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THE BBC - THERE IS H-I-V AIDS IN THE "VACCINE" /or GOF 5G COMPATIBLE NANO BIO-WEAPON
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163 views • February 11, 2022
THE BBC - ADMIT THERE IS AIDS IN THE "VACCINE" / GOF BIO-WEAPON
HELLO! - YOU GOT COVAIDS - https://www.bitchute.com/video/zGjzIJorCl9Y/
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/
BLOOD CLOTS, CANCER APPEAR WITH WARP SPEED - https://www.bitchute.com/video/8rysOy4LA7ka/
OFFICIAL U.K. LAB REPORT CONFIRMS COVID-19 INJECTIONS DEFINITELY CONTAIN GRAPHENE OXIDE https://www.bitchute.com/video/3uPCXkxVCBMK/
LAB REPORT SENT TO POLICE CONFIRMS HUGE AMOUNTS OF GRAPHENE NANO IN ALL COVID-19 VACCINES - https://www.bitchute.com/video/VU84abW2ruAn/
THE BEAST THAT WAS, IS NOT, AND YET IS (REVELATION 17:8) - https://www.brighteon.com/f830bc6f-bf7a-40f6-aad4-fa44e37abaa8
STOP THE COVID BRAINWASHING OF THE UK RUN BY THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM ('SAGE NUDGE UNIT') - https://www.bitchute.com/video/U3JUmp859Q57/
AIDS IN THE VACCINE MAG BITTER TRUTH - https://www.bitchute.com/video/I2y7EN4BfYhN/
wariors rise -MAX IGAN - https://www.bitchute.com/video/8Wg851IqCM3u/
PFIZER CEO ALBERT BOURLA: "WE DIDN'T STUDY THE REAL VIRUS, BUT A VIRUS THAT WE BUILT IN THE LAB." - https://www.bitchute.com/video/y1lnQ6KlpOyS/
BREAKING NEWS - AUSTRALIA PRIME MINISTER AND JABB PUSHERS WHO TRUSTED THE SCIENCE BACK PEDALS WARP SPEED - THOSE HIV TESTS ARE NOT FALSE POSITIVE BUT HUMANS ARE REALLY ARE HIV POSITIVE, "VERY SOON" THEY WILL SAY WE DIDNT KNOW? - JUST DOING OUR JOB? - WE TRUSTED THE SCIENCE? - WE ARE NOT TO BLAME? - I HEAR IT ALL NOW SO CONTRISHOUS - IT DOES NOT CUT THE MUSTARD! MILLIONS HAVE DIED AND MILLIONS MORE INJURED! - WE THE PEOPLE NOW SEEK COMMON JUSTICE! - https://www.brighteon.com/58ad4848-e6c2-43b7-8386-e604a6442965
DOCTOR SAYS YOU SHOULD AVOID THE HOSPITALS! - HOSPITALS ARE DANGEROUS PLACES - https://www.brighteon.com/c180b541-f550-499f-8400-abb1fb6f1ba3
THEY ARE SPRAYING YOU WITH WITH ALUMINIUM SMART DUST AND BLACK GOO NEPHELYM DNA - CERN SWISS COLLIDER - https://www.brighteon.com/9e7dd9c9-1986-49d3-b887-5cff06d9c893
THEY OFFERED THE NURSES MONEY TO GET IN THE BEDS AND PRETEND THEY SAID NO! SO THEY USED FAKE PEOPLE TO SCAM THE LIE - https://www.bitchute.com/video/IKksXJ0B1cen/
UK- HUNDREDS OF THOUSANDS JABBED NOW WITH AIDS - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - VAIDS SIDE EFFECT! DID THEY TELL YOU IT HAD TRYPARASOMA PARASYTES IN THERE? INFORMED CONSENT- NO! CRIMES TO HUMANITY! - https://www.brighteon.com/39e3cb18-6998-4a44-99cf-7f85cf0f0011
UK COLULMN NEWS - V-AIDS IN THE VACCINE! - https://www.bitchute.com/video/iHIlUb0Tb68Y/
ICE CREAM,TRUCKS,AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
ottowa police chief is called out by his officers - https://www.brighteon.com/ef851517-2234-49dc-93c2-456ab0673ee1
