - https://www.brighteon.com/edb8ebaa-bd6a-4571-85bf-7c6174295a72
AUSTRALIA HAS HIV VACCINE V-AIDS -https://www.brighteon.com/f5c72c71-082d-4013-afb7-bbe7a9b050aa
UK HAS HIV VACCINE AIDS - https://www.brighteon.com/8c8fee19-3a4f-4b9a-9e04-3f2b64d44258
WALES HAS HIV+ VACCINE MAN MADE SYNTHETIC V-AIDS - https://www.brighteon.com/7fe39cdb-fbb6-454b-9abe-ff9403362825
THE BBC KNOWS ABOUT THE VACCINE INDUCED V-AIDS - https://www.brighteon.com/f8e38327-4b33-428d-9b20-bb1be8ea2b04
VACCINES+HIV AIDS = VAIDS AIDS - FAUCIS FIRST FRAUD! - https://www.brighteon.com/4b65c3f1-6e59-4abe-a4c3-5313eadc0bbc
THE CABAL RE-BRAND AIDS TO VAIDS - THEY MADE IT! - https://www.brighteon.com/9b0c3fbf-9fe8-439a-bc58-e5627d98c73e
5G AND TRANSMISSIBLE ELECTRO V-AIDS - https://www.brighteon.com/75dd7842-1e61-4aa7-9526-a48c64e24123
THEY USE 5G RADIATION TO ELECTRICLY TRANSFECT YOU! THIS IS HOW THEY DO IT - SHARE THIS EVERYWHERE - USA PATENTED https://www.brighteon.com/8e980db5-da7e-42a7-8801-ff6fa23bcbee
5G MM MICROWAVES AND THE GRAPHENE JAB AND THE DANGER YOU ARE IN IF YOU TOOK THE JAB - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8
CHECK OUT FLASH! THE TARGETED AND GRAPHENE BLUTOOTH LINKED JABBED MAN GETS 5G JIBBA JAB ZAPPED! - https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
EX VODAFONE 5G BOSS EXPLAINS THE CABALS PLAN - HE ESCAPED! WE ALL NEED TO STOP THIS EVIL - https://www.brighteon.com/bcbc63e3-9f7c-4cef-a8e4-46e3d6f32cb7
BE VERY CAREFUL OF WHAT YOU BELIEVE AND SEE! - NOTHING IS AS IT SEEMS! ARE YOU AWAKE YET? - https://www.bitchute.com/video/XlJhfBuNViIb/
THE UK SAGE NUDGE GROUP AND THE BIGGEST EVER EVIL DECEPTION KNOWN TO MAN! - https://www.brighteon.com/a62f5e13-de3b-46c0-afab-2a45107d397a
THE CORRUPT SCOTTISH GOVERNMENT DONT WANT THIS OUT! - https://www.brighteon.com/53bfa6bd-6440-4fb8-b3e8-fe4257c67ed7
WHAT UKRAINE PM THINKS OF THE BUILD BACK BETTER NWO GLOBAL CABAL - https://www.brighteon.com/8fe0c062-fb64-4663-a906-d7986cbc04a5
5G IS KILLING THE ANIMALS OF IN DROVES! - DE POP PLAN IN PROGRESS - FELONY IN PROCESS! - https://www.brighteon.com/35313c12-7406-4ae6-ac24-93ffd140fc87
ITS SILENT AND DEADLY - SHUSSSSSSHHHHHH! - https://www.bitchute.com/video/pzPbx64KHtf7/
HAVE YOU WOKE UP YET? MAX IGAN - https://www.brighteon.com/4c77dce7-96c4-4ab8-bd23-4e1186012040
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
DIRTY LITTLE SECRET - UK HIDE CHILD DEATH RATES OF THE "VACCINATED" CHILDREN - https://www.brighteon.com/c26caf0f-6683-44ee-8974-2f41cab54db1
LINK - https://www.brighteon.com/fbb23fff-d505-4763-91b5-f849d5df4124
HER IMMUNE SYSTEM IS NOW DESTROYED! SHE TOOK THE SHOT AND IS NOW DYING FROM AIDS AS LARGE AMOUNTS OF JABBED ARE NOW HIV+ FROM THE HIV SPIKE PROTEIN CLAMP IN THE LIPO COVERED TOXIC GELL - THANKS TRUMP! - https://www.brighteon.com/26b83053-a67f-4e6f-a973-c97191511bfa
JO ROGAN THE GREAT RESET! THE TRUTH IS OUT THERE - https://www.brighteon.com/9d03a46b-8e37-4cf5-9619-022f3a34da97
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
TUCKER CARLSON - CRUSH THEM ALL! - https://www.brighteon.com/a5b473c1-8116-4438-b5df-c3e6f7943cae
https://www.brighteon.com/1127badd-4739-4710-bc49-8c278d0971ba
KNOW ABOUT NSA FUSION CENTERS - https://www.brighteon.com/466fb386-28c3-415d-a189-011769dacaaa
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
HEALING - THE 369 QUEEN - GROW AND LEARN! - https://www.brighteon.com/105b054b-104b-4aa0-b18f-5b92aab51868
PROFESSOR CORBIN STOP THE NEW NORMAL - https://www.brighteon.com/b12168e8-5bbd-4cbd-8311-7ce59ba59bc0
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