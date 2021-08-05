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BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische Judentum in Deutschland - 05.08.2021
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71 views • August 05, 2021
BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische Judentum in Deutschland - 05.08.2021 - BfeD - Attila Hildmann - Die weggelogene Erdbeben- und Wetterwaffe HAARP - Mads by Jews - 18.07.2021

https://www.bitchute.com/video/nhpHwgReyRZF/
https://www.brighteon.com/197f3322-6081-4dd1-8b40-1535084bd246

https://t.me/ATTILAHILDMANN/64511
https://t.me/ATTILAHILDMANN

BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/f5ba8816-286f-45f8-85c8-9247145849ea

BfeD - Attila Hildmann - HAARP - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 42 Minuten - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/bf15911e-3237-4e2e-89d7-fc91a7a86615

BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d

BfeD - Attila Hildmann - Der Talmud - Das abartige Lehrbuch der Juden zur Vernichtung aller Nichtjuden - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/b4904df8-93ad-42f8-836b-bd48bb4f1775

BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische Judentum in Deutschland - 05.08.2021

https://www.brighteon.com/aa74b1c0-c4ed-457c-a63e-9725301974be

BfeD - Heinz Rudolf Kunze - "Willkommen liebe Mörder" - Auf Bitchute befindet sich sein brisanter und lehrreicher Song mit komplettem Text, auf der linken Seite eingeblendet, und darunter in Textform:

https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/
https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/

NEU - Bitte sofort sichern und überall hochladen - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder (german with english subs)

https://www.youtube.com/watch?v=9_vSWHoutDs

Willkommen liebe Mörder
Ist es jeder Vierte
ist es jeder Dritte
aber sie sind hier
ganz in unsrer Mitte
jeder kann es sein
keinem kann man trauen
manchmal sind es Männer
ab und zu auch Frauen

Sie wollen uns zerstören
sie wollen uns vernichten
nichts wird sie dazu bringen
darauf zu verzichten
wir möchten das verdrängen
und einfach ignorieren
uns weiter davor drücken
den großen Kampf zu führen

Willkommen liebe Mörder
fühlt euch wie zuhause
bedient euch, macht es euch bequem
kurze Atempause
nichts nehmen wir euch übel
Empörung nicht die Spur
ihr habt halt eine andere
Umbringekultur

Jeder sieht es kommen
die Bedrohung steigen
jeder ist beklommen
keiner will es zeigen
lasst uns das vertuschen
nicht darüber reden
alle gegen alle
jeder gegen jeden

Sie pflegen fremde Bräuche
so lautet das Gerücht
Genaueres weiß keiner denn
man erkennt sie nicht
und wenn sie unter sich sind
dann lachen sie uns aus
nie würden sie behaupten
mein Haus ist euer Haus

Willkommen liebe Mörder
wir sind so tolerant
die Dunkelheit bricht bald herein
über dieses Land
wir reichen euch die Kerzen
damit ihr besser seht
und euch das nächste Opfer nicht
durch die Lappen geht

Willkommen liebe Mörder
ein viel zu hartes Wort
wir haben doch Verständnis
ihr nennt das nicht mal Mord
ihr tut’s aus Überzeugung
und wenn man’s überlegt
wir sind so schlaff und müde wir
gehören weggefegt

https://lyricstranslate.com/en/heinz-rudolf-kunze-willkommen-liebe-m%C3%B6rder-lyrics.html

Weitere stetig von Alljudas BRDisrael-Mafia zensierte Volksaufklärungs-Videos und lehrreiche Aufklärungs-Texte als PDF & DOC unter:

BfeD - Die Entlarvung von 40 Millionen verheimlichten Juden & Zionisten in Deutschland.

https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheimlichteZionistenUndJuden02.06.2018/page/n0
https://archive.org/details/BfeDDieJuedischenHerrscherWollenUnsAusrotten04.03.2019/page/n0

BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016

https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc

BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE SCHLUPFWESPE Diaeretiella rapae - 28.05.2021

https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-pdf
https://www.docdroid.net/wMER78W/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-doc

BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - Neue Version vom 14.07.2021

https://vk.com/doc401789244_605924440?hash=4e0ef7cd2210653945 - PDF
https://vk.com/doc401789244_605924448?hash=cb1c6966f271863369 - DOC

BfeD - Christoph Hörstel - HAARP & CHEMTRAILS - Wetterwaffen - KANZLERAMT-RAZZIA - JETZT:

https://www.kla.tv/2021-07-22/19345
https://wtube.org/user/BfeD/gDgZN02
https://www.bitchute.com/video/v0lTYi51PAJf/

BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021

https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-pdf
https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc

.
Keywords
mafiajewjudenbfedluegenzionistenattila hildmann
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