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UK- HUNDREDS OF THOUSANDS JABBED NOW WITH AIDS - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - VAIDS SIDE EFFECT! DID THEY TELL YOU IT HAD TRYPARASOMA PARASYTES IN THERE? INFORMED CONSENT- NO! CRIMES TO HUMANITY!
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533 views • February 09, 2022
THE JABBED ARE GETTING SICK - THEY ARE ADMITTING THEY ARE GOING TO GET AIDS - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - SAVEUSNOW.ORG.CO.UK - MARK STEELE - BIO WEAPONS EXPERT. AIDS FROM THE SHOT! SIDE EFFECT THEY NOW ADMIT! PLEASE DONT WEAR A SATANIC RED BOW THATS SHAPED LIKE A COCK AND BALLS IT A SPELL/SIDUAL AND THEY ARE LAUGHING AT YOU!
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HONK HONK! Truckers Can Triumph, Freedom Fighters Ignite Worldwide Non-Compliance - https://www.brighteon.com/3a48f736-f7be-4982-b11e-4cba07332b25
THEY KNOW THE PEOPLE KNOW! - https://www.bitchute.com/video/wtUKIT2rmA0N/
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
5G 6G THIS IS HAPPENING NOW! - https://www.brighteon.com/3bf599e2-be33-44f7-aea2-6c26ff4e5f50
HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807
ALL ROADS LEAD TO FUSION GPS - https://www.bitchute.com/video/7lzfXcXSOZAh/
THE BIG VAXXED DIE OFF HAS BEGUN! - https://www.brighteon.com/0c6e996b-d975-49e9-83bf-9f63c683885a
JOHN COLEMAN - CLIMATE CHANGE DOES NOT EXIST! - https://www.brighteon.com/7d0a0285-cc8a-474b-97cf-04cb995b0984
PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/
ROMANA DIDULO - PSYOPP - https://www.brighteon.com/12f6f9ec-1fc0-4535-91f5-2695cf2cc2cb
Dr. Ariyana Love – UKR Biolabs, ethnic cleansing of the western world & Doherty Institute - https://www.brighteon.com/f28d768d-3d68-4b29-a9b0-95b2c5549564
BLOOD CLOTS, CANCER APPEAR WITH WARP SPEED - https://www.bitchute.com/video/8rysOy4LA7ka/
LAB REPORT SENT TO POLICE CONFIRMS HUGE AMOUNTS OF GRAPHENE NANO IN ALL COVID-19 VACCINES - https://www.bitchute.com/video/VU84abW2ruAn/
HELLO! - YOU GOT COVAIDS - https://www.bitchute.com/video/zGjzIJorCl9Y/
ITS TIME FOR THE AIDS SCAM IS IT? -https://www.bitchute.com/video/FBrQUJ0mfY9b/
2/9/2022 The Stew Peters Show: Stew Peters ft. Leo Zacky, Karen Kingston, Andrew Torba, Dr. Jane Ruby, Carlos Cortez Jr - https://www.brighteon.com/8606a9d6-7cf7-4b8f-b8d0-cd97a5163686
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
covid is an alergic reaction - https://www.brighteon.com/b2afd6ae-384a-40ab-bdab-c228579f88f1
SCOTLAND - new stats are lies and fabricated fraud! - https://www.bitchute.com/video/NlldAajlOHGr/
JULIAN ASSANGE - EVERY WAR WAS ORCHESTRATED BY MEDIA LIES - https://www.brighteon.com/dfaf430d-7276-47d0-817d-c1257fc6c206
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
LIARS AND FRAUDS THE LOT OF THEM! - https://www.brighteon.com/985c3222-f47a-4110-a786-01bc1b9ab831
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
