© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
BfeD - Eckhard Trems - Wahrheits-Comic über die Corona Gen-Impfung des Weltjudentums - 26.09.2021
Follow
0
Share
Report
140 views • September 25, 2021
BfeD - Eckhard Trems - Wahrheits-Comic über die Corona Gen-Impfung des Weltjudentums - 26.09.2021 - https://t.me/eckhardtrems - https://dein.tube/watch/mPeDisY94r7hrDt - https://www.brighteon.com/31c3f579-e45c-45dd-93ff-1705e1567621
LERNE: Diese massenmordende Gen-Impfung der Schekel-Mafia ist eine biologische Waffe, mit einem "Zeitzünder" von ca. 2 Jahren. - Es stimmt nicht, dass es eine experimentelle Impfung ist, die Wirkung ist aus Tierversuchen bereits bekannt und es ist daher kein Experiment mehr. Wir sollten aufhören, Dinge falsch zu benennen.
Dies ist eine biologische Waffe! Der Größte Betrug und das größte Verbrechen gegen die Menschheit!" - [LucMontagnier franz Virologe und Nobelpreisträger, sowie Judy Mikovits Molekularbiologin und Forscherin]
Mehr unter: https://trems.de/index.htm
BfeD - Alexander Mueller - Wegen YouTube Zensur wurde dies Video hochgeladen - Netzfund vom 22.09.2021 - Der Zentralrat der Deutschen und der Juden-Wahrheit informiert - Grundwissen über die politische Klasse - Hören und sehen Sie, was damals und heute über die Besatzerjuden, die Lumpen in allen demokratischen Republiken der Weltjudenheit gesagt wurde. - https://wahrheit.se - https://bfed.dk
LERNE: Das Gold & Geld der Amalek [des deutschen, christlichen Nichtjuden-Viehs] liegt da, wo das Goldene Kalb steht, in Jerusalem. Seit 1918 & 1945 wurden nach heutigem Geldwert ueber 18 Billionen Euro dorthin verbracht. Siehe das Buch von Hans Meiser vom Grabert Verlag. Deshalb: Keine Endlos-Kriege fuer das voelkerzerstoerende, menschenverachtende Judentum! - Wacht auf und informiert euch NICHT NICHT NICHT unter Google, sondern unter Metager, der zensurfreien Suchmaschine - https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=bfed+zdd+zdj+wahrheit
https://archive.org/details/WegenYoutubeZensurWurdeDiesVideoHochgeladen
BfeD - So sieht die Demokratie in allen Republiken der Welt aus! - Netzfund vom 22.09.2021 - Hier lernen Sie, wie die Demokratie in allen Republiken der Welt aussieht und wer seit Jahrtausenden alle Kriege, Attentate, Kräche und Morde sich ausdenkt, anschiebt, durchführt, finanziert, die unschuldigen Völker mordet, beschuldigt und dann noch rotzfrech die Gewinne mit List und Tücke über eine selbstgeschaffene Weißkittel- und Schwarzkittel-Mafia einsackt. - https://wahrheit.se - https://bfed.dk
https://archive.org/details/BfeDSoSiehtDieDemokratieInAllenRepublikenDerWeltAusTrutube.tvWahrheit
BfeD - Australien schießt auf Demonstranten
Talmud-Judentum - https://www.brighteon.com/aa74b1c0-c4ed-457c-a63e-9725301974be - https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d
https://www.brighteon.com/4b0ec3f7-9a6f-4eb6-876a-0667e6a56cf4 - https://www.brighteon.com/ea319c8f-a20b-4086-9552-5b06e37d895f - https://www.brighteon.com/55eaef19-1f7f-4c39-ac49-ae69c932d9d4 - https://www.brighteon.com/525ddcc5-691b-4998-9b90-7a522e11ab09 - https://www.brighteon.com/14361a56-99a2-4add-8eae-2343cb71b33c - https://www.brighteon.com/b4904df8-93ad-42f8-836b-bd48bb4f1775 - https://www.brighteon.com/f5ba8816-286f-45f8-85c8-9247145849ea - https://www.brighteon.com/d8540c06-1049-45fc-b46e-6273dce5d850 - https://www.brighteon.com/44a1885a-ed0a-48ef-94ad-3a71f38d0991 - https://www.brighteon.com/b23daa85-bdbd-4f6f-90ae-22abd1ced7af - https://www.brighteon.com/31125c3d-39c3-4b69-bc92-2bcb2d14e24c - https://www.brighteon.com/0f22c979-2144-4d7b-a198-2541c43c3d6d
Quelle: https://www.brighteon.com/channels/wahrheit
BfeD - Vom Schlupfwespen-Parasitentum, Kuckucksei-Verbrechertum zum massenmordenden Judentum - 22.09.2021 - KURZVERSION: Kuckuck stemmt Eier aus dem Nest. Vogelwelt DOKU GERMAN HD - https://www.youtube.com/watch?v=FG1bFKKamGw - https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242182 - https://bittube.tv/post/fbe33fdf-17e1-42d1-8ce6-6b96252667ae - https://www.brighteon.com/4b0ec3f7-9a6f-4eb6-876a-0667e6a56cf4 - https://www.bitchute.com/video/ajwBddUXc7OR/
Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren:
https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021
BfeD - Netzfund 2004 - Tagebuch der am 02.11.2004 in Friedrichroda ermordeten Martina Pflock
http://joh-nrw.com/pdf/tagebuch-pflock.pdf
BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder
https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/ - https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/
.
