BfeD - JUDENTUM - Hinterlistiger Maulwurf-Kuckuck stemmt die Eier der Wirts-Eltern aus dem Nest - 22.09.2021

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https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242182 - https://www.brighteon.com/4b0ec3f7-9a6f-4eb6-876a-0667e6a56cf4 - https://www.bitchute.com/video/ajwBddUXc7OR/



LANGVERSION: Kuckuck - Kukuk - Rhythmen der Natur Im Bartschbruch - Tier und Natur Doku, Ganzer Film, -



Der Kuckuck ist ein mittelgroßer grauer Vogel mit hellem Buch und feinen Streifen auf der Brust. Er lebt in Europa und meistens in Wäldern und Parks. Der Kuckuck frißt Raupen und Insekten. Er gibt Laute von sich, die so klingen wie sein Name: Ku- ckuck!



Der Kuckuck ist ein Zugvogel. Er fliegt im Mai aus seinem afrikanischen Winterquartier zurück zu uns nach Europa. Im Herbst, wenn es ihm hier zu kalt wird, fliegt er wieder nach Afrika.



Das Kuckucksweibchen legt ihre Eier in fremde Vogelnester. Oft sehen Kuckuckseier ganz verschieden aus. So merken die fremden kleinen Vögel nicht, dass sie ein Kuckucksei ausbrüten.



Die fremden Eltern haben mit Kuckucksküken viel zu tun, weil die sehr schnell groß werden und viel Hunger haben. Das Kuckucksküken wirft die anderen Eier oder Vogelkinder einfach mit seinem Rücken aus dem Nest.



http://www.kinder-tierlexikon.de/k/kuckuck.htm

https://de.wikipedia.org/wiki/Kuckuck

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlupfwespen



Genau so verhält sich das Judentum in allen seinen ahnungslosen, gutmütigen Wirtsländern, es ist mit den abartigen Schlupfwespen-Parasiten und dem hintervotzigen Kukuksei-Verbrechertum bestens vergleichbar, wie im Talmud, dem Lehrbuch der Juden und auf den freimaureischen Guidestones-Lehrsteinen in Georgia, USA zu lernen ist.



BfeD - Thomas Holzmann - Kuckuck - Wo sind denn die Masken - Jetzt ist die Pandemie da - 21.09.2021 - Wo sind denn eure Masken, Leute? - Vom Schlupfwespen-Parasitentum, Kuckucksei-Verbrechertum und dem abartigen, völkerausrottendem [Corona-Hoax-] Judentum.



https://www.youtube.com/watch?v=vooGAH6zk6g

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242183



BfeD - Attila Hildmann - Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus Psiram Wtube - 15.09.2021 - Attila Hildmanns IT-Admin-Schlupfwespen-Jude Kai [siehe "Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus" als PDF & DOC über das dreckige Maulwurf-Netzwerk] hat seit Monaten Beweise gesammelt und alles stillgelegt.



Hildmann steht endgültig vor dem Nichts und seine Mitstreiter setzen seine Arbeit zur Entlarvung des kruden Judentums fort! - Wtube-Mirror:



https://www.watson.ch/digital/anonymous/873729272-attila-hildmanns-it-experte-entbloesst-den-verschwoerungs-guru-als-neonazi

https://archive.org/details/bfe-d-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14.09.2021/page/n0/mode/2up

https://www.docdroid.net/VaQ6bQR/bfed-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14092021-pdf



BfeD - NETZFUND - Erinnere dich an 9-11 LIHOP und lerne folgendes: {{{Sayanim}}} - **Wer sind die Hasbara und Sayanim genau?



„Hasbara“ oder „HasbaRATS“, wie ich sie gerne nenne, sind Juden, die heimtückisch daran arbeiten, den Weißen den Kopf zu vermasseln, meistens für das „Überleben“ Israels, aber man könnte leicht ein starkes Argument für alle anderen machen PC-„Vielfalt“ und „multikulturelles“ Scheiß-Linksjudentum im Allgemeinen trifft uns auch.



Manche gehören organisierten Internetgruppen an, die sich sogar heute noch „Hasbara“ nennen; das sind verräterische Zionisten, die daran arbeiten, die Massenbevölkerung von Israels Numero Uno MacDaddy – den USA – in ihrem Bann zu halten. „I’hasbir“ ist ein altes hebräisches Wort und bedeutet „erklären“.



