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14) Armas electromagnéticas (ep.1 - CNN 1985)
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47 views • April 13, 2021
Fonte e créditos para a CNN: Electromagnetic Frequency Weapons / CNN Special Report (1985): https://www.youtube.com/watch?v=PDMdkSBYI0w
Nesta 1ª parte, aborda-se a realidade dos efeitos biológicos da radiação não-ionizante a níveis não-térmicos, a aplicação das armas de energia dirigida e de pulso electromagnético.
Tópicos:
- Arma feixes de 60GHz | (01:33)
- EMF podem mimetizar efeitos de drogas | (04:30)
- Investigadora soviética | (09:30)
- Condicionamento da actividade cerebral | (10:43)
- Dissolução de células cerebrais | (11:01)
- Tragédia do Ruanda e a sugestão de arma (11:15): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/op-nevoeiro-carmezim.pdf
Experimentação em sujeitos humanos sem consentimento:
- PT: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notificacao-crimes-contra-humanidade.pdf
- EN: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notification-of-crimes-against-humanity-in-europe.pdf
5G - A cartilha para governos corruptos https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/claire_edwards_5g_uma_cartilha_para_governos_corruptos.pdf
Uso de armas de energia directa com força letal foi registada por testemunhas que relatam os mesmos achados, tanto na invasão do Panamá (Dec. 20, 1989; “Operação Causa Justa), como no Iraque (1990, 2003), do qual ficam estes testemunhos: Iraq Direct Energy Weapons in use 1of3 https://www.youtube.com/watch?v=q950vkzPG3A
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Nesta 1ª parte, aborda-se a realidade dos efeitos biológicos da radiação não-ionizante a níveis não-térmicos, a aplicação das armas de energia dirigida e de pulso electromagnético.
Tópicos:
- Arma feixes de 60GHz | (01:33)
- EMF podem mimetizar efeitos de drogas | (04:30)
- Investigadora soviética | (09:30)
- Condicionamento da actividade cerebral | (10:43)
- Dissolução de células cerebrais | (11:01)
- Tragédia do Ruanda e a sugestão de arma (11:15): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/op-nevoeiro-carmezim.pdf
Experimentação em sujeitos humanos sem consentimento:
- PT: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notificacao-crimes-contra-humanidade.pdf
- EN: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notification-of-crimes-against-humanity-in-europe.pdf
5G - A cartilha para governos corruptos https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/claire_edwards_5g_uma_cartilha_para_governos_corruptos.pdf
Uso de armas de energia directa com força letal foi registada por testemunhas que relatam os mesmos achados, tanto na invasão do Panamá (Dec. 20, 1989; “Operação Causa Justa), como no Iraque (1990, 2003), do qual ficam estes testemunhos: Iraq Direct Energy Weapons in use 1of3 https://www.youtube.com/watch?v=q950vkzPG3A
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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