Biotech Analyst Issues 5G Warning: Biden DHS Actively Working To Subvert Talk About 5G - https://www.brighteon.com/b0c1451a-ba0e-4165-8761-de681def5346
How 5G turns your body into a molecular WEAPON of destruction and brain damage - https://www.brighteon.com/0c399c0b-99ac-46a3-97c2-2b6dad957289
ACTIVE SHOOTER ALERT - DUDE WHERES MY TRUCK? - https://www.brighteon.com/cd61a814-ac8e-4aac-be78-1180106c4e57
NASA LIES THROUGH ITS TEETH - ITS ALL NASA BS FOR $$$- https://www.brighteon.com/0abae97b-d3e2-4063-8eba-b1c5bbf6bf61
50 MILLION doses of 'vaccine' recalled as they triggered HIV AIDS - https://www.brighteon.com/58ad4848-e6c2-43b7-8386-e604a6442965
ALL OTTAWA POLICE EXEMPT FROM THE JAB! - https://www.brighteon.com/4aef09b3-a804-4da5-a155-644df2c194b3
5G AND THE PLANNED EXPERIMENT ON HUMANS - https://www.brighteon.com/3f8ad0d0-7548-49e8-82f2-6262b5b6d18e
THE HONK! ING CONTINUES - https://www.brighteon.com/c6aae4d7-9798-446d-a090-c9d987bae0be
Nazi Game Plan, Biometrics. Wall Street Blood Bath coming, Insurance vs Big Pharma! Astrology Woo! 2,160 year cycle. Aquarius. Enke and Enlil. Power change! - https://www.brighteon.com/4bc598a0-5aaf-44b8-96c9-23c5f9468a9a
australia junior tennis player has heart attack! after jab - https://www.brighteon.com/0a29a929-6d63-40d6-99ba-523042cbaf05
EXPOSED - Paedo Protector - Sir Kier Starmer - the most corrupt politician in Parliament yet - https://www.brighteon.com/bd82094b-a551-473a-9a73-632dd599cd7e
Freedom Convoy Truth by Dr Daniel Nagase - "Taxation Slavery"
https://www.brighteon.com/21619c4a-0188-40eb-a983-28fe12f1bc81
HELLO! - YOU GOT COVAIDS - https://www.bitchute.com/video/zGjzIJorCl9Y/
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/
BLOOD CLOTS, CANCER APPEAR WITH WARP SPEED - https://www.bitchute.com/video/8rysOy4LA7ka/
OFFICIAL U.K. LAB REPORT CONFIRMS COVID-19 INJECTIONS DEFINITELY CONTAIN GRAPHENE OXIDE https://www.bitchute.com/video/3uPCXkxVCBMK/
LAB REPORT SENT TO POLICE CONFIRMS HUGE AMOUNTS OF GRAPHENE NANO IN ALL COVID-19 VACCINES - https://www.bitchute.com/video/VU84abW2ruAn/
THE BEAST THAT WAS, IS NOT, AND YET IS (REVELATION 17:8) - https://www.brighteon.com/f830bc6f-bf7a-40f6-aad4-fa44e37abaa8
STOP THE COVID BRAINWASHING OF THE UK RUN BY THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM ('SAGE NUDGE UNIT') - https://www.bitchute.com/video/U3JUmp859Q57/
AIDS IN THE VACCINE MAG BITTER TRUTH - https://www.bitchute.com/video/I2y7EN4BfYhN/
wariors rise -MAX IGAN - https://www.bitchute.com/video/8Wg851IqCM3u/
PFIZER CEO ALBERT BOURLA: "WE DIDN'T STUDY THE REAL VIRUS, BUT A VIRUS THAT WE BUILT IN THE LAB." - https://www.bitchute.com/video/y1lnQ6KlpOyS/
BREAKING NEWS - AUSTRALIA PRIME MINISTER AND JABB PUSHERS WHO TRUSTED THE SCIENCE BACK PEDALS WARP SPEED - THOSE HIV TESTS ARE NOT FALSE POSITIVE BUT HUMANS ARE REALLY ARE HIV POSITIVE, "VERY SOON" THEY WILL SAY WE DIDNT KNOW? - JUST DOING OUR JOB? - WE TRUSTED THE SCIENCE? - WE ARE NOT TO BLAME? - I HEAR IT ALL NOW SO CONTRISHOUS - IT DOES NOT CUT THE MUSTARD! MILLIONS HAVE DIED AND MILLIONS MORE INJURED! - WE THE PEOPLE NOW SEEK COMMON JUSTICE! - https://www.brighteon.com/58ad4848-e6c2-43b7-8386-e604a6442965
