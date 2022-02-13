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THEY ARE STARTING TO WAKE UP TO THE VAIDS NIGHTMARE THEY ARE SELF REPRODUCING A NEW SYNTHETIC VECTOR HIV SPIKE PROTEIN , A SLOW DEATH! -EVERYBODY'S GOT AIDS! - THE NATURALLY IMMUNE WILL BE FINE!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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629 views • February 13, 2022
LIVE FROM KIEV - NOTHING HAPPENING HERE! - BALD AND BANKRUPT - https://www.instagram.com/realbaldandbankrupt/?hl=en

THEY ARE STARTING TO WAKE UP TO THE VAIDS NIGHTMARE THEY ARE PRODUCING A HIV SPIKE , EVERYBODY'S GOT AIDS! , THE UNVACCINATED WILL BE FINE UNLESS THEY HAVE SEXUAL INTERCOURSE WITH A JABBED PERSON THEN THEY WILL GET A SHEDED SYNTHETIC STD - YOU HAVE BEEN WARNED! - IT STERALISES YOU!, ITS ALL PART OF THE GENOCIDAL DEPOPULATION PROGRAM ALL OF YOUR GOVERNMENTS ARE BESTOWING ON YOU! "FOR YOUR HEALTH"??? ITS JUST BILL AND THE PLANNED PARENTHOOD NAZI EUGENICS AGENDA - NOTHING NEW! UNDER THE SUN.

THE BBC EXPLAIN THE HIV STRANDS IN THE VAX! EVERYBODY'S GOT AIDS! - https://www.brighteon.com/f8e38327-4b33-428d-9b20-bb1be8ea2b04

COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/

5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/

BLOOD CLOTS, CANCER APPEAR WITH WARP SPEED - https://www.bitchute.com/video/8rysOy4LA7ka/

REINER FÜELLMICH NUREMBERG MKII 50 LAWYERS SAY JABS DESIGNED TO DEPOPULATE THE PLANET - https://www.brighteon.com/c7c92e82-0645-4da6-88c6-1ca9486f9e9a

LAB REPORT SENT TO POLICE CONFIRMS HUGE AMOUNTS OF GRAPHENE NANO IN ALL COVID-19 VACCINES - https://www.bitchute.com/video/VU84abW2ruAn/

dr wilfredo magnetized moderna - https://www.brighteon.com/dc0355dc-cc97-4185-b1ee-f294ffdb6907

DR RAMALA - VACCINES DAMAGE AND MRNA - https://www.bitchute.com/video/r7ZasFb2xNuC/

STOP THE COVID BRAINWASHING OF THE UK RUN BY THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM ('SAGE NUDGE UNIT') - https://www.bitchute.com/video/U3JUmp859Q57/

PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/

KAREN KINGSTON FORMER PFIZER RESEARCHER AND PATENT EXPERT - https://www.brighteon.com/147ce0d1-f10d-48ae-891b-c3fb69c94122
PFIZER CEO ALBERT BOURLA: "WE DIDN'T STUDY THE REAL VIRUS, BUT A GOF VIRUS THAT WE BUILT IN THE LAB." - https://www.bitchute.com/video/y1lnQ6KlpOyS/

AIDS IN THE VACCINE MAG BITTER TRUTH - https://www.bitchute.com/video/I2y7EN4BfYhN/

HELLO! - YOU GOT COVAIDS - https://www.bitchute.com/video/zGjzIJorCl9Y/

BBC ADMITS THAT SOME COOF MIRACLE JABS WERE CREATED WITH AIDS https://www.bitchute.com/video/JSpDpmWlt0F8/

PCR SWABS WHAT THEY DONT TELL YOU! - https://www.brighteon.com/88b2899d-0d66-4be8-af1e-2df842e56ae6

SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad

MODERNA CEO SELLS STOCK & DELETES TWITTER ACCOUNT ://www.bitchute.com/video/lVxtaLfQz7Ol/

israel - AGREED FOR ITS PEOPLE TO BE LAB RATS! - THE BIGGEST EXPERIMENT EVER! - A BIO-WEAPONIZED EUGENICS EXPERIMENT - https://www.brighteon.com/7a09b68f-a004-465e-8f90-7c83a82cf753

SEE RHYTHMIC PATTERN OF CONVULSIONS? NOT NATURAL. AN ELECTRONIC ATTACK BY PULSES OF ENERGY - https://www.brighteon.com/05cdc5ea-aa45-468b-adea-1c3575cfaefe

THERE IS NO GOING BACK NORMAL AFTER TRYING TO KILL US - https://www.brighteon.com/6c5f040a-f311-46e0-9366-4154e02ea399

4 DAYS AFTER MY PFIZER MRNA GMO BIO WEAPON JAB I HAD MY LEG AMPUTATED! - https://www.bitchute.com/video/dU8MxKzoIYv6/

DR REINER FUELLMICH: “THERE IS A FINGERPRINT THAT ONLY THE VACCINES LEAVE” - https://www.bitchute.com/video/cJlf0a1atuXV/

PORTAN DOWN UK - WHAT DO THEY MAKE THERE??? - https://www.brighteon.com/9323a707-6331-468d-85c2-5e91ed7da554

CONTROLLING WEATHER AND MINDS - https://www.brighteon.com/672558af-649f-487c-b954-6136db376b97

(UK-PHARMA-GOV-CORP) HUMAN RIGHTS ACT REFORM (2022 MARCH) A "MODERN" BILL OF "RIGHTS" - https://www.bitchute.com/video/YQTF38dMymSU/

HONK HONK! Truckers Can Triumph, Freedom Fighters Ignite Worldwide Non-Compliance - https://www.brighteon.com/3a48f736-f7be-4982-b11e-4cba07332b25

Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239

Freedom Convoy Truth by Dr Daniel Nagase - "Taxation Slavery"
https://www.brighteon.com/21619c4a-0188-40eb-a983-28fe12f1bc81
HRR MIKE ADAMS - https://www.brighteon.com/804d3f67-733f-422b-bca4-b7ce05d2f807

ALL ROADS LEAD TO FUSION GPS - https://www.bitchute.com/video/7lzfXcXSOZAh/

THE BIG VAXXED DIE OFF HAS BEGUN! - https://www.brighteon.com/0c6e996b-d975-49e9-83bf-9f63c683885a

PCR DNA COLLECTION - MIND BLOWING! - https://www.bitchute.com/video/ydzCwaP8EhgZ/

UKRANE- A Bloody Passover - https://www.bitchute.com/video/pnY6L4isu3Qo/

HOW TRUMP BECAME A ROCAFELLA ROTHSCHILD ASSET - https://www.brighteon.com/5fc48b83-2e81-4797-ba10-59dd5b1e3a29

NO WAY TO PROVE IT! - HARRY VOX - https://www.brighteon.com/9f6d7892-020c-4907-9569-b461e6d33827

THEY ARE WAKING UP! - https://www.brighteon.com/bc5931c8-9798-49d8-a63d-942ccfe6d6c8

WHAT HAPPENED? - https://www.bitchute.com/video/lB3hHZJQQ66z/
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