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32) Barrie Trower sobre o 5G (Telecomunicações de 5ª Geração)
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3 views • April 14, 2021
Barrie Trower, perito em armas electromagnéticas da Marinha Real Britânica, durante a Guerra Fria. Original completo:
Barrie Trower: The Truth about 5G and Wi-Fi | 3 February, 2020, Exeter, UK.
https://www.youtube.com/watch?v=Ryf3F9WCAlU
Artigo referenciado no vídeo - "ES-UK" magazine:
http://www.es-uk.info/wp-content/uploads/2019/08/Summer-2019-vol.17-no.2.pdf
Mais: http://www.es-uk.info/newsletters/
Estudo soviético classificado em 1977, desclassificado pela CIA em 2012, sobre o impacto biológico de várias frequências na faixa 5G. O impacto é de todo o sistema e definitivamente não-trivial. O impacto tem por base a exposição de 15 minutos/dia por apenas 60 dias:
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/1977-soviet-study-on-5g-severe-biological-impact.pdf
https://phibetaiota.net/wp-content/uploads/2020/05/1977-Soviet-Study-on-5G-Severe-Biological-Impact.pdf
Barrie Trower, perito em armas electromagnéticas da Marinha Real Britânica, durante a Guerra Fria. Original completo:
Barrie Trower: The Truth about 5G and Wi-Fi | 3 February, 2020, Exeter, UK.
https://www.youtube.com/watch?v=Ryf3F9WCAlU
Recomendações:
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https://www.brighteon.com/3548fdba-c326-4812-9a02-a7db06cafd8c
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https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Barrie Trower: The Truth about 5G and Wi-Fi | 3 February, 2020, Exeter, UK.
https://www.youtube.com/watch?v=Ryf3F9WCAlU
Artigo referenciado no vídeo - "ES-UK" magazine:
http://www.es-uk.info/wp-content/uploads/2019/08/Summer-2019-vol.17-no.2.pdf
Mais: http://www.es-uk.info/newsletters/
Estudo soviético classificado em 1977, desclassificado pela CIA em 2012, sobre o impacto biológico de várias frequências na faixa 5G. O impacto é de todo o sistema e definitivamente não-trivial. O impacto tem por base a exposição de 15 minutos/dia por apenas 60 dias:
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/1977-soviet-study-on-5g-severe-biological-impact.pdf
https://phibetaiota.net/wp-content/uploads/2020/05/1977-Soviet-Study-on-5G-Severe-Biological-Impact.pdf
Barrie Trower, perito em armas electromagnéticas da Marinha Real Britânica, durante a Guerra Fria. Original completo:
Barrie Trower: The Truth about 5G and Wi-Fi | 3 February, 2020, Exeter, UK.
https://www.youtube.com/watch?v=Ryf3F9WCAlU
Recomendações:
Radiação microondas mata neurónios | Dr. Suleyman Kaplan (2014)
https://www.brighteon.com/3548fdba-c326-4812-9a02-a7db06cafd8c
Qual o perigo do 5G Dr Devra Davis
https://www.brighteon.com/b468b57f-b4c8-4e10-bc9a-c40ffc95b6b3
Como acabar com as atrocidades
https://www.brighteon.com/928d0a42-6b40-4fc0-8468-53f0869ed5f3
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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