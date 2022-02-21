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UK SAGE IMPERIAL COLLAGE LONDON - MR NIEL FERGUSON - LINK THE ECO HEALTH ALLIANCE GOF FUNDING
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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100 views • February 21, 2022
PUTIN INVADES UKRAINE, WW3, ZIONIST PROPHECY AGENDA - https://www.bitchute.com/video/67fwkApX5Fc0/

COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/

HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b

JO ROGAN THE GREAT RESET! THE TRUTH IS OUT THERE - https://www.brighteon.com/9d03a46b-8e37-4cf5-9619-022f3a34da97

THE DEVIL IS IN THE DETAIL! - ITS ALL A EVIL MOVIE PSYOP! - https://www.brighteon.com/10eca38f-efcc-4772-8f31-3c096846a1f9

Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4

JABBED FLASH WELCOME TO 5G HWAWEA = HWO -ARE -WE?
THE REAL INVISIBLE ENEMY! TO NATIONAL SECURITY AND HUMAN WELL-BEING https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e

DIRTY LITTLE SECRET - UK HIDE CHILD DEATH RATES OF THE "VACCINATED" CHILDREN - https://www.brighteon.com/c26caf0f-6683-44ee-8974-2f41cab54db1

THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f

NOTHING IS WHAT IT SEEMS - MUST WATCH! - https://www.bitchute.com/video/XlJhfBuNViIb/

DEPOLARIZATION IS NOTHING "NEW" - https://www.brighteon.com/77c0ddc6-5b46-4d2d-b7b9-289fdba505c0

NIEL OLIVER - GOVERNMENTS WANT TO FEAR THE PEOPLE NOT A MADE UP VIRUS! J AND J LAW SUITES AND MORE! - https://www.brighteon.com/fcf13b06-037b-4877-9c06-74d00fc99610

THE REAL EVIL BEHIND THE GREAT DECEPTION - USA TO LONDON - https://www.brighteon.com/c9ede85e-2978-46a4-a551-8f4536349050

KLAUS ADMITS HIS CRIME! HIS SPY,S ARE INFILTRATED IN ALL OF OUR GOVERNMENTS - https://www.brighteon.com/0680fb9c-6824-4237-a2e0-2e12c141f770

JEWTUBE - WANTS MORE CENSORSHIP BECAUSE THEY HAVE ALL BEING FOUND OUT! - https://www.brighteon.com/6bc01043-9370-4d80-a76b-5c13e8115599

DAVID IYKE - THE PLAN https://www.brighteon.com/bc942cb4-ab62-4c94-ae24-9a8797cdd096

WE GOT IT ALL! YOU ARE ALL BUSTED! - https://www.brighteon.com/9c0b312a-1a2f-43dc-9828-e34dc73bf1eb

THE "VACCINE WAS NEVER NEEDED! - DR HODKINSON - https://www.brighteon.com/015d7f80-1583-4667-ba7d-776f9912229e

CHRIS SKY SMOKE AND MIRRORS - THE END! - https://www.brighteon.com/35fb5543-54ef-4d10-b4ca-ae0c59f1c0cb

JABBED FLASH WELCOME TO 5G HWAWEA = HWO -ARE -WE? THE REAL INVISIBLE ENEMY! TO NATIONAL SECURITY AND HUMAN WELL-BEING https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e

CANADA - TREUDOE AND THE WEF EXPOSED - https://www.brighteon.com/f7395cbc-933f-451b-ad69-da2973045c13

CRIMINAL CODE AND INTERNATIONAL LAWS BROKEN AND VIOLATED! - https://www.bitchute.com/video/oxzCnXgvD2qp/

HER IMMUNE SYSTEM IS NOW DESTROYED! SHE TOOK THE SHOT AND IS NOW DYING FROM AIDS AS LARGE AMOUNTS OF JABBED ARE NOW HIV+ FROM THE HIV SPIKE PROTEIN CLAMP IN THE LIPO COVERED TOXIC GELL - THANKS TRUMP! - https://www.brighteon.com/26b83053-a67f-4e6f-a973-c97191511bfa

PROFESSOR CORBIN STOP THE NEW NORMAL - https://www.brighteon.com/b12168e8-5bbd-4cbd-8311-7ce59ba59bc0
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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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