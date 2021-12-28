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165) Drª Lee Merritt avisa – 5G Ligado a Surtos Globais da COVID
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185 views • December 28, 2021
Créditos a Infowars (The Alex Jones Show). Resumo do vídeo:
Dez. 15, 2021 | Dr. Lee Merritt Warns 5G Linked to Global COVID-19 Outbreaks: https://banned.video/watch?id=61b938411eb4461e604c71b1
A Drª Lee Merritt explica como o 5G é a verdadeira ameaça. Tal como foi postulado pelo MOPPE no início de 2019, a pandemia serve para criar uma diversão durante a instalação do sistema de vigilância e controlo de tecnologia 5G, e em simultâneo como bode expiatório para os expectáveis efeitos biológicos causados pela radiação electromagnética da tecnologia 5G. Efeitos que já existiam nas gerações de telecomunicações anteriores, mas que serão muito agravados com a tecnologia 5G, dada a sua potência, novas frequências e a proximidade das antenas à população. A electrohipersensibilidade ou "doença de radiação" é já hoje um problema, porém, os maus diagnósticos médicos continuam a esconder essa realidade.
A diferença entre os tipos de radiação natural e artificial e como se esconde o perigo do impacto biológico, com padrões de exposição que são estritamente concebidos para responder aos aspectos técnicos das máquinas:
Panagopoulos, D.J., Johansson, O., & Carlo, G.L. (2015). Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity. Scientific reports: https://www.nature.com/articles/srep14914
NOTA IMPORTANTE:
O que foi a farsa da pandemia de Gripe Espanhola (1918)? A Gripe Espanhola teve 3 causas, além de ter sido a 1ª vez que se vacinou em massa:
– A exposição sem precedentes a radiofrequências (da telegrafia à rádio);
– O consumo sistemático de comida em conserva (com 89% menos de zinco, durante 4 anos, 1914-18).
– O uso de altas doses de aspirina levou a crises hemorrágicas nos pulmões, edema pulmonar (1300 mg/hora - 12 horas). Tenha em conta que 200 mg/dia têm muita probabilidade de gerar perdas importantes de sangue nas fezes (por exemplo). Fonte: Important Lesson From the Spanish Flu Pandemic of 1918: https://www.youtube.com/watch?v=ZyrcYVH6qtU
Cinco vídeos fundamentais:
- Causas reais da Gripe Espanhola (1918) – 26) Claire Edwards: electricidade, gripe e a conexão viral: https://www.brighteon.com/162d4346-8710-4f5c-826b-f1ba9e07b03b
- Sistema EMF de controlo – 54) Telecomunicações "inteligentes" (Nancy L. Hopkins): https://www.brighteon.com/bcca8ee7-7b09-4882-8686-278c1756f991
- Danos das EMF – 21) Radiação microondas mata neurónios | Dr. Suleyman Kaplan (2014): https://www.brighteon.com/3548fdba-c326-4812-9a02-a7db06cafd8c
- Fraude da indústria – 15) Claire Edwards: Qual a pressa do 5G (PT trailer: 23jan,2019): https://www.brighteon.com/5ba4e4b1-54b0-4fb9-b3a1-f26013e95b5c
69) Dr George Carlo - A fraude científica da Indústria de Telecomunicações: https://www.brighteon.com/557cd646-ee09-444e-af60-0e9132681188
Mais recomendações:
113) Apresentação completa de Bartomeu Payeras i Cifre (WFF de Sitges): https://www.brighteon.com/f733ddbc-8fc8-4676-adf3-800979588e97
75) Magda Havas - Anomalias da moda? (5G e pandemia): https://www.brighteon.com/9f07fa19-10b5-46b7-947e-e4e463a7ed2d
37) Telecomunicações "inteligentes" (Leuren Moret): https://www.brighteon.com/797bfff0-7875-4188-bc90-58ae129b4b95
32) Barrie Trower sobre o 5G (Telecomunicações de 5ª Geração): https://www.brighteon.com/88940c81-e549-48e9-8482-0ae718fe9833
34) Barrie Trower: o 5G e as árvores: https://www.brighteon.com/b4652a1f-1397-40ba-817c-09d26a64d5a9
71) Danos no sangue por exposição a microondas: https://www.brighteon.com/c13cf95a-215f-42e5-b98d-d3643168815a
58) Microondas, sociedade e comida: https://www.brighteon.com/18bd5c9a-7598-40a2-938f-1306ea713d53
57) Arma de ressonância ciclotrónica: https://www.brighteon.com/cf9d962f-30a0-4f70-84c3-903d431fe376
144) Campos electromagnéticos 900MHz e a toxicidade de nanopartículas (Estudo - 2018): https://www.brighteon.com/92627e34-91c2-432d-b233-6b9a58f164db
114) Bartomeu Payeras - Como a Arma 5G é calibrada: https://www.brighteon.com/1834b462-9bf5-4471-8819-4f83e9b6bdd4
104) Relatos de irradiação EMF durante a noite: https://www.brighteon.com/6f0d60e5-24dc-43d3-a5f6-8be781751526
60) Paulo Vale, PhD - Electrosmog e a electrosensibilidade: https://www.brighteon.com/8ecd8cb3-fd5e-43b8-800a-9f801a939e8e
4) Saúde, Governo e Telecomunicações móveis (2013): https://www.brighteon.com/f3483c25-fe66-4321-9398-9fdcd961b30a
14) Armas electromagnéticas (ep.1 - CNN 1985): https://www.brighteon.com/aa8dd2ee-b21c-44a1-8cc7-3db3a33e5a58
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Dez. 15, 2021 | Dr. Lee Merritt Warns 5G Linked to Global COVID-19 Outbreaks: https://banned.video/watch?id=61b938411eb4461e604c71b1
A Drª Lee Merritt explica como o 5G é a verdadeira ameaça. Tal como foi postulado pelo MOPPE no início de 2019, a pandemia serve para criar uma diversão durante a instalação do sistema de vigilância e controlo de tecnologia 5G, e em simultâneo como bode expiatório para os expectáveis efeitos biológicos causados pela radiação electromagnética da tecnologia 5G. Efeitos que já existiam nas gerações de telecomunicações anteriores, mas que serão muito agravados com a tecnologia 5G, dada a sua potência, novas frequências e a proximidade das antenas à população. A electrohipersensibilidade ou "doença de radiação" é já hoje um problema, porém, os maus diagnósticos médicos continuam a esconder essa realidade.
