BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021

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BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021



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BfeD - Attila Hildmann - HAARP - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 42 Minuten - 05.08.2021



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BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische Judentum in Deutschland - 05.08.2021



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BfeD - Heinz Rudolf Kunze - "Willkommen liebe Mörder" - Auf Bitchute befindet sich sein brisanter und lehrreicher Song mit komplettem Text, auf der linken Seite eingeblendet, und darunter in Textform:



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NEU - Bitte sofort sichern und überall hochladen - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder (german with english subs)



https://www.youtube.com/watch?v=9_vSWHoutDs



Willkommen liebe Mörder

Ist es jeder Vierte

ist es jeder Dritte

aber sie sind hier

ganz in unsrer Mitte

jeder kann es sein

keinem kann man trauen

manchmal sind es Männer

ab und zu auch Frauen



Sie wollen uns zerstören

sie wollen uns vernichten

nichts wird sie dazu bringen

darauf zu verzichten

wir möchten das verdrängen

und einfach ignorieren

uns weiter davor drücken

den großen Kampf zu führen



Willkommen liebe Mörder

fühlt euch wie zuhause

bedient euch, macht es euch bequem

kurze Atempause

nichts nehmen wir euch übel

Empörung nicht die Spur

ihr habt halt eine andere

Umbringekultur



Jeder sieht es kommen

die Bedrohung steigen

jeder ist beklommen

keiner will es zeigen

lasst uns das vertuschen

nicht darüber reden

alle gegen alle

jeder gegen jeden



Sie pflegen fremde Bräuche

so lautet das Gerücht

Genaueres weiß keiner denn

man erkennt sie nicht

und wenn sie unter sich sind

dann lachen sie uns aus

nie würden sie behaupten

mein Haus ist euer Haus



Willkommen liebe Mörder

wir sind so tolerant

die Dunkelheit bricht bald herein

über dieses Land

wir reichen euch die Kerzen

damit ihr besser seht

und euch das nächste Opfer nicht

durch die Lappen geht



Willkommen liebe Mörder

ein viel zu hartes Wort

wir haben doch Verständnis

ihr nennt das nicht mal Mord

ihr tut’s aus Überzeugung

und wenn man’s überlegt

wir sind so schlaff und müde wir

gehören weggefegt



https://lyricstranslate.com/en/heinz-rudolf-kunze-willkommen-liebe-m%C3%B6rder-lyrics.html



Weitere stetig von Alljudas BRDisrael-Mafia zensierte Volksaufklärungs-Videos und lehrreiche Aufklärungs-Texte als PDF & DOC unter:



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https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheimlichteZionistenUndJuden02.06.2018/page/n0

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BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016



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BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - Neue Version vom 14.07.2021



- PDF

- DOC



BfeD - Christoph Hörstel - HAARP & CHEMTRAILS - Wetterwaffen - KANZLERAMT-RAZZIA - JETZT:



https://www.kla.tv/2021-07-22/19345

https://wtube.org/user/BfeD/gDgZN02

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BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021



https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-pdf

https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc



. BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021 - BfeD - Attila Hildmann - Die weggelogene Erdbeben- und Wetterwaffe HAARP - Mads by Jews - 18.07.2021https://t.me/ATTILAHILDMANN/64511https://t.me/ATTILAHILDMANNBfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021BfeD - Attila Hildmann - HAARP - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 42 Minuten - 05.08.2021BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021BfeD - Attila Hildmann - Der Talmud - Das abartige Lehrbuch der Juden zur Vernichtung aller Nichtjuden - 05.08.2021BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische Judentum in Deutschland - 05.08.2021BfeD - Heinz Rudolf Kunze - "Willkommen liebe Mörder" - Auf Bitchute befindet sich sein brisanter und lehrreicher Song mit komplettem Text, auf der linken Seite eingeblendet, und darunter in Textform:NEU - Bitte sofort sichern und überall hochladen - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder (german with english subs)Willkommen liebe MörderIst es jeder Vierteist es jeder Dritteaber sie sind hierganz in unsrer Mittejeder kann es seinkeinem kann man trauenmanchmal sind es Männerab und zu auch FrauenSie wollen uns zerstörensie wollen uns vernichtennichts wird sie dazu bringendarauf zu verzichtenwir möchten das verdrängenund einfach ignorierenuns weiter davor drückenden großen Kampf zu führenWillkommen liebe Mörderfühlt euch wie zuhausebedient euch, macht es euch bequemkurze Atempausenichts nehmen wir euch übelEmpörung nicht die Spurihr habt halt eine andereUmbringekulturJeder sieht es kommendie Bedrohung steigenjeder ist beklommenkeiner will es zeigenlasst uns das vertuschennicht darüber redenalle gegen allejeder gegen jedenSie pflegen fremde Bräucheso lautet das GerüchtGenaueres weiß keiner dennman erkennt sie nichtund wenn sie unter sich sinddann lachen sie uns ausnie würden sie behauptenmein Haus ist euer HausWillkommen liebe Mörderwir sind so tolerantdie Dunkelheit bricht bald hereinüber dieses Landwir reichen euch die Kerzendamit ihr besser sehtund euch das nächste Opfer nichtdurch die Lappen gehtWillkommen liebe Mörderein viel zu hartes Wortwir haben doch Verständnisihr nennt das nicht mal Mordihr tut’s aus Überzeugungund wenn man’s überlegtwir sind so schlaff und müde wirgehören weggefegtWeitere stetig von Alljudas BRDisrael-Mafia zensierte Volksaufklärungs-Videos und lehrreiche Aufklärungs-Texte als PDF & DOC unter:BfeD - Die Entlarvung von 40 Millionen verheimlichten Juden & Zionisten in Deutschland.BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE SCHLUPFWESPE Diaeretiella rapae - 28.05.2021BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - Neue Version vom 14.07.2021 https://vk.com/doc401789244_605924440?hash=4e0ef7cd2210653945 - PDF https://vk.com/doc401789244_605924448?hash=cb1c6966f271863369 - DOCBfeD - Christoph Hörstel - HAARP & CHEMTRAILS - Wetterwaffen - KANZLERAMT-RAZZIA - JETZT:BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 Keywords chemtrailshaarpwetterwaffe

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