Original - Englisch:

Mirror - 14.09.2021:



BfeD - Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021

https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021/page/n0/mode/2up



BfeD - Der Judenspiegel von Wilhelm Marr 1862 - 15.09.2021

https://archive.org/details/derjudenspiegel00marr/page/n3/mode/2up



BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das Judentum - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d

https://www.brighteon.com/channels/wahrheit



Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren über die Geheimpolitik des Weltparasitentums:

https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021



BfeD - Netzfund 2004 - Tagebuch der am 02.11.2004 in Friedrichroda ermordeten Martina Pflock - 22.09.2021

http://joh-nrw.com/pdf/tagebuch-pflock.pdf



BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit Liedtext

https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/ - https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/

. BfeD - Vom Schlupfwespen-Parasitentum, Kuckucksei-Verbrechertum zum massenmordenden Judentum - 22.09.2021 - KURZVERSION: Kuckuck stemmt Eier aus dem Nest. Vogelwelt DOKU GERMAN HD - https://www.youtube.com/watch?v=FG1bFKKamGw LANGVERSION: Kuckuck - Kukuk - Rhythmen der Natur Im Bartschbruch - Tier und Natur Doku, Ganzer Film, - https://www.youtube.com/watch?v=M2IKouOZG9c https://www.youtube.com/watch?v=M2IKouOZG9c& ;t=1177sDer Kuckuck ist ein mittelgroßer grauer Vogel mit hellem Buch und feinen Streifen auf der Brust. Er lebt in Europa und meistens in Wäldern und Parks. Der Kuckuck frißt Raupen und Insekten. Er gibt Laute von sich, die so klingen wie sein Name: Ku- ckuck!Der Kuckuck ist ein Zugvogel. Er fliegt im Mai aus seinem afrikanischen Winterquartier zurück zu uns nach Europa. Im Herbst, wenn es ihm hier zu kalt wird, fliegt er wieder nach Afrika.Das Kuckucksweibchen legt ihre Eier in fremde Vogelnester. Oft sehen Kuckuckseier ganz verschieden aus. So merken die fremden kleinen Vögel nicht, dass sie ein Kuckucksei ausbrüten.Die fremden Eltern haben mit Kuckucksküken viel zu tun, weil die sehr schnell groß werden und viel Hunger haben. Das Kuckucksküken wirft die anderen Eier oder Vogelkinder einfach mit seinem Rücken aus dem Nest.Genau so verhält sich das Judentum in allen seinen ahnungslosen, gutmütigen Wirtsländern, es ist mit den abartigen Schlupfwespen-Parasiten und dem hintervotzigen Kukuksei-Verbrechertum bestens vergleichbar, wie im Talmud, dem Lehrbuch der Juden und auf den freimaureischen Guidestones-Lehrsteinen in Georgia, USA zu lernen ist.BfeD - Thomas Holzmann - Kuckuck - Wo sind denn die Masken - Jetzt ist die Pandemie da - 21.09.2021 - Wo sind denn eure Masken, Leute? - Vom Schlupfwespen-Parasitentum, Kuckucksei-Verbrechertum und dem abartigen, völkerausrottendem [Corona-Hoax-] Judentum.BfeD - Attila Hildmann - Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus Psiram Wtube - 15.09.2021 - Attila Hildmanns IT-Admin-Schlupfwespen-Jude Kai [siehe "Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus" als PDF & DOC über das dreckige Maulwurf-Netzwerk] hat seit Monaten Beweise gesammelt und alles stillgelegt.Hildmann steht endgültig vor dem Nichts und seine Mitstreiter setzen seine Arbeit zur Entlarvung des kruden Judentums fort! - Wtube-Mirror: https://archive.md/LQTjP BfeD - NETZFUND - Erinnere dich an 9-11 LIHOP und lerne folgendes: {{{Sayanim}}} - **Wer sind die Hasbara und Sayanim genau?„Hasbara“ oder „HasbaRATS“, wie ich sie gerne nenne, sind Juden, die heimtückisch daran arbeiten, den Weißen den Kopf zu vermasseln, meistens für das „Überleben“ Israels, aber man könnte leicht ein starkes Argument für alle anderen machen PC-„Vielfalt“ und „multikulturelles“ Scheiß-Linksjudentum im Allgemeinen trifft uns auch.Manche gehören organisierten Internetgruppen an, die sich sogar heute noch „Hasbara“ nennen; das sind verräterische Zionisten, die daran arbeiten, die Massenbevölkerung von Israels Numero Uno MacDaddy – den USA – in ihrem Bann zu halten. „I’hasbir“ ist ein altes hebräisches Wort und bedeutet „erklären“.Original - Englisch: https://ukgovernmentwatch.wordpress.com/sayanim/ Mirror - 14.09.2021: https://archive.md/LDbEo BfeD - Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021BfeD - Der Judenspiegel von Wilhelm Marr 1862 - 15.09.2021BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das Judentum - 05.08.2021Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren über die Geheimpolitik des Weltparasitentums:BfeD - Netzfund 2004 - Tagebuch der am 02.11.2004 in Friedrichroda ermordeten Martina Pflock - 22.09.2021BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit Liedtext Keywords bushwtc7wtcnestwahrheitjudentumjudenbfedmoerderzionistenhildmannmassenmorde

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