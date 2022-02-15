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VAXXED MAN IS TARGETED VIA HIS INJECTION AND HIS OWN CELLS A 5G FREQUENCY -TARGETS THROUGH HIS CELL PHONE SIGNAL AND HIS OWN NOW GMO GRAPHENE NANO BIO CODE - 5G IS A MILITARY GRADE WEAPON.
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2349 views • February 15, 2022
VAXXED MAN IS TARGETED VIA HIS INJECTION AND HIS OWN CELLS A 5G FREQUENCY -TARGETS THROUGH HIS CELL PHONE SIGNAL AND HIS OWN NOW GMO GRAPHENE NANO ROUTER BIO CODE - ITS CALLED FUSION GPS
5G IS A MILITARY GRADE WEAPON. AND CHEMTRAILS HELP THIS TO WORK!
MAN GETS GENETICALLY TARGETED BY THE GOV CABAL - HE PROBABLY HAD A LOW CREDIT SCORE - ONE LESS USELESS EATER THEY WOULD SAY!
THESE ARE MURDERERS WHO HID BEHIND SCIENCE TO KILL YOU WITHOUT YOU EVEN BEEN AWARE! - PRETTY SMART! BUT THE WEAPONRY IS NEW OLD TECH AND WELL KNOWN ABOUT, 5G IS KILLING MILLIONS AS WELL AS KILLING THE BIRDS ANIMALS AND POLLINATORS, 5G IS NOT ABOUT INTERNET OR SPEEDS THATS A RED HERRING TO THROW YOU!
ALL 5 EYE COUNTRYS SHOULD BE DISMANTLING THIS DEADLY CHINESE TEC WEAPON OF MASS DESTRUCTION THEY WERE ADVISED AGAINST I MIGHT ADD , ALL NOW PLACED CONVENIENTLY IN SCHOOLS HOSPITALS SHOPPING MALLS ,NEED I GO ON?
RIGHT WHERE YOU SPEND MOST OF YOUR SLAVING DAY TO PAY YOUR TAXES RIGHT! , YOUR DNA WAS COLLECTED BY YOUR GOVS VIA THE OTHER SCAM THE FRAUDULENT RT-PCR TEST, AND YOU THOUGHT IT WAS TO TEST FOR COVID LOL - MOST NORMYS FELL FOR THAT ONE!
THEY CAN PICK YOU OUT OF A CROWD OF A MILLION AND DROP YOU LIKE A BAD HABIT! ITS satans TOOL TO KILL YOU ALL UNLESS YOU JUST SAY NO! - DRAW ATTENTION TO ITS DANGERS AND DISMANTLE 5G 6G ETC ETC , THE MORE TIME YOU WASTE! THE MORE THAT WILL DIE ESPECIALLY IF YOUR VACCINATED BIO-NANO TECH STYLE! BIO WEAPON- QUESTION MORE! THEY HAVE LIED TO WE THE PEOPLE FOR FAR TO LONG! - UNITE AS ONE!
YOU ARE THE 99% AND IT IS YOUR LIFE HERE WE ARE SPEAKING ABOUT,
STAND UP FOR YOUR RIGHTS! DONT GIVE UP THE FIGHT!
SEE MORE FUSION GPS MURDER HERE! - https://www.brighteon.com/215e1a04-d77d-462b-bbe5-6e9877669a29
AND HERE! - https://www.brighteon.com/65d9337c-1c3d-46ce-8b1c-84c505150c35
https://www.brighteon.com/a08c93cd-10ab-498a-9418-9ef70a5d4971
PUTIN INVADES UKRAINE, WW3, ZIONIST PROPHECY AGENDA - https://www.bitchute.com/video/67fwkApX5Fc0/
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
5G KILLER RADIATION TOWERS EVERYWHERE - ITS GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/a9a8de96-61c2-4def-9f27-a6721d028494
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
BLUTOOTH TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/
5G YOUR DNA AND RADIATION FREQUENCIES - https://www.brighteon.com/82ac1600-bd10-4d8c-ae27-6c396a4fb5bd
RADIOLOGY EXPERT EXPLAINS ITS NOT COVID BUT RADIATION SICKNESS!
