© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
REINER FUELLMICH TEAM - GERMAN MICROSCOPY - A YELLOW BIO METRIC CHIPED NANOBOT SUBMARINE IN THE VACCINE!
Follow
5
Share
Report
393 views • January 14, 2022
REINER FUELLMICH - GERMAN MICROSCOPY - A YELLOW NANOBOT SUBMARINE IN THE VACCINE! TYPE IN TO GOOGLE DISNEY NANO BOT ADVENTURE AND CONNECT THE MEDIA PUSH FOR CHIMERAS PUT IN ANIMATION TO PRE PROGRAM YOUR CHILDREN!
VERY SICK INDEED!
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
HERE IS MORE -
https://www.youtube.com/watch?v=1G13KzEJqBw FLIGHT OF THE NAVIGATOR - THE DEVIL HAS TO LET YOU KNOW WHAT HE IS GOING TO DO TO YOU IN SONG - ANIMATION - FILM - ARE YOU WAKING UP?
CONNECT THE DOTS ITS EASY.
https://www.youtube.com/watch?v=7kQDIosuZuo INNERSPACE?
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
Morphic Resonance: Spanish POLICE SPEAK Truth To Power ‼️ - https://www.brighteon.com/881918bb-c6f4-45ad-a8cb-781edf474466
Fauci's death funnel, proof: Fauci funded, continues to fund Gain-of-function research - https://www.brighteon.com/272ea8be-e705-4776-85e0-e8be1af43d29
There's Something Much Bigger Going On Here | Dr. Robert Malone 2022- https://www.brighteon.com/5d71ca55-810e-4589-b4ce-c185ec8c458b
VACCINEE AUTOPSIES: KILLER LYMPHOCYTES INVADE VITAL ORGANS, DRS SUCHARIT BHAKDI & MICHAEL PALMER - https://www.brighteon.com/8e1fc6fa-3992-4d20-9cdf-fbd7de9288f0
EU representative speaking out about the vaccine injuries and mandates-https://www.brighteon.com/bba9a0d7-28cd-400c-84c8-db4272131f54
EXPOSED !! ARE WE STARTING TO SEE EMP ASSASSINATIONS BEING CAUGHT ON VIDEO MUST WATCH !! - https://www.brighteon.com/955d0f59-e370-474b-904a-1c770cb8d4bb
YOU MIGHT WANT TO LOOK AT THIS! - RIGHT NOW!
SYMPTOMS - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
AND THIS!
https://www.brighteon.com/cf698236-bf8b-4109-afe5-94af9bacfd56
AND THIS!
https://www.brighteon.com/b1298b7a-0e0f-4794-ae33-d7b0f29353b6
AND THIS!
https://www.brighteon.com/33976ba0-95e8-4bb7-8963-a2f0ff1e66c5
FINALLY THIS!
https://www.brighteon.com/215e1a04-d77d-462b-bbe5-6e9877669a29
Vaccine induced heart attacks spreading to the UN-VACCINATED due to Spike Protein SHEDDING... - https://www.brighteon.com/2f73de6e-80ba-4c58-8dfd-08bac350e707
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/12005ee6-2992-4831-b2ef-fb152cdae6a6
ATTORNEY REINER FUELLMICH ‼️ THE DEATH CULT: HIDDEN IN PLAIN SIGHT🧐 LISTEN AND LEARN - https://www.brighteon.com/5bb259bd-fd58-408e-9f62-cc983bfa2a5e
German Doctors Discover Foreign Objects in Vaccines and Blood of The Vaccinated - https://www.brighteon.com/ca523bf6-bcff-4ad2-93bf-bd609b913894
Robin Monotti Graziadei Questions Human Rights Violations At The UK National Commission For UNESCO - https://www.brighteon.com/9b2ad1f7-6185-47ac-a400-e10467f7f74c
Vaccines and boosters destroy the immune system. - https://www.brighteon.com/8ffcd97c-e3e8-4e6e-a881-3c4fb1e7e873
Spanish Flu Bolshevik Revolution HISTORY REPEATING?
https://www.brighteon.com/7d579b69-e476-4582-9def-87e928a2258d
COVID-19 Vaccines in South Africa - https://www.brighteon.com/e33323d1-f5e4-43fb-a039-f4ab2f289545
J P MORGAN THE TITANIC THE OLYMPIC AND THE INSURANCE FRAUD! LORD MERSEY AND UK GOVERNMENT CORRUPTION AND COVER UP - https://www.bitchute.com/video/GkNGNKjRqnxK/
SGT Report BOMBSHELL METHODICAL DECEPTION 9/11 -- Rebekah Roth.
https://www.brighteon.com/24f33e4c-fba6-4ac8-bd1f-06d47afdfb10
CRASH! ANOTHER PILOT VAXXIDENT! - https://www.brighteon.com/663ba7de-1ee3-42c8-ba88-f1621377ea82
A MAN ASSASSINATED BY HIS CELL PHONE EMP WARFARE! HACKABLE TRACKABLE AND WORKS WITH GOF GERM WARFARE VACCINES THAT ARE ACTUALLY BIO-METRIC TRACKERS AND GENE EDITING TOOLS -BILL GATES AND HIS FUNVAXX TO DESTROY GOD OUT OF YOUR GENES AND REPLACE HIS! - END OF STORY! SO WHAT YOU GONNA DO ABOUT THIS GOOD PEOPLE? - https://www.brighteon.com/2722de91-2e2a-44cc-9b93-f470c872c134
THE JABBED BIO WEAPON BLUETOOTH GUY - https://www.brighteon.com/494a068e-5c5b-406d-acc5-cfa5a311b6e1
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
VERY SICK INDEED!
