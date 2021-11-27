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5G Y GIG AND HOW TO MAKE CORONA VIRUS SYMTOMS IN EVERYONE! -THIS IS SILENT WARFARE AND IS COVERED IN THE BIO WEAPONS TREATIES. THE GUN IS 5G AND THE SHOT IS THE GRAPHENE RAZOR BULLET! -WAKE UP TIME!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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3445 views • November 27, 2021
The 5G-FLU-CONNECTION - https://www.brighteon.com/f74273e4-aede-4707-b1d4-dc7dc6e442f6

THE BEAST THAT WAS, IS NOT, AND YET IS (REVELATION 17:8) - https://www.brighteon.com/f830bc6f-bf7a-40f6-aad4-fa44e37abaa8

THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34

STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9

Murder!, Just Hours After Publishing The Secret Of The Vax The Dr. Is Dead - https://www.brighteon.com/d8896279-e2ca-45ea-9a70-080ffdd00bbc

MILKA CHOCOLATE IS MAGNETIC AND FULL OF GRAPHENE - https://www.brighteon.com/1fe18404-2df2-409c-bdf9-35044245e846

DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55

5G TOWERS COME CRASHING DOWN - https://www.brighteon.com/bbad3b8b-922a-4536-8736-501ecf3d0310

Bioweapon Contracts Exposed: Pfizer Making Billions Off EU Tyrannical Mandates - https://www.brighteon.com/c977275f-2d33-4626-b69c-ad14352676dd

2017 DEAGEL WEBSITE ESTIMATING DEPOPULATION FOR COUNTRIES BY 2025 - https://www.bitchute.com/video/TD1ixnzehyEu/

SAFE AND EFFECTIVE BORRIS!??? = https://www.bitchute.com/video/2q8LnYbzdRLD/

GRAPHENE NANO BOTS IN THE VAXX - https://www.brighteon.com/bf7c0ce8-2bed-4bdd-9d0b-68dcab21b6ea

Patterns of Deployment of TOXIC COVID “VACCINE” BATCHES - https://www.brighteon.com/ae26e2f3-219c-407d-9c66-86bec77bb986

SUDDEN VACCINE DEATH SYNDROME EXPLAINED. - https://www.brighteon.com/d7abf501-a13d-4949-95a2-a808ba9efe26

OMICRON! - YOU NEED TO SEE THIS! -TIME TO STEP BACK INTO RE-ALITY - https://www.brighteon.com/6c533949-4cab-4447-ba50-2aa43d4532ae

SMOKEN GUN TIME! https://www.brighteon.com/6aadc631-0e2c-45f9-adfa-ea26f20d867d

FALL OF THE CABAL VOL 19 - https://www.bitchute.com/video/HZGUXb4oZuV8/

TO INFINITY AND BEOND! - DER! - https://www.brighteon.com/388a5a09-9757-4dec-b07e-69a3403b1bf4

URGENT DR. PETER MCCULLOUGH CALLS FOR IMMEDIATE VAXX HALT - https://www.brighteon.com/fd150a2e-e057-44c2-8b95-5dc792495ce7

5G CLOTS FOR THE VAXXED - https://www.brighteon.com/c891bcba-b78c-4a8c-8b14-4d197496adcc

Karen Kingston _ COVID-19 The Disease of a Corrupt Government and Medical System - https://www.brighteon.com/d6fd255a-d0eb-4db1-a9e6-3fb73b4460e7

5G RADIATION IS BEING PASSED OFF AS CORONA VIRUS! ITS A DE-POP PROGRAM - END 5G NOW! AND SHOP THE SHOT!

BORIS HAS LOST THE PLOT! - THE UK HAS HAD ENOUGH! - https://www.brighteon.com/30c1428a-3fa5-49b4-a7db-ed44b1bc5db1

SAFE AND EFFECTIVE.. BOY, 13, DIES AFTER SECOND COVID-19 VACCINE SHOT - https://www.bitchute.com/video/oOmtpvhs17mN/

FOLLOW YOUR SENSES! - HRR - https://www.brighteon.com/70fa8a23-14ea-47b0-8d97-b5e0e62daf83

ANOTHER ONE! - STAR BASKET BALL PLAYER BIT THE DUST - 5G VAXXED WIPEOUT! https://www.brighteon.com/2af10241-1de3-44dc-a570-039426433000
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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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