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TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
HYDRAVULGARIS - ZOMBIE PROPERTY,S https://www.brighteon.com/fe20f5db-d071-45e8-9693-10a98d8d7dc8
MICRO WAVE WEAPONS USED ON THE CANADIANS - https://www.bitchute.com/video/vwUA3AQYL8Tw/
THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
Dummies in the MOD are going to kill you as they are stupid educated fools - https://www.brighteon.com/facb2740-9d0b-4d04-8583-860b9103a6e4
5G IS A STONE COLD KILLER! - https://www.brighteon.com/e554e566-ded0-4b96-aae7-259188fc5ca6
GRAND JURY - Whistleblower Footage of Forced Vaccination in the Nursing Home. - https://www.brighteon.com/e5ab4bc6-587f-4a5d-a793-f2fda1f85474
GENE EDITING - BIO TRANSFECTION EXPLAINED - https://www.brighteon.com/cfd714e4-0d56-43d6-8807-5da05dc071a3
OTTAWA Feb. 12. LEGAL WISDOM from Christopher James - https://www.brighteon.com/f2f2a345-6f9d-4fb7-8aad-ef8fb3ff8fc9
POISON WITH A SIDE OF PEDOPHILIA - https://www.brighteon.com/187cb7a7-b0bb-4dbc-bf2c-a264fbf6f914
WHATS HER FACE - https://www.brighteon.com/9a0cdf59-3cea-49a6-86fc-55744df74048
NJ WEATHER WARFARE INVASION OF ISRAEL 2022 - https://www.brighteon.com/4843d174-462a-47ee-be0c-da8f3f83ab69
CANADA WAR CRIMES COMMITTED - https://www.brighteon.com/41bea167-85d7-423d-82c3-eed223d48c82
THEY ARE CREATING A NEW SPECIES - https://www.brighteon.com/cfd714e4-0d56-43d6-8807-5da05dc071a3
HIV IN THE JABS! - NOW ITS GOING TO GET MESSY! - https://www.bitchute.com/video/LicXmXf81me6/
IT WAS NEVER ABOUT A VIRUS! - https://www.brighteon.com/2c48bff4-7882-45ec-bf7a-16584df36def
FAUCI NOW ADMITS THE VAXX CAUSES HARM! - https://www.bitchute.com/video/Aw0NxnusZLPL/
FREEDOM MOVEMENT CANADA HAS JUST GOT A TRUMP CARD GIFTED - https://www.brighteon.com/dc0f1415-5552-4ccb-8aa6-18811fc7797f
GET THEM ALL OUT!
THIS IS HOW THE D-E-W IT! - https://www.bitchute.com/video/9F46tfxrpGwz/
5G IS A MILITARY GRADE WEAPON. AND CHEMTRAILS HELP THIS TO WORK!
MAN GETS GENETICALLY TARGETED BY THE GOV CABAL - HE PROBABLY HAD A LOW CREDIT SCORE - ONE LESS USELESS EATER THEY WOULD SAY!
THESE ARE MURDERERS WHO HID BEHIND SCIENCE TO KILL YOU WITHOUT YOU EVEN BEEN AWARE! - PRETTY SMART! BUT THE WEAPONRY IS NEW OLD TECH AND WELL KNOWN ABOUT, 5G IS KILLING MILLIONS AS WELL AS KILLING THE BIRDS ANIMALS AND POLLINATORS, 5G IS NOT ABOUT INTERNET OR SPEEDS THATS A RED HERRING TO THROW YOU!
ALL 5 EYE COUNTRYS SHOULD BE DISMANTLING THIS DEADLY CHINESE TEC WEAPON OF MASS DESTRUCTION THEY WERE ADVISED AGAINST I MIGHT ADD , ALL NOW PLACED CONVENIENTLY IN SCHOOLS HOSPITALS SHOPPING MALLS ,NEED I GO ON?
RIGHT WHERE YOU SPEND MOST OF YOUR SLAVING DAY TO PAY YOUR TAXES RIGHT! , YOUR DNA WAS COLLECTED BY YOUR GOVS VIA THE OTHER SCAM THE FRAUDULENT RT-PCR TEST, AND YOU THOUGHT IT WAS TO TEST FOR COVID LOL - MOST NORMYS FELL FOR THAT ONE!
