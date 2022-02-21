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EMP MICROWAVE RADIATION ATTACKS BEWARE! 5G IS A KILLER AND IS A SILENT WEAPON.
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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161 views • February 21, 2022
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/

WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/

CAN WE JUST TAKE A MOMENT? - https://www.brighteon.com/ab28f818-d46e-4d6d-a04c-79bb536f18ac

ADS RADIATION -NOT LRAD! - WAS USED ON AUSTRALIAN CITIZENS - https://www.brighteon.com/7a9700d3-31a8-4ae6-b6df-bb8209b61cae

HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b

THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f

YOU CAN THANK TRUMP THE FARTHER OF THE WARP SPEED "VACCINES" - https://www.brighteon.com/f28cbf9e-6daf-42ff-8584-d0b86fb0aba2

Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4

HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
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