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
HERE IS MORE -
https://www.youtube.com/watch?v=1G13KzEJqBw FLIGHT OF THE NAVIGATOR - THE DEVIL HAS TO LET YOU KNOW WHAT HE IS GOING TO DO TO YOU IN SONG - ANIMATION - FILM - ARE YOU WAKING UP?
CONNECT THE DOTS ITS EASY.
https://www.youtube.com/watch?v=7kQDIosuZuo INNERSPACE?
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
Morphic Resonance: Spanish POLICE SPEAK Truth To Power ‼️ - https://www.brighteon.com/881918bb-c6f4-45ad-a8cb-781edf474466
Fauci's death funnel, proof: Fauci funded, continues to fund Gain-of-function research - https://www.brighteon.com/272ea8be-e705-4776-85e0-e8be1af43d29
There's Something Much Bigger Going On Here | Dr. Robert Malone 2022- https://www.brighteon.com/5d71ca55-810e-4589-b4ce-c185ec8c458b
VACCINEE AUTOPSIES: KILLER LYMPHOCYTES INVADE VITAL ORGANS, DRS SUCHARIT BHAKDI & MICHAEL PALMER - https://www.brighteon.com/8e1fc6fa-3992-4d20-9cdf-fbd7de9288f0
EU representative speaking out about the vaccine injuries and mandates-https://www.brighteon.com/bba9a0d7-28cd-400c-84c8-db4272131f54
EXPOSED !! ARE WE STARTING TO SEE EMP ASSASSINATIONS BEING CAUGHT ON VIDEO MUST WATCH !! - https://www.brighteon.com/955d0f59-e370-474b-904a-1c770cb8d4bb
YOU MIGHT WANT TO LOOK AT THIS! - RIGHT NOW!
SYMPTOMS - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
AND THIS!
https://www.brighteon.com/cf698236-bf8b-4109-afe5-94af9bacfd56
AND THIS!
https://www.brighteon.com/b1298b7a-0e0f-4794-ae33-d7b0f29353b6
AND THIS!
https://www.brighteon.com/33976ba0-95e8-4bb7-8963-a2f0ff1e66c5
FINALLY THIS!
https://www.brighteon.com/215e1a04-d77d-462b-bbe5-6e9877669a29
Vaccine induced heart attacks spreading to the UN-VACCINATED due to Spike Protein SHEDDING... - https://www.brighteon.com/2f73de6e-80ba-4c58-8dfd-08bac350e707
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/12005ee6-2992-4831-b2ef-fb152cdae6a6
ATTORNEY REINER FUELLMICH ‼️ THE DEATH CULT: HIDDEN IN PLAIN SIGHT🧐 LISTEN AND LEARN - https://www.brighteon.com/5bb259bd-fd58-408e-9f62-cc983bfa2a5e
German Doctors Discover Foreign Objects in Vaccines and Blood of The Vaccinated - https://www.brighteon.com/ca523bf6-bcff-4ad2-93bf-bd609b913894
Robin Monotti Graziadei Questions Human Rights Violations At The UK National Commission For UNESCO - https://www.brighteon.com/9b2ad1f7-6185-47ac-a400-e10467f7f74c
Vaccines and boosters destroy the immune system. - https://www.brighteon.com/8ffcd97c-e3e8-4e6e-a881-3c4fb1e7e873
Spanish Flu Bolshevik Revolution HISTORY REPEATING?
https://www.brighteon.com/7d579b69-e476-4582-9def-87e928a2258d
COVID-19 Vaccines in South Africa - https://www.brighteon.com/e33323d1-f5e4-43fb-a039-f4ab2f289545
J P MORGAN THE TITANIC THE OLYMPIC AND THE INSURANCE FRAUD! LORD MERSEY AND UK GOVERNMENT CORRUPTION AND COVER UP - https://www.bitchute.com/video/GkNGNKjRqnxK/
SGT Report BOMBSHELL METHODICAL DECEPTION 9/11 -- Rebekah Roth.
https://www.brighteon.com/24f33e4c-fba6-4ac8-bd1f-06d47afdfb10
CRASH! ANOTHER PILOT VAXXIDENT! - https://www.brighteon.com/663ba7de-1ee3-42c8-ba88-f1621377ea82
A MAN ASSASSINATED BY HIS CELL PHONE EMP WARFARE! HACKABLE TRACKABLE AND WORKS WITH GOF GERM WARFARE VACCINES THAT ARE ACTUALLY BIO-METRIC TRACKERS AND GENE EDITING TOOLS -BILL GATES AND HIS FUNVAXX TO DESTROY GOD OUT OF YOUR GENES AND REPLACE HIS! - END OF STORY! SO WHAT YOU GONNA DO ABOUT THIS GOOD PEOPLE? - https://www.brighteon.com/2722de91-2e2a-44cc-9b93-f470c872c134
THE JABBED BIO WEAPON BLUETOOTH GUY - https://www.brighteon.com/494a068e-5c5b-406d-acc5-cfa5a311b6e1
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.