THEY CAN PICK YOU OUT OF A CROWD OF A MILLION AND DROP YOU LIKE A BAD HABIT! ITS satans TOOL TO KILL YOU ALL UNLESS YOU JUST SAY NO! - DRAW ATTENTION TO ITS DANGERS AND DISMANTLE 5G 6G ETC ETC , THE MORE TIME YOU WASTE! THE MORE THAT WILL DIE ESPECIALLY IF YOUR VACCINATED BIO-NANO TECH STYLE! BIO WEAPON- QUESTION MORE! THEY HAVE LIED TO WE THE PEOPLE FOR FAR TO LONG! - UNITE AS ONE!
YOU ARE THE 99% AND IT IS YOUR LIFE HERE WE ARE SPEAKING ABOUT,
STAND UP FOR YOUR RIGHTS! DONT GIVE UP THE FIGHT!
SEE MORE FUSION GPS MURDER HERE! - https://www.brighteon.com/215e1a04-d77d-462b-bbe5-6e9877669a29
AND HERE! - https://www.brighteon.com/65d9337c-1c3d-46ce-8b1c-84c505150c35
https://www.brighteon.com/a08c93cd-10ab-498a-9418-9ef70a5d4971
PUTIN INVADES UKRAINE, WW3, ZIONIST PROPHECY AGENDA - https://www.bitchute.com/video/67fwkApX5Fc0/
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
5G KILLER RADIATION TOWERS EVERYWHERE - ITS GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/a9a8de96-61c2-4def-9f27-a6721d028494
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
BLUTOOTH TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/
5G YOUR DNA AND RADIATION FREQUENCIES - https://www.brighteon.com/82ac1600-bd10-4d8c-ae27-6c396a4fb5bd
RADIOLOGY EXPERT EXPLAINS ITS NOT COVID BUT RADIATION SICKNESS!
https://www.brighteon.com/eb092cf0-e4b9-4bb4-b9d2-4df9a4127730
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
HYDRAVULGARIS - ZOMBIE PROPERTY,S https://www.brighteon.com/fe20f5db-d071-45e8-9693-10a98d8d7dc8
MICRO WAVE WEAPONS USED ON THE CANADIANS - https://www.bitchute.com/video/vwUA3AQYL8Tw/
THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
Dummies in the MOD are going to kill you as they are stupid educated fools - https://www.brighteon.com/facb2740-9d0b-4d04-8583-860b9103a6e4
5G IS A STONE COLD KILLER! - https://www.brighteon.com/e554e566-ded0-4b96-aae7-259188fc5ca6
GRAND JURY - Whistleblower Footage of Forced Vaccination in the Nursing Home. - https://www.brighteon.com/e5ab4bc6-587f-4a5d-a793-f2fda1f85474
GENE EDITING - BIO TRANSFECTION EXPLAINED - https://www.brighteon.com/cfd714e4-0d56-43d6-8807-5da05dc071a3
OTTAWA Feb. 12. LEGAL WISDOM from Christopher James - https://www.brighteon.com/f2f2a345-6f9d-4fb7-8aad-ef8fb3ff8fc9
POISON WITH A SIDE OF PEDOPHILIA - https://www.brighteon.com/187cb7a7-b0bb-4dbc-bf2c-a264fbf6f914
WHATS HER FACE - https://www.brighteon.com/9a0cdf59-3cea-49a6-86fc-55744df74048
NJ WEATHER WARFARE INVASION OF ISRAEL 2022 - https://www.brighteon.com/4843d174-462a-47ee-be0c-da8f3f83ab69
CANADA WAR CRIMES COMMITTED - https://www.brighteon.com/41bea167-85d7-423d-82c3-eed223d48c82
THEY ARE CREATING A NEW SPECIES - https://www.brighteon.com/cfd714e4-0d56-43d6-8807-5da05dc071a3
HIV IN THE JABS! - NOW ITS GOING TO GET MESSY! - https://www.bitchute.com/video/LicXmXf81me6/
IT WAS NEVER ABOUT A VIRUS! - https://www.brighteon.com/2c48bff4-7882-45ec-bf7a-16584df36def
FAUCI NOW ADMITS THE VAXX CAUSES HARM! - https://www.bitchute.com/video/Aw0NxnusZLPL/
FREEDOM MOVEMENT CANADA HAS JUST GOT A TRUMP CARD GIFTED - https://www.brighteon.com/dc0f1415-5552-4ccb-8aa6-18811fc7797f
GET THEM ALL OUT!
THIS IS HOW THE D-E-W IT! - https://www.bitchute.com/video/9F46tfxrpGwz/
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