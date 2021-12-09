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148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado)
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110 views • December 09, 2021
Créditos a LA QUINTA COLUMNA:
DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 205 | December 9th, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA205-:a
Investigadores testam controlo remoto sobre células do coração criadas em laboratório (2018): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/investigadores-testam-controlo-remoto-coracao.pdf
Fontes: https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2018-05-18-researchers-operate-lab-grown-heart-cells-by-remote-control.aspx
Vídeo 'Mouse heart cells on graphene': https://www.youtube.com/watch?v=Ze30FTViOc4 |
Mais:
Graphene biointerfaces for optical stimulation of cells | 19/05/2018: https://www.youtube.com/watch?v=4Lu1om19eno
EMF (campos electromagnéticos) podem ser luz, microondas, etc. A tecnologia 5G entra neste quadro. E o grafeno explica a 100% as mortes dos grafenados mais jovens que têm falecido repentinamente de arritmia, embora pareça ser um simples e comum ataque cardíaco. Para manter o nível de grafenização é preciso reforço a cada 6 meses. Assim, o grafeno será introduzido nos alimentos de acordo com o Codex Alimentarius (2022). O grafeno é a antena, para o bem e para o mal.
Um jogador de futebol a sofrer de arritmia por ter sido vacinados: https://andre-dias.net/mais-uma-coincidencia-em-direto/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 205 | December 9th, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA205-:a
Investigadores testam controlo remoto sobre células do coração criadas em laboratório (2018): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/investigadores-testam-controlo-remoto-coracao.pdf
Fontes: https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2018-05-18-researchers-operate-lab-grown-heart-cells-by-remote-control.aspx
Vídeo 'Mouse heart cells on graphene': https://www.youtube.com/watch?v=Ze30FTViOc4 |
Mais:
Graphene biointerfaces for optical stimulation of cells | 19/05/2018: https://www.youtube.com/watch?v=4Lu1om19eno
EMF (campos electromagnéticos) podem ser luz, microondas, etc. A tecnologia 5G entra neste quadro. E o grafeno explica a 100% as mortes dos grafenados mais jovens que têm falecido repentinamente de arritmia, embora pareça ser um simples e comum ataque cardíaco. Para manter o nível de grafenização é preciso reforço a cada 6 meses. Assim, o grafeno será introduzido nos alimentos de acordo com o Codex Alimentarius (2022). O grafeno é a antena, para o bem e para o mal.
Um jogador de futebol a sofrer de arritmia por ter sido vacinados: https://andre-dias.net/mais-uma-coincidencia-em-direto/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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