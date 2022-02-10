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5G IS A MICRO WAVE KILLER!
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620 views • February 10, 2022
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
5G EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
ADS RADIATION -NOT LRAD! - WAS USED ON AUSTRALIAN CITIZENS - https://www.brighteon.com/7a9700d3-31a8-4ae6-b6df-bb8209b61cae
HELLO! - YOU GOT COVAIDS - https://www.bitchute.com/video/zGjzIJorCl9Y/
LAB REPORT SENT TO POLICE CONFIRMS HUGE AMOUNTS OF GRAPHENE NANO IN ALL COVID-19 VACCINES - https://www.bitchute.com/video/VU84abW2ruAn/
5G TURNS YOUR BODY INTO A WEAPON - https://www.brighteon.com/b419a787-8a74-4e18-8ba1-137a1936d028
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
THERE EXPLAINING THE MANETIC UFO TYPE WEAPON - MERCURY AND WATER LIFTED! IT MAKES A LOT OF NOISE! - DONT BE DECEIVED!!! -https://www.bitchute.com/video/k7X5OPYnuxbQ/
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
ROMANA DIDULO - PSYOPP - https://www.brighteon.com/12f6f9ec-1fc0-4535-91f5-2695cf2cc2cb
THEY ARE SPRAYING YOU WITH WITH ALUMINIUM SMART DUST AND BLACK GOO NEPHELYM DNA - CERN SWISS COLLIDER - https://www.brighteon.com/9e7dd9c9-1986-49d3-b887-5cff06d9c893
HEATRBREAKING! THE SHOTS MURDERED THE CHILDREN! - https://www.brighteon.com/7984313e-9f1f-4bad-8262-bf34d96cf5d9
MIKE ADAMS THE EFFECTS OF 5G - https://www.brighteon.com/0c550cf5-cfb5-403d-a861-a39d4bb11794
THIS IS HOW THEY INFECT YOU VIA CELL TOWER TRANSMITION - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
FORMER NHS RADIOLOGY NURSE SAYS ITS 5G RADIATION POISONING NOT COVID19 THAT IS TO BLAME FOR THE ILLNESS AND SYMPTOMS HYJACKED THE COMMON COLD TO COVER UP MASSIVE RADIATION POISONING! 5G ITS A KILLER! - https://www.brighteon.com/eb092cf0-e4b9-4bb4-b9d2-4df9a4127730
5G CELL PENETRATION - https://www.brighteon.com/82ac1600-bd10-4d8c-ae27-6c396a4fb5bd
5G IS KILLING EVERYTHING RFB - https://www.brighteon.com/c76c9906-2142-4cbe-84eb-a1b27da77b96
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
SCOTLAND - new stats are lies and fabricated fraud! - https://www.bitchute.com/video/NlldAajlOHGr/
THIS IS HOW THEY DEW IT! CALIFORNIA - https://www.bitchute.com/video/9I0KEh9Any1w/
SATANS TRAILS - https://www.brighteon.com/fadb12cb-38f3-4b9c-88ed-fac9992cf227
NETHERLANDS TRUCKERS HONK HONK! https://www.brighteon.com/155accd2-5ce2-48a8-a0aa-16ca98acf1f7
WARNING TO TRUCKERS & CONVOY SUPPORTERS - https://www.bitchute.com/video/XFuVqffQcipp/
TARTARIA EXPLAINED THE VEIL IS LIFTED! - ITS TIME! -
ANCIENT EMF TECHNOLOGY https://www.bitchute.com/video/OtkIvy3fDXo5/
TRUMPS VACCINES HELPING THE NATION! - https://www.brighteon.com/6e968fe8-33d0-488b-9438-63f032ef972e