DOCTOR SAYS YOU SHOULD AVOID THE HOSPITALS! - HOSPITALS ARE DANGEROUS PLACES - https://www.brighteon.com/c180b541-f550-499f-8400-abb1fb6f1ba3
THEY ARE SPRAYING YOU WITH WITH ALUMINIUM SMART DUST AND BLACK GOO NEPHELYM DNA - CERN SWISS COLLIDER - https://www.brighteon.com/9e7dd9c9-1986-49d3-b887-5cff06d9c893
THEY OFFERED THE NURSES MONEY TO GET IN THE BEDS AND PRETEND THEY SAID NO! SO THEY USED FAKE PEOPLE TO SCAM THE LIE - https://www.bitchute.com/video/IKksXJ0B1cen/
UK- HUNDREDS OF THOUSANDS JABBED NOW WITH AIDS - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - VAIDS SIDE EFFECT! DID THEY TELL YOU IT HAD TRYPARASOMA PARASYTES IN THERE? INFORMED CONSENT- NO! CRIMES TO HUMANITY! - https://www.brighteon.com/39e3cb18-6998-4a44-99cf-7f85cf0f0011
UK COLULMN NEWS - V-AIDS IN THE VACCINE! - https://www.bitchute.com/video/iHIlUb0Tb68Y/
ICE CREAM,TRUCKS,AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
ottowa police chief is called out by his officers - https://www.brighteon.com/ef851517-2234-49dc-93c2-456ab0673ee1
Biotech Analyst Issues 5G Warning: Biden DHS Actively Working To Subvert Talk About 5G - https://www.brighteon.com/b0c1451a-ba0e-4165-8761-de681def5346
How 5G turns your body into a molecular WEAPON of destruction and brain damage - https://www.brighteon.com/0c399c0b-99ac-46a3-97c2-2b6dad957289
ACTIVE SHOOTER ALERT - DUDE WHERES MY TRUCK? - https://www.brighteon.com/cd61a814-ac8e-4aac-be78-1180106c4e57
NASA LIES THROUGH ITS TEETH - ITS ALL NASA BS FOR $$$- https://www.brighteon.com/0abae97b-d3e2-4063-8eba-b1c5bbf6bf61
50 MILLION doses of 'vaccine' recalled as they triggered HIV AIDS - https://www.brighteon.com/58ad4848-e6c2-43b7-8386-e604a6442965
ALL OTTAWA POLICE EXEMPT FROM THE JAB! - https://www.brighteon.com/4aef09b3-a804-4da5-a155-644df2c194b3
5G AND THE PLANNED EXPERIMENT ON HUMANS - https://www.brighteon.com/3f8ad0d0-7548-49e8-82f2-6262b5b6d18e
THE HONK! ING CONTINUES - https://www.brighteon.com/c6aae4d7-9798-446d-a090-c9d987bae0be
Nazi Game Plan, Biometrics. Wall Street Blood Bath coming, Insurance vs Big Pharma! Astrology Woo! 2,160 year cycle. Aquarius. Enke and Enlil. Power change! - https://www.brighteon.com/4bc598a0-5aaf-44b8-96c9-23c5f9468a9a
australia junior tennis player has heart attack! after jab - https://www.brighteon.com/0a29a929-6d63-40d6-99ba-523042cbaf05
EXPOSED - Paedo Protector - Sir Kier Starmer - the most corrupt politician in Parliament yet - https://www.brighteon.com/bd82094b-a551-473a-9a73-632dd599cd7e
Freedom Convoy Truth by Dr Daniel Nagase - "Taxation Slavery"
https://www.brighteon.com/21619c4a-0188-40eb-a983-28fe12f1bc81
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