LERNE: Diese massenmordende Gen-Impfung der Schekel-Mafia ist eine biologische Waffe, mit einem "Zeitzünder" von ca. 2 Jahren. - Es stimmt nicht, dass es eine experimentelle Impfung ist, die Wirkung ist aus Tierversuchen bereits bekannt und es ist daher kein Experiment mehr. Wir sollten aufhören, Dinge falsch zu benennen.
Dies ist eine biologische Waffe! Der Größte Betrug und das größte Verbrechen gegen die Menschheit!" - [LucMontagnier franz Virologe und Nobelpreisträger, sowie Judy Mikovits Molekularbiologin und Forscherin]
Mehr unter: https://trems.de/index.htm
BfeD - Alexander Mueller - Wegen YouTube Zensur wurde dies Video hochgeladen - Netzfund vom 22.09.2021 - Der Zentralrat der Deutschen und der Juden-Wahrheit informiert - Grundwissen über die politische Klasse - Hören und sehen Sie, was damals und heute über die Besatzerjuden, die Lumpen in allen demokratischen Republiken der Weltjudenheit gesagt wurde. - https://wahrheit.se - https://bfed.dk
LERNE: Das Gold & Geld der Amalek [des deutschen, christlichen Nichtjuden-Viehs] liegt da, wo das Goldene Kalb steht, in Jerusalem. Seit 1918 & 1945 wurden nach heutigem Geldwert ueber 18 Billionen Euro dorthin verbracht. Siehe das Buch von Hans Meiser vom Grabert Verlag. Deshalb: Keine Endlos-Kriege fuer das voelkerzerstoerende, menschenverachtende Judentum! - Wacht auf und informiert euch NICHT NICHT NICHT unter Google, sondern unter Metager, der zensurfreien Suchmaschine - https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=bfed+zdd+zdj+wahrheit
https://archive.org/details/WegenYoutubeZensurWurdeDiesVideoHochgeladen
BfeD - So sieht die Demokratie in allen Republiken der Welt aus! - Netzfund vom 22.09.2021 - Hier lernen Sie, wie die Demokratie in allen Republiken der Welt aussieht und wer seit Jahrtausenden alle Kriege, Attentate, Kräche und Morde sich ausdenkt, anschiebt, durchführt, finanziert, die unschuldigen Völker mordet, beschuldigt und dann noch rotzfrech die Gewinne mit List und Tücke über eine selbstgeschaffene Weißkittel- und Schwarzkittel-Mafia einsackt. - https://wahrheit.se - https://bfed.dk
https://archive.org/details/BfeDSoSiehtDieDemokratieInAllenRepublikenDerWeltAusTrutube.tvWahrheit
BfeD - Australien schießt auf Demonstranten
Talmud-Judentum - https://www.brighteon.com/aa74b1c0-c4ed-457c-a63e-9725301974be - https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d
https://www.brighteon.com/4b0ec3f7-9a6f-4eb6-876a-0667e6a56cf4 - https://www.brighteon.com/ea319c8f-a20b-4086-9552-5b06e37d895f - https://www.brighteon.com/55eaef19-1f7f-4c39-ac49-ae69c932d9d4 - https://www.brighteon.com/525ddcc5-691b-4998-9b90-7a522e11ab09 - https://www.brighteon.com/14361a56-99a2-4add-8eae-2343cb71b33c - https://www.brighteon.com/b4904df8-93ad-42f8-836b-bd48bb4f1775 - https://www.brighteon.com/f5ba8816-286f-45f8-85c8-9247145849ea - https://www.brighteon.com/d8540c06-1049-45fc-b46e-6273dce5d850 - https://www.brighteon.com/44a1885a-ed0a-48ef-94ad-3a71f38d0991 - https://www.brighteon.com/b23daa85-bdbd-4f6f-90ae-22abd1ced7af - https://www.brighteon.com/31125c3d-39c3-4b69-bc92-2bcb2d14e24c - https://www.brighteon.com/0f22c979-2144-4d7b-a198-2541c43c3d6d
Quelle: https://www.brighteon.com/channels/wahrheit
BfeD - Vom Schlupfwespen-Parasitentum, Kuckucksei-Verbrechertum zum massenmordenden Judentum - 22.09.2021 - KURZVERSION: Kuckuck stemmt Eier aus dem Nest. Vogelwelt DOKU GERMAN HD - https://www.youtube.com/watch?v=FG1bFKKamGw - https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242182 - https://bittube.tv/post/fbe33fdf-17e1-42d1-8ce6-6b96252667ae - https://www.brighteon.com/4b0ec3f7-9a6f-4eb6-876a-0667e6a56cf4 - https://www.bitchute.com/video/ajwBddUXc7OR/
Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren:
https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021
BfeD - Netzfund 2004 - Tagebuch der am 02.11.2004 in Friedrichroda ermordeten Martina Pflock
http://joh-nrw.com/pdf/tagebuch-pflock.pdf
BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder
https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/ - https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/
.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.