A diferença entre os tipos de radiação natural e artificial e como se esconde o perigo do impacto biológico, com padrões de exposição que são estritamente concebidos para responder aos aspectos técnicos das máquinas:
Panagopoulos, D.J., Johansson, O., & Carlo, G.L. (2015). Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity. Scientific reports: https://www.nature.com/articles/srep14914
NOTA IMPORTANTE:
O que foi a farsa da pandemia de Gripe Espanhola (1918)? A Gripe Espanhola teve 3 causas, além de ter sido a 1ª vez que se vacinou em massa:
– A exposição sem precedentes a radiofrequências (da telegrafia à rádio);
– O consumo sistemático de comida em conserva (com 89% menos de zinco, durante 4 anos, 1914-18).
– O uso de altas doses de aspirina levou a crises hemorrágicas nos pulmões, edema pulmonar (1300 mg/hora - 12 horas). Tenha em conta que 200 mg/dia têm muita probabilidade de gerar perdas importantes de sangue nas fezes (por exemplo). Fonte: Important Lesson From the Spanish Flu Pandemic of 1918: https://www.youtube.com/watch?v=ZyrcYVH6qtU
Cinco vídeos fundamentais:
- Causas reais da Gripe Espanhola (1918) – 26) Claire Edwards: electricidade, gripe e a conexão viral: https://www.brighteon.com/162d4346-8710-4f5c-826b-f1ba9e07b03b
- Sistema EMF de controlo – 54) Telecomunicações "inteligentes" (Nancy L. Hopkins): https://www.brighteon.com/bcca8ee7-7b09-4882-8686-278c1756f991
- Danos das EMF – 21) Radiação microondas mata neurónios | Dr. Suleyman Kaplan (2014): https://www.brighteon.com/3548fdba-c326-4812-9a02-a7db06cafd8c
- Fraude da indústria – 15) Claire Edwards: Qual a pressa do 5G (PT trailer: 23jan,2019): https://www.brighteon.com/5ba4e4b1-54b0-4fb9-b3a1-f26013e95b5c
69) Dr George Carlo - A fraude científica da Indústria de Telecomunicações: https://www.brighteon.com/557cd646-ee09-444e-af60-0e9132681188
Mais recomendações:
113) Apresentação completa de Bartomeu Payeras i Cifre (WFF de Sitges): https://www.brighteon.com/f733ddbc-8fc8-4676-adf3-800979588e97
75) Magda Havas - Anomalias da moda? (5G e pandemia): https://www.brighteon.com/9f07fa19-10b5-46b7-947e-e4e463a7ed2d
37) Telecomunicações "inteligentes" (Leuren Moret): https://www.brighteon.com/797bfff0-7875-4188-bc90-58ae129b4b95
32) Barrie Trower sobre o 5G (Telecomunicações de 5ª Geração): https://www.brighteon.com/88940c81-e549-48e9-8482-0ae718fe9833
34) Barrie Trower: o 5G e as árvores: https://www.brighteon.com/b4652a1f-1397-40ba-817c-09d26a64d5a9
71) Danos no sangue por exposição a microondas: https://www.brighteon.com/c13cf95a-215f-42e5-b98d-d3643168815a
58) Microondas, sociedade e comida: https://www.brighteon.com/18bd5c9a-7598-40a2-938f-1306ea713d53
57) Arma de ressonância ciclotrónica: https://www.brighteon.com/cf9d962f-30a0-4f70-84c3-903d431fe376
144) Campos electromagnéticos 900MHz e a toxicidade de nanopartículas (Estudo - 2018): https://www.brighteon.com/92627e34-91c2-432d-b233-6b9a58f164db
114) Bartomeu Payeras - Como a Arma 5G é calibrada: https://www.brighteon.com/1834b462-9bf5-4471-8819-4f83e9b6bdd4
104) Relatos de irradiação EMF durante a noite: https://www.brighteon.com/6f0d60e5-24dc-43d3-a5f6-8be781751526
60) Paulo Vale, PhD - Electrosmog e a electrosensibilidade: https://www.brighteon.com/8ecd8cb3-fd5e-43b8-800a-9f801a939e8e
4) Saúde, Governo e Telecomunicações móveis (2013): https://www.brighteon.com/f3483c25-fe66-4321-9398-9fdcd961b30a
14) Armas electromagnéticas (ep.1 - CNN 1985): https://www.brighteon.com/aa8dd2ee-b21c-44a1-8cc7-3db3a33e5a58
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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