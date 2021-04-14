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37) Telecomunicações "inteligentes" (Leuren Moret)
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42 views • April 14, 2021
Wireless Dangers Australia | 06/05/2017
Leuren Moret on Wireless Weapons Used on People
https://www.youtube.com/watch?v=E5Xr_C1o70s
CONTROLO DA MENTE - Assédio electrónico, Wi-Fi armado, armas de energia dirigida para assédio electrónico - Perseguição encoberta
Whistleblowers on Remote Neural Monitoring, Neuro Weapons, Directed Energy Weapons, Mind Control: https://www.youtube.com/watch?v=vxQrdGVy_kw
DNA Frequency Bioweapon Links Targeted Individuals to Artificial Intelligence Hive Mind Control Grid: https://www.youtube.com/watch?v=iEgZQgP9SMs
Armas electromagnéticas (ep.1 - CNN 1985)
https://www.youtube.com/watch?v=NbPfmB_jemw&;list=PLzGp4dOWYrj6VAa5GjXtcP8vng0znAi3-&index=3
Sistema de satélites Iridium: http://www.bugsweeps.com/info/electronic_harassment.html
Indivíduos-alvo: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notificacao-crimes-contra-humanidade.pdf
Original: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notification-of-crimes-against-humanity-in-europe.pdf
Operação Ruanda: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/op-nevoeiro-carmezim.pdf
5G, Cartilha para governos corruptos: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/claire_edwards_5g_uma_cartilha_para_governos_corruptos.pdf
5G - Tempo de Debate: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/tempo_para_debate_sobre_5g_claire_edwards.pdf
5G (a arma): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/artigo-suico_tesla-energia-5g-sistema-negacao-activa.pdf
5G, Israel, a verdade da mentira: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/israel_a_verdade_da_mentira.pdf
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Leuren Moret on Wireless Weapons Used on People
https://www.youtube.com/watch?v=E5Xr_C1o70s
CONTROLO DA MENTE - Assédio electrónico, Wi-Fi armado, armas de energia dirigida para assédio electrónico - Perseguição encoberta
Whistleblowers on Remote Neural Monitoring, Neuro Weapons, Directed Energy Weapons, Mind Control: https://www.youtube.com/watch?v=vxQrdGVy_kw
DNA Frequency Bioweapon Links Targeted Individuals to Artificial Intelligence Hive Mind Control Grid: https://www.youtube.com/watch?v=iEgZQgP9SMs
Armas electromagnéticas (ep.1 - CNN 1985)
https://www.youtube.com/watch?v=NbPfmB_jemw&;list=PLzGp4dOWYrj6VAa5GjXtcP8vng0znAi3-&index=3
Sistema de satélites Iridium: http://www.bugsweeps.com/info/electronic_harassment.html
Indivíduos-alvo: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notificacao-crimes-contra-humanidade.pdf
Original: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notification-of-crimes-against-humanity-in-europe.pdf
Operação Ruanda: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/op-nevoeiro-carmezim.pdf
5G, Cartilha para governos corruptos: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/claire_edwards_5g_uma_cartilha_para_governos_corruptos.pdf
5G - Tempo de Debate: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/tempo_para_debate_sobre_5g_claire_edwards.pdf
5G (a arma): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/artigo-suico_tesla-energia-5g-sistema-negacao-activa.pdf
5G, Israel, a verdade da mentira: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/israel_a_verdade_da_mentira.pdf
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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