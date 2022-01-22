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FORMER NHS RADIOLOGY NURSE SAYS ITS 5G RADIATION POISONING NOT COVID19 THAT IS TO BLAME FOR THE ILLNESS AND SYMPTOMS HYJACKED THE COMMON COLD TO COVER UP MASSIVE RADIATION POISONING! 5G ITS A KILLER!
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463 views • January 22, 2022
TIME TO WAKE UP! THIS TRUTHFUL NURSE AND RADIATION SPECIALIST SAYS ITS THE 5G CELL TOWERS CAUSING THE ILLNESS NOT CORONA VIRUS OR COMMON COLD - A WELL CRAFTED PLAN TO HIJACK THE COMMON COLD RIGHT AT THE START OF 5G ROLLOUT - THIS IS EVIL AND ALL COMPLICIT WILL BE BROUGHT TO JUSTICE FOR CRIMES TO HUMANITY THIS IS A CCP MILITARY WEAPON WHICH HAS BEEN ADOPTED BY ALL 5 EYES COUNTRIES IN SECRET BACK ROOM DEALS WITH NO SAFETY CHECKS OR REGULATION ON THIS KILLER MM MICRO WAVE TECHNOLOGY ROLLED OUT TO DISGUISE RADIATION POISONING AND DIRECT DNA TRACKED INDIVIDUALS, ALL GUILTY OF MASSIVE PAY OFFS FROM SCOTT MORRISON TO THERESA MAY THEY ALL SOLD OUT THERE COUNTRIES FOR PERSONAL GAIN REGARDLESS OF THE CONSEQUENCES TO THERE OWN PEOPLES! - A HEINOUS CRIME AND ACT AND CRIMES AGAINST HUMANITY! NUREMBERG 2.0 EUGENICS SHOULD OF BEING STOPPED AFTER HITLERS NAZI TIRADE - IT WAS NOT! JUST CONTINUED BY CORRUPT CROCKED POLITICIANS AND SOROS LIKE NAZI COLLABORATORS IN THE EU UK USA AUSTRALIA NEW ZEALAND HERE IS YOUR REAL ENEMY'S! ALL INFILTRATED IN THE PARTY WHAT EVER PARTY YOU VOTE FOR! THEY ARE ALL CORRUPT!!!!!!!! TIME TO END 5G NOW AND SAVE REAL LIVES IN REAL TIME - 5G AND 6G IS A KNOWN HYPOPOXEMIA RED BLOOD CELL KILLER - THIS DAMAGES YOUR RED BLOOD CELLS! AND REMOVES THE OXYGEN FROM YOUR BLOOD TURNING IT TO A JELLYFIED COAGULATION -
YOU HAVE NOW BEEN WARNED! PLEASE LEARN HOW 5G AND 6G TOWERS WORK FROM A 5G TOWER FITTER LIVE UP ON TOP OF A 5G/6G TOWER - LISTEN TO HOW ELECTRO CORONA VIRUS CAN BE PROJECTED ON YOU! - DO YOU STILL THINK THIS IS NOT A MILITARY WEAPON DEPLOYED BY YOUR GOVERNMENTS TO DE-POPULATE YOU? "THEN THINK AGAIN" AND ACT NOW AND SAVE YOUR BABY LIVES! THE GRAPHENE IN THE DEATH SHOTS ARE JUST TO TRACK YOU BIO-METRICLY AND TO EDIT YOUR GOD GIVEN DNA CODE - GRAPHENE IS A SUPER CONDUCTOR AND MAGNATIZES THE AFLICTED! CONNECT THE DOTS BETWEEN THE TWO! AND YOU HAVE A GENOCIDAL DE-POPULATION PLAN FIRST CONDUCTED WITH THE EVENT201 GATES EUGENIC PROGRAM WITH GOF CORONA VIRUSES.
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