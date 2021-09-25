BfeD - Eckhard Trems - Wahrheits-Comic über die Corona Gen-Impfung des Weltjudentums - 26.09.2021

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https://www.brighteon.com/31c3f579-e45c-45dd-93ff-1705e1567621



LERNE: Diese massenmordende Gen-Impfung der Schekel-Mafia ist eine biologische Waffe, mit einem "Zeitzünder" von ca. 2 Jahren. - Es stimmt nicht, dass es eine experimentelle Impfung ist, die Wirkung ist aus Tierversuchen bereits bekannt und es ist daher kein Experiment mehr. Wir sollten aufhören, Dinge falsch zu benennen.



Dies ist eine biologische Waffe! Der Größte Betrug und das größte Verbrechen gegen die Menschheit!" - [LucMontagnier franz Virologe und Nobelpreisträger, sowie Judy Mikovits Molekularbiologin und Forscherin]



Mehr unter:



BfeD - Alexander Mueller - Wegen YouTube Zensur wurde dies Video hochgeladen - Netzfund vom 22.09.2021 - Der Zentralrat der Deutschen und der Juden-Wahrheit informiert - Grundwissen über die politische Klasse - Hören und sehen Sie, was damals und heute über die Besatzerjuden, die Lumpen in allen demokratischen Republiken der Weltjudenheit gesagt wurde. - https://bfed.dk



LERNE: Das Gold & Geld der Amalek [des deutschen, christlichen Nichtjuden-Viehs] liegt da, wo das Goldene Kalb steht, in Jerusalem. Seit 1918 & 1945 wurden nach heutigem Geldwert ueber 18 Billionen Euro dorthin verbracht. Siehe das Buch von Hans Meiser vom Grabert Verlag. Deshalb: Keine Endlos-Kriege fuer das voelkerzerstoerende, menschenverachtende Judentum! - Wacht auf und informiert euch NICHT NICHT NICHT unter Google, sondern unter Metager, der zensurfreien Suchmaschine -



https://archive.org/details/WegenYoutubeZensurWurdeDiesVideoHochgeladen



BfeD - So sieht die Demokratie in allen Republiken der Welt aus! - Netzfund vom 22.09.2021 - Hier lernen Sie, wie die Demokratie in allen Republiken der Welt aussieht und wer seit Jahrtausenden alle Kriege, Attentate, Kräche und Morde sich ausdenkt, anschiebt, durchführt, finanziert, die unschuldigen Völker mordet, beschuldigt und dann noch rotzfrech die Gewinne mit List und Tücke über eine selbstgeschaffene Weißkittel- und Schwarzkittel-Mafia einsackt. - https://bfed.dk



https://archive.org/details/BfeDSoSiehtDieDemokratieInAllenRepublikenDerWeltAusTrutube.tvWahrheit



BfeD - Australien schießt auf Demonstranten



Talmud-Judentum - https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d



https://www.brighteon.com/4b0ec3f7-9a6f-4eb6-876a-0667e6a56cf4 - https://www.brighteon.com/ea319c8f-a20b-4086-9552-5b06e37d895f - https://www.brighteon.com/55eaef19-1f7f-4c39-ac49-ae69c932d9d4 - https://www.brighteon.com/525ddcc5-691b-4998-9b90-7a522e11ab09 - https://www.brighteon.com/14361a56-99a2-4add-8eae-2343cb71b33c - https://www.brighteon.com/b4904df8-93ad-42f8-836b-bd48bb4f1775 - https://www.brighteon.com/f5ba8816-286f-45f8-85c8-9247145849ea - https://www.brighteon.com/d8540c06-1049-45fc-b46e-6273dce5d850 - https://www.brighteon.com/44a1885a-ed0a-48ef-94ad-3a71f38d0991 - https://www.brighteon.com/b23daa85-bdbd-4f6f-90ae-22abd1ced7af - https://www.brighteon.com/31125c3d-39c3-4b69-bc92-2bcb2d14e24c - https://www.brighteon.com/0f22c979-2144-4d7b-a198-2541c43c3d6d



Quelle:



BfeD - Vom Schlupfwespen-Parasitentum, Kuckucksei-Verbrechertum zum massenmordenden Judentum - 22.09.2021 - KURZVERSION: Kuckuck stemmt Eier aus dem Nest. Vogelwelt DOKU GERMAN HD - https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242182 - https://bittube.tv/post/fbe33fdf-17e1-42d1-8ce6-6b96252667ae - https://www.brighteon.com/4b0ec3f7-9a6f-4eb6-876a-0667e6a56cf4 - https://www.bitchute.com/video/ajwBddUXc7OR/



Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren:

https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021



BfeD - Netzfund 2004 - Tagebuch der am 02.11.2004 in Friedrichroda ermordeten Martina Pflock

http://joh-nrw.com/pdf/tagebuch-pflock.pdf



BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder

https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/ - https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/



. BfeD - Eckhard Trems - Wahrheits-Comic über die Corona Gen-Impfung des Weltjudentums - 26.09.2021 - https://t.me/eckhardtrems - https://dein.tube/watch/mPeDisY94r7hrDt LERNE: Diese massenmordende Gen-Impfung der Schekel-Mafia ist eine biologische Waffe, mit einem "Zeitzünder" von ca. 2 Jahren. - Es stimmt nicht, dass es eine experimentelle Impfung ist, die Wirkung ist aus Tierversuchen bereits bekannt und es ist daher kein Experiment mehr. Wir sollten aufhören, Dinge falsch zu benennen.Dies ist eine biologische Waffe! Der Größte Betrug und das größte Verbrechen gegen die Menschheit!" - [LucMontagnier franz Virologe und Nobelpreisträger, sowie Judy Mikovits Molekularbiologin und Forscherin]Mehr unter: https://trems.de/index.htm BfeD - Alexander Mueller - Wegen YouTube Zensur wurde dies Video hochgeladen - Netzfund vom 22.09.2021 - Der Zentralrat der Deutschen und der Juden-Wahrheit informiert - Grundwissen über die politische Klasse - Hören und sehen Sie, was damals und heute über die Besatzerjuden, die Lumpen in allen demokratischen Republiken der Weltjudenheit gesagt wurde. - https://wahrheit.se LERNE: Das Gold & Geld der Amalek [des deutschen, christlichen Nichtjuden-Viehs] liegt da, wo das Goldene Kalb steht, in Jerusalem. Seit 1918 & 1945 wurden nach heutigem Geldwert ueber 18 Billionen Euro dorthin verbracht. Siehe das Buch von Hans Meiser vom Grabert Verlag. Deshalb: Keine Endlos-Kriege fuer das voelkerzerstoerende, menschenverachtende Judentum! - Wacht auf und informiert euch NICHT NICHT NICHT unter Google, sondern unter Metager, der zensurfreien Suchmaschine - https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=bfed+zdd+zdj+wahrheit BfeD - So sieht die Demokratie in allen Republiken der Welt aus! - Netzfund vom 22.09.2021 - Hier lernen Sie, wie die Demokratie in allen Republiken der Welt aussieht und wer seit Jahrtausenden alle Kriege, Attentate, Kräche und Morde sich ausdenkt, anschiebt, durchführt, finanziert, die unschuldigen Völker mordet, beschuldigt und dann noch rotzfrech die Gewinne mit List und Tücke über eine selbstgeschaffene Weißkittel- und Schwarzkittel-Mafia einsackt. - https://wahrheit.se BfeD - Australien schießt auf DemonstrantenTalmud-Judentum - https://www.brighteon.com/aa74b1c0-c4ed-457c-a63e-9725301974be Quelle: https://www.brighteon.com/channels/wahrheit BfeD - Vom Schlupfwespen-Parasitentum, Kuckucksei-Verbrechertum zum massenmordenden Judentum - 22.09.2021 - KURZVERSION: Kuckuck stemmt Eier aus dem Nest. Vogelwelt DOKU GERMAN HD - https://www.youtube.com/watch?v=FG1bFKKamGw Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren:BfeD - Netzfund 2004 - Tagebuch der am 02.11.2004 in Friedrichroda ermordeten Martina PflockBfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder Keywords mafiadnafilmcomiccoronawahrheitjudenimpfenmordbfedzeichentrickzionistenspritzekuckkuckschlupfwespengenspritzegen-impfungeckhardtrems

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