Take a look for yourself JABBED NANO TECH routers blutooth human transmition - https://www.brighteon.com/6295d9ab-4f85-4e25-be62-3934b80de046
Turkey on the verge of an Economic Collapse! Inflation through the roof - https://www.brighteon.com/0fc6eb7a-8041-4b37-a2d0-26c0d2210ecf
UK COLUMN NEWS 11TH FEB 2022 - https://www.bitchute.com/video/iHIlUb0Tb68Y/
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
HUMAN RIGHTS! - BRITAIN UK BETTER BEWARE! - RABB IS A CABAL CONN MAN - https://www.brighteon.com/1f0c334f-a919-4504-9edd-47f17e3a40e6
Boris Ex Girlfriend Suggests Carrie & Govt Are Satanists - https://www.brighteon.com/576a23d4-6d96-4635-96b9-382432de26bf
5G SMART METERS NEW LEGAL POWERS TO MUG YOU OFF - https://www.brighteon.com/1880661c-9c89-4608-bd7d-da63e77f76cb
BIN LARDEN FUNDERS - https://www.brighteon.com/e16f3f7f-bd35-42ee-8abf-f6c98eb6473e
THE ROTHSCHILDS - https://www.brighteon.com/3e817fff-6c23-4093-83d9-a46d71eea9b1
The top owner of Spotify is also the top owner of Moderna? - https://www.brighteon.com/1b0b44a1-8be1-4064-85eb-3d25de0ac9d4
GERMANY VOWED TO LIQUIDATE THE UN-VACCINATED - https://www.bitchute.com/video/LjqkYMaT4yvb/
TRIBUTE TO THE TRUCKERS BREAKER 19 - https://www.bitchute.com/video/cUlxBiUIrQ3P/
THERE LOOSING ITS FALSE FLAG TIME CALIFORNIA - https://www.bitchute.com/video/hpUQ8pvlUqiL/
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
presidents and celbertys are satanic scumbags they are lying to u all
https://www.brighteon.com/6bbdeade-bee1-4e3c-a18e-d608be3ebf83
PROFESSOR DELORES CAHILL THE CARE HOME DEATHS - https://www.brighteon.com/9c0a9d0d-8ba1-4121-9b0d-975fcb4b1007
5G EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/
ADS RADIATION -NOT LRAD! - WAS USED ON AUSTRALIAN CITIZENS - https://www.brighteon.com/7a9700d3-31a8-4ae6-b6df-bb8209b61cae
HELLO! - YOU GOT COVAIDS - https://www.bitchute.com/video/zGjzIJorCl9Y/
LAB REPORT SENT TO POLICE CONFIRMS HUGE AMOUNTS OF GRAPHENE NANO IN ALL COVID-19 VACCINES - https://www.bitchute.com/video/VU84abW2ruAn/
5G TURNS YOUR BODY INTO A WEAPON - https://www.brighteon.com/b419a787-8a74-4e18-8ba1-137a1936d028
5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/
THERE EXPLAINING THE MANETIC UFO TYPE WEAPON - MERCURY AND WATER LIFTED! IT MAKES A LOT OF NOISE! - DONT BE DECEIVED!!! -https://www.bitchute.com/video/k7X5OPYnuxbQ/
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
ROMANA DIDULO - PSYOPP - https://www.brighteon.com/12f6f9ec-1fc0-4535-91f5-2695cf2cc2cb
THEY ARE SPRAYING YOU WITH WITH ALUMINIUM SMART DUST AND BLACK GOO NEPHELYM DNA - CERN SWISS COLLIDER - https://www.brighteon.com/9e7dd9c9-1986-49d3-b887-5cff06d9c893
HEATRBREAKING! THE SHOTS MURDERED THE CHILDREN! - https://www.brighteon.com/7984313e-9f1f-4bad-8262-bf34d96cf5d9
MIKE ADAMS THE EFFECTS OF 5G - https://www.brighteon.com/0c550cf5-cfb5-403d-a861-a39d4bb11794
THIS IS HOW THEY INFECT YOU VIA CELL TOWER TRANSMITION - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
