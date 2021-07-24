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BfeD - Christoph Hörstel - HAARP Wetterwaffen-Razzia bei Merkel- & ZdJ-JUDEN-MAFIA - klaTV - 24.07.2021
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76 views • July 24, 2021
BfeD - Christoph Hörstel - HAARP Wetterwaffen-Razzia bei Merkel- & ZdJ-JUDEN-MAFIA - klaTV - 24.07.2021 - Wetterwaffen Razzia – JETZT! - 22.07.2021 | www.kla.tv/19345 - Infolge schwerwiegender Indizien, dass die jüngsten Überschwemmungen durch Wetterwaffen entstanden sind, hat Christoph Hörstel von der Neuen Mitte (D) klare politische Forderungen: - Einen sofortigen Polizeieinsatz in Kanzleramt, Geheimdiensten und Bundeswehr - Hörstel beweist, dass schon seit Jahrzehnten klare Belege von Katastrophen durch Wetterwaffen vorliegen. Das Volk müsse auf der Stelle wissen, welche Akten zu solchen Kriegsverbrechen genau vorliegen. Wer immer diese Offenlegung hindert, muss damit rechnen, nach erbrachten Beweisen, der Mitschuld an Kriegsverbrechen angezeigt zu werden. Hier nun ein Auszug aus Hörstels Rede.

https://www.kla.tv/2021-07-22/19345

Dokumentarfilm: The Dimming - Kriegswaffe Wettermanipulation - 1:57:21

„Die vielleicht größte Lüge, die der Bevölkerung auf der ganzen Welt aufgetischt wurde, ist die Lüge von den Kondensstreifen. Was wir an unserem Himmel sehen, ist keine Kondensation. Es sind mit wenigen Ausnahmen versprühte Partikeldispersionen.“ … Doch wozu? „Der der einzige Weg, wie wir das, was sich da oben am Himmel abspielt, aufdecken und stoppen können, geschieht durch eine gemeinsame Bewusstseinsänderung,“ so der Autor dieses Dokumentarfilms, Dane Wigington.

Helfen auch Sie mit, ein neues Bewusstsein für das kostbare Leben auf unserem Planeten zu schaffen und verbreiten Sie diese Sendung großflächig.

https://www.kla.tv/2021-07-21/19334

BfeD - ARD zu HAARP & Co doch keine Verschwörungstheorie! - 29.01.2017

https://www.youtube.com/watch?v=kmrc4y910hQ

BfeD - ZDF Reportage über Geoengineering = HAARP & Chemtrails - 08.03.2014

https://www.youtube.com/watch?v=IUpTBPifHSM

BfeD - ZDF Joachim Bublath - Klima Teil 1 - 27.06.2007

https://www.youtube.com/watch?v=TM0lbKLwdGk
https://www.youtube.com/channel/UCbu1hUYpythc6DNzd0UIAaA

BfeD - Attila Hildmann - Die weggelogene Erdbeben- und Wetterwaffe HAARP - Mads by Jews - 18.07.2021

https://www.bitchute.com/video/nhpHwgReyRZF/

https://www.brighteon.com/197f3322-6081-4dd1-8b40-1535084bd246

https://t.me/ATTILAHILDMANN/64511

https://t.me/ATTILAHILDMANN

https://www.bitchute.com/channel/wahrheit - https://gab.com/bfed - https://vk.com/bfedwahrheit - https://wtube.org/user/BfeD - https://bittube.tv/profile/wahrheit - https://www.brighteon.com/channel/wahrheit - https://www.nicovideo.jp/user/90387508/video - https://bfed.dk - https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfedwahrheit - https://attilahildmann.org - https://volkslehrer.org - http://islam-radio.net

Der BfeD aus Vellmar bei Kassel, Norbert Steinbach informieren seit 21 Jahren über die massenmordende Vernichtungs-Politik & kruden Lügen der Juden und wird vom BRDisrael Judenschutz = BRD StaatSSchutz gemäß den Geheimlehren des Schlupfwespen-Judentums "Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist" u.a. mit 14 Hausdurchsuchungen gepeinigt:

BfeD - Attila Hildmann & TELEGRAM samy_sun - Die Wahrheit über Attila Hildmann! - 23.07.2021 - JUDENTUBE-Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=xgBxql69en - (Vermutlich jetzt auf YT zensiert)

https://wtube.org/user/BfeD/KUWZuLP

BfeD - Attila Hildmann & TELEGRAM samy_sun - Der mutige Attila und seine Feinde - Wer sind Sie und was wollen Sie - 21.07.2021 - JUDENTUBE-Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=yRh5tmBaFs0 - (Vermutlich jetzt auf YT zensiert)

https://wtube.org/user/BfeD/G1weuzt

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https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242138
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BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016

https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc

BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE SCHLUPFWESPE Diaeretiella rapae - 28.05.2021

https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-pdf
https://www.docdroid.net/wMER78W/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-doc
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chemtrailsmafiahaarpjudenbfedzionisten
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