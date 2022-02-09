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UK- HUNDREDS OF THOUSANDS JABBED NOW WITH AIDS - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - VAIDS SIDE EFFECT! DID THEY TELL YOU IT HAD TRYPARASOMA PARASYTES IN THERE? INFORMED CONSENT- NO! CRIMES TO HUMANITY!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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533 views • February 09, 2022
THE JABBED ARE GETTING SICK - THEY ARE ADMITTING THEY ARE GOING TO GET AIDS - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - SAVEUSNOW.ORG.CO.UK - MARK STEELE - BIO WEAPONS EXPERT. AIDS FROM THE SHOT! SIDE EFFECT THEY NOW ADMIT! PLEASE DONT WEAR A SATANIC RED BOW THATS SHAPED LIKE A COCK AND BALLS IT A SPELL/SIDUAL AND THEY ARE LAUGHING AT YOU!

Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564

BLOOD CLOTS, CANCER APPEAR WITH WARP SPEED - https://www.bitchute.com/video/8rysOy4LA7ka/

LAB REPORT SENT TO POLICE CONFIRMS HUGE AMOUNTS OF GRAPHENE NANO IN ALL COVID-19 VACCINES - https://www.bitchute.com/video/VU84abW2ruAn/

HELLO! - YOU GOT COVAIDS - https://www.bitchute.com/video/zGjzIJorCl9Y/

ITS TIME FOR THE AIDS SCAM IS IT? -https://www.bitchute.com/video/FBrQUJ0mfY9b/

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SCOTLAND - new stats are lies and fabricated fraud! - https://www.bitchute.com/video/NlldAajlOHGr/

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TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad

CHRIS SKY TALKS TO THE TRUCKERS - https://www.brighteon.com/dcc4e7b2-592d-4343-93e4-23aece134ffe

USING FAKE PEOPLE TO KEEP UP THE FEAR - LIARS AND DECIEVERS - https://www.bitchute.com/video/IKksXJ0B1cen/

OTTAWA CANADIAN POLICE OFFICER LETS YOU KNOW THE TRUTH! - https://www.brighteon.com/0b797ef2-835c-482b-a6a6-3a919c14a663

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TRUDEAU STUPIDLY DOUBLES DOWN! - WHY???? - https://www.bitchute.com/video/DWffzQxRb24/

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THERE IS NO GOING BACK NORMAL AFTER TRYING TO KILL US - https://www.brighteon.com/6c5f040a-f311-46e0-9366-4154e02ea399

4 DAYS AFTER MY PFIZER MRNA GMO BIO WEAPON JAB I HAD MY LEG AMPUTATED! - https://www.bitchute.com/video/dU8MxKzoIYv6/

DR REINER FUELLMICH: “THERE IS A FINGERPRINT THAT ONLY THE VACCINES LEAVE” - https://www.bitchute.com/video/cJlf0a1atuXV/

THESE GUYS DESERVE FULL SUPPORT! - ITS CRIMINAL WHAT THEY HAVE DONE TO WE THE PEOPLE - HOLD THE LINE! - https://www.brighteon.com/beff56ca-887a-42cf-bba0-63c1be8ff922

JAB PUSHING LEFTIST COMEDIANS NOW FIND THEM SELVES IN THE HOSPITAL - OH SO SALTY - https://www.brighteon.com/0c602130-1000-4a4a-ad2d-4b14148c62b8

PORTAN DOWN UK - WHAT DO THEY MAKE THERE??? - https://www.brighteon.com/9323a707-6331-468d-85c2-5e91ed7da554

CONTROLLING WEATHER AND MINDS - https://www.brighteon.com/672558af-649f-487c-b954-6136db376b97

(UK-PHARMA-GOV-CORP) HUMAN RIGHTS ACT REFORM (2022 MARCH) A "MODERN" BILL OF "RIGHTS" - https://www.bitchute.com/video/YQTF38dMymSU/

NEW ZEALAND START TO TAKE BACK THEIR COUNTRY https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942

HONK HONK! Truckers Can Triumph, Freedom Fighters Ignite Worldwide Non-Compliance - https://www.brighteon.com/3a48f736-f7be-4982-b11e-4cba07332b25

THEY KNOW THE PEOPLE KNOW! - https://www.bitchute.com/video/wtUKIT2rmA0N/

Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239

5G 6G THIS IS HAPPENING NOW! - https://www.brighteon.com/3bf599e2-be33-44f7-aea2-6c26ff4e5f50

HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807

ALL ROADS LEAD TO FUSION GPS - https://www.bitchute.com/video/7lzfXcXSOZAh/

THE BIG VAXXED DIE OFF HAS BEGUN! - https://www.brighteon.com/0c6e996b-d975-49e9-83bf-9f63c683885a

JOHN COLEMAN - CLIMATE CHANGE DOES NOT EXIST! - https://www.brighteon.com/7d0a0285-cc8a-474b-97cf-04cb995b0984

PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/

ROMANA DIDULO - PSYOPP - https://www.brighteon.com/12f6f9ec-1fc0-4535-91f5-2695cf2cc2cb
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