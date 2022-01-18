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EMP ATTACK AUSTRALIA OPEN - WATCH AT THE END OF THIS CLIP TO SEE THE ELECTRO MAGNETIC PULSE AFFECT THE CAMERA - JUST LIKE THE GUY ON THE BIKE! - WAS THIS WAS AN ATTEMPTED WHACKING! - 5G EMP TERRORISM
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1167 views • January 18, 2022
WATCH THE SCREEN FLICKER! THIS WAS A PULSED RADIATION HIT!
DELTA ALPHA AND GAMMA ARE BRAINWAVES - YOUR DNA HAS BEEN HARVESTED SO CAN PICK YOU OUT OF THE CROWD ON YOUR PERSONAL FREQUENCY BEAMED THROUGH ANY WI-FI RECEIVER - JABBEB PEOPLE HAVE GRAPHENE IN THEM WHICH MAKES THEM THE ANTENNA TO RECEIVE ANY BEAMED 5G EMP PULSE THEY WANT TO SEND TO YOU! - THIS IS GOV TERRORISM BY ANY MEANS - JUST SILENT TERRORISM! THEY HAVE YOUR DNA SO YOU ARE NOT SAFE ROUND ANY DEVICE THEY CAN SEND THE PULSED ELECTRICAL CHARGE THEY HIT YOUR HEART WITH! A VERY SAD STATE OF AFFAIRS! KILLING YOUR OWN PEOPLE - THATS GENOCIDE!
DR. ROBERT YOUNG PAINTS A HORRIFIC PICTURE FOR THE JABBED - https://www.bitchute.com/video/FbPKH0rDgV8Z/
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
GLEN BECK DID NOT KILL HIMSELF - https://www.brighteon.com/22417996-2905-4a7b-9004-dd3c3f18028b
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
EVIL PSYCHOPATHS TIME IS UP! "WE ARE COMING FOR YOU!" - https://www.bitchute.com/video/yULv8AmvCycd/
false flags - https://www.brighteon.com/96b57285-18bf-4561-b907-67940525d041
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
SCANDALOUS TREATMENT: Ivermectin had to be smuggled in chocolate into North Devon District Hospital (England) - https://www.brighteon.com/086c71d4-f00c-46a1-8aa9-c6cb0bc03e85
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9
DELTA ALPHA AND GAMMA ARE BRAINWAVES - YOUR DNA HAS BEEN HARVESTED SO CAN PICK YOU OUT OF THE CROWD ON YOUR PERSONAL FREQUENCY BEAMED THROUGH ANY WI-FI RECEIVER - JABBEB PEOPLE HAVE GRAPHENE IN THEM WHICH MAKES THEM THE ANTENNA TO RECEIVE ANY BEAMED 5G EMP PULSE THEY WANT TO SEND TO YOU! - THIS IS GOV TERRORISM BY ANY MEANS - JUST SILENT TERRORISM! THEY HAVE YOUR DNA SO YOU ARE NOT SAFE ROUND ANY DEVICE THEY CAN SEND THE PULSED ELECTRICAL CHARGE THEY HIT YOUR HEART WITH! A VERY SAD STATE OF AFFAIRS! KILLING YOUR OWN PEOPLE - THATS GENOCIDE!
DR. ROBERT YOUNG PAINTS A HORRIFIC PICTURE FOR THE JABBED - https://www.bitchute.com/video/FbPKH0rDgV8Z/
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
GLEN BECK DID NOT KILL HIMSELF - https://www.brighteon.com/22417996-2905-4a7b-9004-dd3c3f18028b
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
EVIL PSYCHOPATHS TIME IS UP! "WE ARE COMING FOR YOU!" - https://www.bitchute.com/video/yULv8AmvCycd/
false flags - https://www.brighteon.com/96b57285-18bf-4561-b907-67940525d041
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
SCANDALOUS TREATMENT: Ivermectin had to be smuggled in chocolate into North Devon District Hospital (England) - https://www.brighteon.com/086c71d4-f00c-46a1-8aa9-c6cb0bc03e85
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9
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