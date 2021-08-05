BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021

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BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021



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BfeD - Attila Hildmann - HAARP - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 42 Minuten - 05.08.2021



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BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021



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BfeD - Attila Hildmann - Der Talmud - Das abartige Lehrbuch der Juden zur Vernichtung aller Nichtjuden - 05.08.2021



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BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische Judentum in Deutschland - 05.08.2021



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BfeD - Heinz Rudolf Kunze - "Willkommen liebe Mörder" - Auf Bitchute befindet sich sein brisanter und lehrreicher Song mit komplettem Text, auf der linken Seite eingeblendet:



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BfeD - Die Entlarvung von 40 Millionen verheimlichten Juden & Zionisten in Deutschland.



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BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016



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BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE SCHLUPFWESPE Diaeretiella rapae - 28.05.2021



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BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - Neue Version vom 14.07.2021



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BfeD - Christoph Hörstel - HAARP & CHEMTRAILS - Wetterwaffen - KANZLERAMT-RAZZIA - JETZT - Die USrael-Verursacher & BRDisrael-Mitläufer in den Knast - HAARP Wetterwaffen-Razzia bei Merkel- & ZdJ-JUDEN-MAFIA - kla.TV - 26.07.2021



Wetterwaffen Razzia – JETZT! - 22.07.2021 | www.kla.tv/19345 - Infolge schwerwiegender Indizien, dass die jüngsten Überschwemmungen durch Wetterwaffen entstanden sind, hat Christoph Hörstel von der Neuen Mitte (D) klare politische Forderungen: - Einen sofortigen Polizeieinsatz in Kanzleramt, Geheimdiensten und Bundeswehr - Hörstel beweist, dass schon seit Jahrzehnten klare Belege von Katastrophen durch Wetterwaffen vorliegen. Das Volk müsse auf der Stelle wissen, welche Akten zu solchen Kriegsverbrechen genau vorliegen. Wer immer diese Offenlegung hindert, muss damit rechnen, nach erbrachten Beweisen, der Mitschuld an Kriegsverbrechen angezeigt zu werden. Hier nun ein Auszug aus Hörstels Rede.



https://www.kla.tv/2021-07-22/19345

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BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 - LERNE: „Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller Meinungen politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur.“ - Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu kriminalisieren. - Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen § 130 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-Machungs-Trick unter Anwendung des kriminellen Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia).



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https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc



. BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021 - Sowie: BfeD - Attila Hildmann - Die weggelogene Erdbeben- und Wetterwaffe HAARP - Mads by Jews - 18.07.2021https://t.me/ATTILAHILDMANN/64511https://t.me/ATTILAHILDMANNBfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021BfeD - Attila Hildmann - HAARP - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 42 Minuten - 05.08.2021BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021BfeD - Attila Hildmann - Der Talmud - Das abartige Lehrbuch der Juden zur Vernichtung aller Nichtjuden - 05.08.2021BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische Judentum in Deutschland - 05.08.2021BfeD - Heinz Rudolf Kunze - "Willkommen liebe Mörder" - Auf Bitchute befindet sich sein brisanter und lehrreicher Song mit komplettem Text, auf der linken Seite eingeblendet:BfeD - Die Entlarvung von 40 Millionen verheimlichten Juden & Zionisten in Deutschland.BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE SCHLUPFWESPE Diaeretiella rapae - 28.05.2021BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - Neue Version vom 14.07.2021 https://vk.com/doc401789244_605924440?hash=4e0ef7cd2210653945 - PDF https://vk.com/doc401789244_605924448?hash=cb1c6966f271863369 - DOCBfeD - Christoph Hörstel - HAARP & CHEMTRAILS - Wetterwaffen - KANZLERAMT-RAZZIA - JETZT - Die USrael-Verursacher & BRDisrael-Mitläufer in den Knast - HAARP Wetterwaffen-Razzia bei Merkel- & ZdJ-JUDEN-MAFIA - kla.TV - 26.07.2021Wetterwaffen Razzia – JETZT! - 22.07.2021 | www.kla.tv/19345 - Infolge schwerwiegender Indizien, dass die jüngsten Überschwemmungen durch Wetterwaffen entstanden sind, hat Christoph Hörstel von der Neuen Mitte (D) klare politische Forderungen: - Einen sofortigen Polizeieinsatz in Kanzleramt, Geheimdiensten und Bundeswehr - Hörstel beweist, dass schon seit Jahrzehnten klare Belege von Katastrophen durch Wetterwaffen vorliegen. Das Volk müsse auf der Stelle wissen, welche Akten zu solchen Kriegsverbrechen genau vorliegen. Wer immer diese Offenlegung hindert, muss damit rechnen, nach erbrachten Beweisen, der Mitschuld an Kriegsverbrechen angezeigt zu werden. Hier nun ein Auszug aus Hörstels Rede.BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 - LERNE: „Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller Meinungen politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur.“ - Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu kriminalisieren. - Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen § 130 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-Machungs-Trick unter Anwendung des kriminellen Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia). Keywords mafiatalmudjudentumjudenzionisten

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