CHRIS SKY TALKS TO THE TRUCKERS - https://www.brighteon.com/dcc4e7b2-592d-4343-93e4-23aece134ffe
USING FAKE PEOPLE TO KEEP UP THE FEAR - LIARS AND DECIEVERS - https://www.bitchute.com/video/IKksXJ0B1cen/
OTTAWA CANADIAN POLICE OFFICER LETS YOU KNOW THE TRUTH! - https://www.brighteon.com/0b797ef2-835c-482b-a6a6-3a919c14a663
israel - AGREED FOR ITS PEOPLE TO BE LAB RATS! - THE BIGGEST EXPERIMENT EVER! - A BIO-WEAPONIZED EUGENICS EXPERIMENT - https://www.brighteon.com/7a09b68f-a004-465e-8f90-7c83a82cf753
SEE RHYTHMIC PATTERN OF CONVULSIONS? NOT NATURAL. AN ELECTRONIC ATTACK BY PULSES OF ENERGY - https://www.brighteon.com/05cdc5ea-aa45-468b-adea-1c3575cfaefe
TRUDEAU STUPIDLY DOUBLES DOWN! - WHY???? - https://www.bitchute.com/video/DWffzQxRb24/
The Most Important Video You’ll Watch All Year!!! This is Life Saving!!! - https://www.brighteon.com/9f171017-f26d-4c4b-8b85-671a3853f86e
THERE IS NO GOING BACK NORMAL AFTER TRYING TO KILL US - https://www.brighteon.com/6c5f040a-f311-46e0-9366-4154e02ea399
4 DAYS AFTER MY PFIZER MRNA GMO BIO WEAPON JAB I HAD MY LEG AMPUTATED! - https://www.bitchute.com/video/dU8MxKzoIYv6/
DR REINER FUELLMICH: “THERE IS A FINGERPRINT THAT ONLY THE VACCINES LEAVE” - https://www.bitchute.com/video/cJlf0a1atuXV/
THESE GUYS DESERVE FULL SUPPORT! - ITS CRIMINAL WHAT THEY HAVE DONE TO WE THE PEOPLE - HOLD THE LINE! - https://www.brighteon.com/beff56ca-887a-42cf-bba0-63c1be8ff922
JAB PUSHING LEFTIST COMEDIANS NOW FIND THEM SELVES IN THE HOSPITAL - OH SO SALTY - https://www.brighteon.com/0c602130-1000-4a4a-ad2d-4b14148c62b8
PORTAN DOWN UK - WHAT DO THEY MAKE THERE??? - https://www.brighteon.com/9323a707-6331-468d-85c2-5e91ed7da554
CONTROLLING WEATHER AND MINDS - https://www.brighteon.com/672558af-649f-487c-b954-6136db376b97
(UK-PHARMA-GOV-CORP) HUMAN RIGHTS ACT REFORM (2022 MARCH) A "MODERN" BILL OF "RIGHTS" - https://www.bitchute.com/video/YQTF38dMymSU/
NEW ZEALAND START TO TAKE BACK THEIR COUNTRY https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942
HONK HONK! Truckers Can Triumph, Freedom Fighters Ignite Worldwide Non-Compliance - https://www.brighteon.com/3a48f736-f7be-4982-b11e-4cba07332b25
THEY KNOW THE PEOPLE KNOW! - https://www.bitchute.com/video/wtUKIT2rmA0N/
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
5G 6G THIS IS HAPPENING NOW! - https://www.brighteon.com/3bf599e2-be33-44f7-aea2-6c26ff4e5f50
HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807
ALL ROADS LEAD TO FUSION GPS - https://www.bitchute.com/video/7lzfXcXSOZAh/
THE BIG VAXXED DIE OFF HAS BEGUN! - https://www.brighteon.com/0c6e996b-d975-49e9-83bf-9f63c683885a
JOHN COLEMAN - CLIMATE CHANGE DOES NOT EXIST! - https://www.brighteon.com/7d0a0285-cc8a-474b-97cf-04cb995b0984
PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/
ROMANA DIDULO - PSYOPP - https://www.brighteon.com/12f6f9ec-1fc0-4535-91f5-2695cf2cc2cb
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