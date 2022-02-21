© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
EMP MICROWAVE RADIATION ATTACKS BEWARE! 5G IS A KILLER AND IS A SILENT WEAPON.
Follow
2
Share
Report
161 views • February 21, 2022
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
CAN WE JUST TAKE A MOMENT? - https://www.brighteon.com/ab28f818-d46e-4d6d-a04c-79bb536f18ac
ADS RADIATION -NOT LRAD! - WAS USED ON AUSTRALIAN CITIZENS - https://www.brighteon.com/7a9700d3-31a8-4ae6-b6df-bb8209b61cae
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f
YOU CAN THANK TRUMP THE FARTHER OF THE WARP SPEED "VACCINES" - https://www.brighteon.com/f28cbf9e-6daf-42ff-8584-d0b86fb0aba2
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
CAN WE JUST TAKE A MOMENT? - https://www.brighteon.com/ab28f818-d46e-4d6d-a04c-79bb536f18ac
ADS RADIATION -NOT LRAD! - WAS USED ON AUSTRALIAN CITIZENS - https://www.brighteon.com/7a9700d3-31a8-4ae6-b6df-bb8209b61cae
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f
YOU CAN THANK TRUMP THE FARTHER OF THE WARP SPEED "VACCINES" - https://www.brighteon.com/f28cbf9e-6daf-42ff-8584-d0b86fb0aba2
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.