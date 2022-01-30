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THE VACCINATED ARE FREEZING - RFA REMOTE FROZEN ANIMATION - BRAIN WAVES OVERLOAD! 5G NANO BIO-N TEC AND 5G MILITARY SILENT WEAPONS PROGRAMS - CHECK THE PATENTS AND FOLLOW THE MONEY!-NANO TRANSMITTERS
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THE BEAST THAT WAS, IS NOT, AND YET IS (REVELATION 17:8) - https://www.brighteon.com/f830bc6f-bf7a-40f6-aad4-fa44e37abaa8
DELTA GAMMA BATA ALPHA ETC ARE BRAIN WAVES/PERSONAL BIO METRIC FREQUENCY'S !- ITS A WI-FI FRY! USING YOUR RESONATING DNA COLLECTED BY THE LATERAL FLOW TESTS YOU WERE TRICKED IN TAKING!
TIME TO WAKE UP! ITS THE 5G CELL TOWERS CAUSING THE ILLNESS NOT CORONA VIRUS OR COMMON COLD - A WELL CRAFTED PLAN TO HIJACK THE COMMON COLD RIGHT AT THE START OF 5G AND JAB ROLLOUT - THIS IS EVIL AND ALL COMPLICIT WILL BE BROUGHT TO JUSTICE FOR CRIMES TO HUMANITY THIS IS A CCP MILITARY WEAPON WHICH HAS BEEN ADOPTED BY ALL 5 EYES COUNTRIES IN SECRET BACK ROOM DEALS WITH NO SAFETY CHECKS OR REGULATION ON THIS KILLER MM MICRO WAVE TECHNOLOGY ROLLED OUT TO DISGUISE RADIATION POISONING AND DIRECT DNA TRACKED INDIVIDUALS, ALL GUILTY OF MASSIVE PAY OFFS FROM SCOTT MORRISON TO THERESA MAY THEY ALL SOLD OUT THERE COUNTRIES FOR PERSONAL GAIN REGARDLESS OF THE CONSEQUENCES TO THERE OWN PEOPLES! - A HEINOUS CRIME AND ACT AND CRIMES AGAINST HUMANITY! NUREMBERG 2.0 EUGENICS SHOULD OF BEING STOPPED AFTER HITLERS NAZI TIRADE - IT WAS NOT! JUST CONTINUED BY CORRUPT CROCKED POLITICIANS AND SOROS LIKE NAZI COLLABORATORS IN THE EU UK USA AUSTRALIA NEW ZEALAND HERE IS YOUR REAL ENEMY'S! ALL INFILTRATED IN THE PARTY WHAT EVER PARTY YOU VOTE FOR! THEY ARE ALL CORRUPT!!!!!!!! TIME TO END 5G NOW AND SAVE REAL LIVES IN REAL TIME - 5G AND 6G IS A KNOWN HYPOPOXEMIA RED BLOOD CELL KILLER - THIS DAMAGES YOUR RED BLOOD CELLS! AND REMOVES THE OXYGEN FROM YOUR BLOOD TURNING IT TO A JELLYFIED COAGULATION -
YOU HAVE NOW BEEN WARNED! PLEASE LEARN HOW 5G AND 6G TOWERS WORK FROM A 5G TOWER FITTER LIVE UP ON TOP OF A 5G/6G TOWER - LISTEN TO HOW ELECTRO CORONA VIRUS CAN BE PROJECTED ON YOU! - DO YOU STILL THINK THIS IS NOT A MILITARY WEAPON DEPLOYED BY YOUR GOVERNMENTS TO DE-POPULATE YOU? "THEN THINK AGAIN" AND ACT NOW AND SAVE YOUR BABY LIVES! THE GRAPHENE IN THE DEATH SHOTS ARE JUST TO TRACK YOU BIO-METRICALLY AND TO EDIT YOUR GOD GIVEN DNA CODE - GRAPHENE IS A SUPER CONDUCTOR AND MAGNETIZES THE AFFLICTED! CONNECT THE DOTS BETWEEN THE TWO! AND YOU HAVE A GENOCIDAL DE-POPULATION PLAN FIRST CONDUCTED WITH THE EVENT201 GATES EUGENIC PROGRAM WITH GOF CORONA VIRUSES.
YOU NEED TO WATCH THIS! IMMEDIATELY TO GET THE DRIFT! - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
DR. MARCELO DIGNANI SHOWS GRAPHENE OXIDE MICROTUBULES SEEN UNDER OPTICAL MICROSCOPY - https://www.bitchute.com/video/zWwAfLYRns6Q/
5G IS A MILITRY WEAPON. IT IS ABOUT MIND CONTROL - https://www.bitchute.com/video/BTRbCzRccBhS/
THE VAXXED ARE TRACKED-FACT! - https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
5G CLOTS IF YOU GOT THE SHOTS - RADIATION HYPOPOXEMIA - https://www.brighteon.com/c891bcba-b78c-4a8c-8b14-4d197496adcc
60 HERTZ (5G) WILL COOK YOU. 1985 CNN VIDEO ABOUT MICROWAVE WEAPONS AT 60 HERTZ - https://www.bitchute.com/video/FphwIjrt7pHL/
DR ZEV ZELENKO TIME TO B AWARE! - https://www.brighteon.com/40e86bf6-bca9-4bb6-bf5f-c6381a60258d
https://www.brighteon.com/153c1bd7-426c-4613-8485-e9c0382f3807
LUXEMBOURG AND EU ADMIT - IT WAS MEDICAL FRAUD AND ITS NOT A VACCINE! - https://www.bitchute.com/video/gRJYzPWxYrfE/
"MANDATES ARE ILLEGAL AND VIOLATE THE NUREMBERG CODE" DR. ROBERT MALONE DROPS THE BOMB LIVE ON TUCKER - https://www.bitchute.com/video/epQJDUkj7uEs/
DR REINER FUELLMICH - ACE2 RECEPTORS SPIKE PROTIENS GOF DEATH SHOTS = GENOCIDE - DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
MANY WAYS TO ZAPP YOU! 5G DANDER! HARMFULL TO HUMANS - https://www.brighteon.com/4f6ae672-740b-4a0e-9ed9-4436e063fcf7
5G AND TOXINS EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4
john o,looney - https://www.brighteon.com/384dce6f-ea87-4994-8dd1-84508847f054
DEAL WITH THIS! - https://www.brighteon.com/5a23264b-1480-41b6-b39f-75757d1ffac0
BETTER SEE THIS - EMBALMERS SAY STOP THE CLOT SHOT IT IS LEAVING RUBBER BLACK STRANDS IN THE VEINS https://www.brighteon.com/f7c8b90c-fd78-4157-82fa-0dfcae50490c
5G - THE BIO WEAPON JAB - D-WAVE QUATUM COMPUTERS - https://www.brighteon.com/881a8dcb-7be6-4f99-bfb8-b8697049b13e
THERE IS ONE OF THESE IN THE VATICAN! - https://www.brighteon.com/bae05970-91b5-44e6-9bc1-e62941aecfdf
CHECK THIS OUT! - https://www.brighteon.com/f5aab2f8-d562-4475-9249-cb81cfd292ea
GLITCH IN THE MATRIX - https://www.brighteon.com/1e19eeba-1b88-4c39-bebe-5798ca9c0c8f
COVID IS AN OBVIOUS HOAX, THE VACCINE WILL KILL YOU, PERIOD!!- https://www.bitchute.com/video/46U7hx2b0xhg/
vaccine pushers with unhealthy illegal conflicted interests = https://www.brighteon.com/e5d124bf-0602-49c5-82aa-6a4deb9be688
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