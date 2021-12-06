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144) Campos electromagnéticos 900MHz e a toxicidade de nanopartículas (Estudo - 2018)
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147 views • December 06, 2021
Créditos à LA QUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/
TENÍAMOS Y TENEMOS RAZÓN, "HAY ÓXIDO DE GRAFENO EN LAS VACUNAS" - PROGRAMA 202 | December 6th, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/TEN%C3%8DAMOSYTENEMOSRAZ%C3%93N,HAY%C3%93XIDODEGRAFENOENLASVACUNAS-PROGRAMA202:4
DESTAQUE - Impacto dos campos electromagnéticos na toxicidade de nanopartículas. O pico de 900 MHz é o mais potenciador do suicídio celular (apoptose). As antenas que começaram a ser colocadas desde o início da "pandemia" nos candeeiros públicos e mobiliário urbano operam a 900 MHz e 1800 MHz.
Saliev, Timur & Baiskhanova, Dinara & Akhmetova, Alma & Begimbetova, Dinara & Akishev, Mars & Kulsharova, Gulsim & Molkenov, Askhat & Nurgozhin, Talgat & Alekseyeva, Tatiana & Mikhalovsky, Sergey. (2018). Impact of electromagnetic fields on in vitro toxicity of silver and graphene nanoparticles. Electromagnetic Biology and Medicine. 38. 1-11. 10.1080/15368378.2018.1534740.
https://www.researchgate.net/publication/328836801_Impact_of_electromagnetic_fields_on_in_vitro_toxicity_of_silver_and_graphene_nanoparticles
Resumo
A correlação entre a forma e a concentração de nanopartículas de prata (AgNPs), a sua citotoxicidade e a formação de espécies reactivas de oxigénio (ROS) na presença de campos electromagnéticos (EMFs) foi investigada. Além disso, foram também avaliados os efeitos biológicos causados pela combinação de campos electromagnéticos e nanopartículas de grafeno (GrNPs). Os AgNPs de três formas (triangular, esférica e coloidal) e os GrNPs foram adicionados em altas concentrações à cultura de fibroblastos humanos e expostos a campos electromagnéticos de três frequências diferentes: 900, 2400 e 7500 MHz. Os resultados demonstraram a dependência da citotoxicidade induzida pelos CEM sobre a forma e concentração dos AgNPs. O efeito máximo de morte celular foi observado na frequência de 900 MHz para NPs de todas as formas e concentrações. A maior elevação da temperatura foi observada para a solução GrNPs irradiada por CEM de frequência de 900 MHz. A exposição aos CEM levou a um aumento significativo da formação de ROS em soluções de AgNPs triangulares e coloidais. Contudo, não foi detectado qualquer impacto dos CEM na produção de ROS para os AgNPs esféricos. Os PNRs demonstraram uma actividade protectora dos ROS que dependia da sua concentração. Os nossos resultados indicam a viabilidade de controlar a citotoxicidade dos AgNPs por meio de CEMs. O efeito dos CEM sobre a actividade biológica dos AgNPs e dos GrNPs é aqui relatado pela primeira vez.
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Blogue | C0r0n@ 2 Inspect: https://corona2inspect.blogspot.com/
Estudos Campra: https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra
147) Ex-Presidente da Malásia diz tudo (2015): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/18f6aded-c8e6-41f3-a017-cf82ae90d44a
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
135) Normalização da intoxicação com grafeno sob a capa de gripes: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/b4c47edc-1ec7-4ddc-a8b2-e192742e6ccf
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
TENÍAMOS Y TENEMOS RAZÓN, "HAY ÓXIDO DE GRAFENO EN LAS VACUNAS" - PROGRAMA 202 | December 6th, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/TEN%C3%8DAMOSYTENEMOSRAZ%C3%93N,HAY%C3%93XIDODEGRAFENOENLASVACUNAS-PROGRAMA202:4
DESTAQUE - Impacto dos campos electromagnéticos na toxicidade de nanopartículas. O pico de 900 MHz é o mais potenciador do suicídio celular (apoptose). As antenas que começaram a ser colocadas desde o início da "pandemia" nos candeeiros públicos e mobiliário urbano operam a 900 MHz e 1800 MHz.
Saliev, Timur & Baiskhanova, Dinara & Akhmetova, Alma & Begimbetova, Dinara & Akishev, Mars & Kulsharova, Gulsim & Molkenov, Askhat & Nurgozhin, Talgat & Alekseyeva, Tatiana & Mikhalovsky, Sergey. (2018). Impact of electromagnetic fields on in vitro toxicity of silver and graphene nanoparticles. Electromagnetic Biology and Medicine. 38. 1-11. 10.1080/15368378.2018.1534740.
https://www.researchgate.net/publication/328836801_Impact_of_electromagnetic_fields_on_in_vitro_toxicity_of_silver_and_graphene_nanoparticles
Resumo
A correlação entre a forma e a concentração de nanopartículas de prata (AgNPs), a sua citotoxicidade e a formação de espécies reactivas de oxigénio (ROS) na presença de campos electromagnéticos (EMFs) foi investigada. Além disso, foram também avaliados os efeitos biológicos causados pela combinação de campos electromagnéticos e nanopartículas de grafeno (GrNPs). Os AgNPs de três formas (triangular, esférica e coloidal) e os GrNPs foram adicionados em altas concentrações à cultura de fibroblastos humanos e expostos a campos electromagnéticos de três frequências diferentes: 900, 2400 e 7500 MHz. Os resultados demonstraram a dependência da citotoxicidade induzida pelos CEM sobre a forma e concentração dos AgNPs. O efeito máximo de morte celular foi observado na frequência de 900 MHz para NPs de todas as formas e concentrações. A maior elevação da temperatura foi observada para a solução GrNPs irradiada por CEM de frequência de 900 MHz. A exposição aos CEM levou a um aumento significativo da formação de ROS em soluções de AgNPs triangulares e coloidais. Contudo, não foi detectado qualquer impacto dos CEM na produção de ROS para os AgNPs esféricos. Os PNRs demonstraram uma actividade protectora dos ROS que dependia da sua concentração. Os nossos resultados indicam a viabilidade de controlar a citotoxicidade dos AgNPs por meio de CEMs. O efeito dos CEM sobre a actividade biológica dos AgNPs e dos GrNPs é aqui relatado pela primeira vez.
- - - - - - - - - -
Blogue | C0r0n@ 2 Inspect: https://corona2inspect.blogspot.com/
Estudos Campra: https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra
147) Ex-Presidente da Malásia diz tudo (2015): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/18f6aded-c8e6-41f3-a017-cf82ae90d44a
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
135) Normalização da intoxicação com grafeno sob a capa de gripes: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/b4c47edc-1ec7-4ddc-a8b2-e192742e6ccf
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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