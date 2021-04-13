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4) Saúde, Governo e Telecomunicações móveis (2013)
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35 views • April 13, 2021
Esta compilação é de 2013, quando ainda ninguém imaginava os novos problemas do 5G, a 5ª geração de telecomunicações móveis. A lista de vídeos pequenos está aqui: https://www.youtube.com/watch?v=S2IsMaFI08c&;list=PLsUDg0KI4SqsRfJ99ZKfmibZevdzdsADc&t=0s
Grandes questões sobre a saúde e as tecnologias microondas
00:00 - Prof. Olle Johansson sobre Wi-Fi: "esterilidade irreversível em cinco gerações";
02:17 - Barrie Trower PhD: danos irreparáveis no ADN por acção de radiação não ionizante;
03:45 - Barrie Trower: Para crianças não há nível seguro de radiação microondas;
05:39 - Barrie Trower: Electrosensitividade em crianças;
07:04 - Barrie Trower: Porque as escolas não confirmam por escrito que o Wi-fi é seguro;
07:48 - Barrie Trower: Escolas sem seguro contra danos por microondas;
09:23 - Barrie Trower: Médicos receiam diagnosticar exposição a microondas como causa de doenças;
10:25 - Barrie Trower: Governo não deixará a indústria fracassar;
11:59 - Barrie Trower: Se você está contra a indústria, está contra o governo;
13:06 - Barrie Trower: Como a indústria de telecomunicações móveis pode ganhar mais 25 anos;
16:12 - Barrie Trower: Não pode levar esta gente a tribunal provando o perigo das microondas;
16:45 - Barrie Trower: Irradiar crianças com microondas gera reacções químicas;
17:21 - Barrie Trower: Processos judiciais e a bancarrota de governos e países;
18:01 - Barry Trower: Descalabro da saúde (microondas e a melatonina);
20:04 - Barry Trower: Escolas não têm o direito a decidir por nós;
21:19 - Jerry Day - Cobaias da radiação electromagnética.
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Grandes questões sobre a saúde e as tecnologias microondas
00:00 - Prof. Olle Johansson sobre Wi-Fi: "esterilidade irreversível em cinco gerações";
02:17 - Barrie Trower PhD: danos irreparáveis no ADN por acção de radiação não ionizante;
03:45 - Barrie Trower: Para crianças não há nível seguro de radiação microondas;
05:39 - Barrie Trower: Electrosensitividade em crianças;
07:04 - Barrie Trower: Porque as escolas não confirmam por escrito que o Wi-fi é seguro;
07:48 - Barrie Trower: Escolas sem seguro contra danos por microondas;
09:23 - Barrie Trower: Médicos receiam diagnosticar exposição a microondas como causa de doenças;
10:25 - Barrie Trower: Governo não deixará a indústria fracassar;
11:59 - Barrie Trower: Se você está contra a indústria, está contra o governo;
13:06 - Barrie Trower: Como a indústria de telecomunicações móveis pode ganhar mais 25 anos;
16:12 - Barrie Trower: Não pode levar esta gente a tribunal provando o perigo das microondas;
16:45 - Barrie Trower: Irradiar crianças com microondas gera reacções químicas;
17:21 - Barrie Trower: Processos judiciais e a bancarrota de governos e países;
18:01 - Barry Trower: Descalabro da saúde (microondas e a melatonina);
20:04 - Barry Trower: Escolas não têm o direito a decidir por nós;
21:19 - Jerry Day - Cobaias da radiação electromagnética.
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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