FORMER NHS RADIOLOGY NURSE SAYS ITS 5G RADIATION POISONING NOT COVID19 THAT IS TO BLAME FOR THE ILLNESS AND SYMPTOMS HYJACKED THE COMMON COLD TO COVER UP MASSIVE RADIATION POISONING! 5G ITS A KILLER! - https://www.brighteon.com/eb092cf0-e4b9-4bb4-b9d2-4df9a4127730
5G CELL PENETRATION - https://www.brighteon.com/82ac1600-bd10-4d8c-ae27-6c396a4fb5bd
5G IS KILLING EVERYTHING RFB - https://www.brighteon.com/c76c9906-2142-4cbe-84eb-a1b27da77b96
SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
SCOTLAND - new stats are lies and fabricated fraud! - https://www.bitchute.com/video/NlldAajlOHGr/
THIS IS HOW THEY DEW IT! CALIFORNIA - https://www.bitchute.com/video/9I0KEh9Any1w/
SATANS TRAILS - https://www.brighteon.com/fadb12cb-38f3-4b9c-88ed-fac9992cf227
NETHERLANDS TRUCKERS HONK HONK! https://www.brighteon.com/155accd2-5ce2-48a8-a0aa-16ca98acf1f7
WARNING TO TRUCKERS & CONVOY SUPPORTERS - https://www.bitchute.com/video/XFuVqffQcipp/
TARTARIA EXPLAINED THE VEIL IS LIFTED! - ITS TIME! -
ANCIENT EMF TECHNOLOGY https://www.bitchute.com/video/OtkIvy3fDXo5/
TRUMPS VACCINES HELPING THE NATION! - https://www.brighteon.com/6e968fe8-33d0-488b-9438-63f032ef972e
Take a look for yourself JABBED NANO TECH routers blutooth human transmition - https://www.brighteon.com/6295d9ab-4f85-4e25-be62-3934b80de046
Turkey on the verge of an Economic Collapse! Inflation through the roof - https://www.brighteon.com/0fc6eb7a-8041-4b37-a2d0-26c0d2210ecf
UK COLUMN NEWS 11TH FEB 2022 - https://www.bitchute.com/video/iHIlUb0Tb68Y/
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
HUMAN RIGHTS! - BRITAIN UK BETTER BEWARE! - RABB IS A CABAL CONN MAN - https://www.brighteon.com/1f0c334f-a919-4504-9edd-47f17e3a40e6
Boris Ex Girlfriend Suggests Carrie & Govt Are Satanists - https://www.brighteon.com/576a23d4-6d96-4635-96b9-382432de26bf
5G SMART METERS NEW LEGAL POWERS TO MUG YOU OFF - https://www.brighteon.com/1880661c-9c89-4608-bd7d-da63e77f76cb
BIN LARDEN FUNDERS - https://www.brighteon.com/e16f3f7f-bd35-42ee-8abf-f6c98eb6473e
THE ROTHSCHILDS - https://www.brighteon.com/3e817fff-6c23-4093-83d9-a46d71eea9b1
The top owner of Spotify is also the top owner of Moderna? - https://www.brighteon.com/1b0b44a1-8be1-4064-85eb-3d25de0ac9d4
GERMANY VOWED TO LIQUIDATE THE UN-VACCINATED - https://www.bitchute.com/video/LjqkYMaT4yvb/
TRIBUTE TO THE TRUCKERS BREAKER 19 - https://www.bitchute.com/video/cUlxBiUIrQ3P/
THERE LOOSING ITS FALSE FLAG TIME CALIFORNIA - https://www.bitchute.com/video/hpUQ8pvlUqiL/
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
presidents and celbertys are satanic scumbags they are lying to u all
https://www.brighteon.com/6bbdeade-bee1-4e3c-a18e-d608be3ebf83
PROFESSOR DELORES CAHILL THE CARE HOME DEATHS - https://www.brighteon.com/9c0a9d0d-8ba1-4121-9b0d-975fcb4b1007
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