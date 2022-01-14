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REINER FUELLMICH TEAM - GERMAN MICROSCOPY - A YELLOW BIO METRIC CHIPED NANOBOT SUBMARINE IN THE VACCINE!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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393 views • January 14, 2022
REINER FUELLMICH - GERMAN MICROSCOPY - A YELLOW NANOBOT SUBMARINE IN THE VACCINE! TYPE IN TO GOOGLE DISNEY NANO BOT ADVENTURE AND CONNECT THE MEDIA PUSH FOR CHIMERAS PUT IN ANIMATION TO PRE PROGRAM YOUR CHILDREN!
VERY SICK INDEED!

The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257

Pope Francis and the Covid Conspiracy -https://www.brighteon.com/e0fe9437-864c-4dac-a786-4df603baa893

PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/

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Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6

Morphic Resonance: Spanish POLICE SPEAK Truth To Power ‼️ - https://www.brighteon.com/881918bb-c6f4-45ad-a8cb-781edf474466

Fauci's death funnel, proof: Fauci funded, continues to fund Gain-of-function research - https://www.brighteon.com/272ea8be-e705-4776-85e0-e8be1af43d29

There's Something Much Bigger Going On Here | Dr. Robert Malone 2022- https://www.brighteon.com/5d71ca55-810e-4589-b4ce-c185ec8c458b

VACCINEE AUTOPSIES: KILLER LYMPHOCYTES INVADE VITAL ORGANS, DRS SUCHARIT BHAKDI & MICHAEL PALMER - https://www.brighteon.com/8e1fc6fa-3992-4d20-9cdf-fbd7de9288f0

EU representative speaking out about the vaccine injuries and mandates-https://www.brighteon.com/bba9a0d7-28cd-400c-84c8-db4272131f54

EXPOSED !! ARE WE STARTING TO SEE EMP ASSASSINATIONS BEING CAUGHT ON VIDEO MUST WATCH !! - https://www.brighteon.com/955d0f59-e370-474b-904a-1c770cb8d4bb

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Vaccine induced heart attacks spreading to the UN-VACCINATED due to Spike Protein SHEDDING... - https://www.brighteon.com/2f73de6e-80ba-4c58-8dfd-08bac350e707

The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/12005ee6-2992-4831-b2ef-fb152cdae6a6

ATTORNEY REINER FUELLMICH ‼️ THE DEATH CULT: HIDDEN IN PLAIN SIGHT🧐 LISTEN AND LEARN - https://www.brighteon.com/5bb259bd-fd58-408e-9f62-cc983bfa2a5e

German Doctors Discover Foreign Objects in Vaccines and Blood of The Vaccinated - https://www.brighteon.com/ca523bf6-bcff-4ad2-93bf-bd609b913894

Robin Monotti Graziadei Questions Human Rights Violations At The UK National Commission For UNESCO - https://www.brighteon.com/9b2ad1f7-6185-47ac-a400-e10467f7f74c

Vaccines and boosters destroy the immune system. - https://www.brighteon.com/8ffcd97c-e3e8-4e6e-a881-3c4fb1e7e873

Spanish Flu Bolshevik Revolution HISTORY REPEATING?
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COVID-19 Vaccines in South Africa - https://www.brighteon.com/e33323d1-f5e4-43fb-a039-f4ab2f289545

J P MORGAN THE TITANIC THE OLYMPIC AND THE INSURANCE FRAUD! LORD MERSEY AND UK GOVERNMENT CORRUPTION AND COVER UP - https://www.bitchute.com/video/GkNGNKjRqnxK/

SGT Report BOMBSHELL METHODICAL DECEPTION 9/11 -- Rebekah Roth.
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CRASH! ANOTHER PILOT VAXXIDENT! - https://www.brighteon.com/663ba7de-1ee3-42c8-ba88-f1621377ea82

A MAN ASSASSINATED BY HIS CELL PHONE EMP WARFARE! HACKABLE TRACKABLE AND WORKS WITH GOF GERM WARFARE VACCINES THAT ARE ACTUALLY BIO-METRIC TRACKERS AND GENE EDITING TOOLS -BILL GATES AND HIS FUNVAXX TO DESTROY GOD OUT OF YOUR GENES AND REPLACE HIS! - END OF STORY! SO WHAT YOU GONNA DO ABOUT THIS GOOD PEOPLE? - https://www.brighteon.com/2722de91-2e2a-44cc-9b93-f470c872c134

THE JABBED BIO WEAPON BLUETOOTH GUY - https://www.brighteon.com/494a068e-5c5b-406d-acc5-cfa5a311b6e1

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