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BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021
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54 views • August 05, 2021
BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021 - Sowie: BfeD - Attila Hildmann - Die weggelogene Erdbeben- und Wetterwaffe HAARP - Mads by Jews - 18.07.2021

https://www.bitchute.com/video/nhpHwgReyRZF/
https://www.brighteon.com/197f3322-6081-4dd1-8b40-1535084bd246

https://t.me/ATTILAHILDMANN/64511
https://t.me/ATTILAHILDMANN

BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/f5ba8816-286f-45f8-85c8-9247145849ea

BfeD - Attila Hildmann - HAARP - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 42 Minuten - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/bf15911e-3237-4e2e-89d7-fc91a7a86615

BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d

BfeD - Attila Hildmann - Der Talmud - Das abartige Lehrbuch der Juden zur Vernichtung aller Nichtjuden - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/b4904df8-93ad-42f8-836b-bd48bb4f1775

BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische Judentum in Deutschland - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/aa74b1c0-c4ed-457c-a63e-9725301974be

BfeD - Heinz Rudolf Kunze - "Willkommen liebe Mörder" - Auf Bitchute befindet sich sein brisanter und lehrreicher Song mit komplettem Text, auf der linken Seite eingeblendet:

https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/
https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/

BfeD - Die Entlarvung von 40 Millionen verheimlichten Juden & Zionisten in Deutschland.

https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheimlichteZionistenUndJuden02.06.2018/page/n0
https://archive.org/details/BfeDDieJuedischenHerrscherWollenUnsAusrotten04.03.2019/page/n0

BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016

https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc

BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE SCHLUPFWESPE Diaeretiella rapae - 28.05.2021

https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-pdf
https://www.docdroid.net/wMER78W/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-doc

BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - Neue Version vom 14.07.2021

https://vk.com/doc401789244_605924440?hash=4e0ef7cd2210653945 - PDF
https://vk.com/doc401789244_605924448?hash=cb1c6966f271863369 - DOC

BfeD - Christoph Hörstel - HAARP & CHEMTRAILS - Wetterwaffen - KANZLERAMT-RAZZIA - JETZT - Die USrael-Verursacher & BRDisrael-Mitläufer in den Knast - HAARP Wetterwaffen-Razzia bei Merkel- & ZdJ-JUDEN-MAFIA - kla.TV - 26.07.2021

Wetterwaffen Razzia – JETZT! - 22.07.2021 | www.kla.tv/19345 - Infolge schwerwiegender Indizien, dass die jüngsten Überschwemmungen durch Wetterwaffen entstanden sind, hat Christoph Hörstel von der Neuen Mitte (D) klare politische Forderungen: - Einen sofortigen Polizeieinsatz in Kanzleramt, Geheimdiensten und Bundeswehr - Hörstel beweist, dass schon seit Jahrzehnten klare Belege von Katastrophen durch Wetterwaffen vorliegen. Das Volk müsse auf der Stelle wissen, welche Akten zu solchen Kriegsverbrechen genau vorliegen. Wer immer diese Offenlegung hindert, muss damit rechnen, nach erbrachten Beweisen, der Mitschuld an Kriegsverbrechen angezeigt zu werden. Hier nun ein Auszug aus Hörstels Rede.

https://www.kla.tv/2021-07-22/19345
https://wtube.org/user/BfeD/gDgZN02
https://www.bitchute.com/video/v0lTYi51PAJf/

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242140
https://www.brighteon.com/7c6ba848-aef0-42d6-a57d-a2b10cdad307
https://archive.org/details/bfe-d-christoph-hoerstel-haarp-wetterwaffen-razzia-kla-tv-26.07.2021

BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 - LERNE: „Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller Meinungen politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur.“ - Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu kriminalisieren. - Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen § 130 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-Machungs-Trick unter Anwendung des kriminellen Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia).

https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-pdf
https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc

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Keywords
mafiatalmudjudentumjudenzionisten
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