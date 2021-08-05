© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021
Follow
1
Share
Report
146 views • August 05, 2021
BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021 - BfeD - Attila Hildmann - Die weggelogene Erdbeben- und Wetterwaffe HAARP - Mads by Jews - 18.07.2021
https://www.bitchute.com/video/nhpHwgReyRZF/
https://www.brighteon.com/197f3322-6081-4dd1-8b40-1535084bd246
https://t.me/ATTILAHILDMANN/64511
https://t.me/ATTILAHILDMANN
BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/f5ba8816-286f-45f8-85c8-9247145849ea
BfeD - Attila Hildmann - HAARP - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 42 Minuten - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/bf15911e-3237-4e2e-89d7-fc91a7a86615
BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d
BfeD - Attila Hildmann - Der Talmud - Das abartige Lehrbuch der Juden zur Vernichtung aller Nichtjuden - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/b4904df8-93ad-42f8-836b-bd48bb4f1775
BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische Judentum in Deutschland - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/aa74b1c0-c4ed-457c-a63e-9725301974be
BfeD - Heinz Rudolf Kunze - "Willkommen liebe Mörder" - Auf Bitchute befindet sich sein brisanter und lehrreicher Song mit komplettem Text, auf der linken Seite eingeblendet, und darunter in Textform:
https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/
https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/
NEU - Bitte sofort sichern und überall hochladen - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder (german with english subs)
https://www.youtube.com/watch?v=9_vSWHoutDs
Willkommen liebe Mörder
Ist es jeder Vierte
ist es jeder Dritte
aber sie sind hier
ganz in unsrer Mitte
jeder kann es sein
keinem kann man trauen
manchmal sind es Männer
ab und zu auch Frauen
Sie wollen uns zerstören
sie wollen uns vernichten
nichts wird sie dazu bringen
darauf zu verzichten
wir möchten das verdrängen
und einfach ignorieren
uns weiter davor drücken
den großen Kampf zu führen
Willkommen liebe Mörder
fühlt euch wie zuhause
bedient euch, macht es euch bequem
kurze Atempause
nichts nehmen wir euch übel
Empörung nicht die Spur
ihr habt halt eine andere
Umbringekultur
Jeder sieht es kommen
die Bedrohung steigen
jeder ist beklommen
keiner will es zeigen
lasst uns das vertuschen
nicht darüber reden
alle gegen alle
jeder gegen jeden
Sie pflegen fremde Bräuche
so lautet das Gerücht
Genaueres weiß keiner denn
man erkennt sie nicht
und wenn sie unter sich sind
dann lachen sie uns aus
nie würden sie behaupten
mein Haus ist euer Haus
Willkommen liebe Mörder
wir sind so tolerant
die Dunkelheit bricht bald herein
über dieses Land
wir reichen euch die Kerzen
damit ihr besser seht
und euch das nächste Opfer nicht
durch die Lappen geht
Willkommen liebe Mörder
ein viel zu hartes Wort
wir haben doch Verständnis
ihr nennt das nicht mal Mord
ihr tut’s aus Überzeugung
und wenn man’s überlegt
wir sind so schlaff und müde wir
gehören weggefegt
https://lyricstranslate.com/en/heinz-rudolf-kunze-willkommen-liebe-m%C3%B6rder-lyrics.html
Weitere stetig von Alljudas BRDisrael-Mafia zensierte Volksaufklärungs-Videos und lehrreiche Aufklärungs-Texte als PDF & DOC unter:
BfeD - Die Entlarvung von 40 Millionen verheimlichten Juden & Zionisten in Deutschland.
https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheimlichteZionistenUndJuden02.06.2018/page/n0
https://archive.org/details/BfeDDieJuedischenHerrscherWollenUnsAusrotten04.03.2019/page/n0
BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016
https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc
BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE SCHLUPFWESPE Diaeretiella rapae - 28.05.2021
https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-pdf
https://www.docdroid.net/wMER78W/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-doc
BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - Neue Version vom 14.07.2021
https://vk.com/doc401789244_605924440?hash=4e0ef7cd2210653945 - PDF
https://vk.com/doc401789244_605924448?hash=cb1c6966f271863369 - DOC
BfeD - Christoph Hörstel - HAARP & CHEMTRAILS - Wetterwaffen - KANZLERAMT-RAZZIA - JETZT:
https://www.kla.tv/2021-07-22/19345
https://wtube.org/user/BfeD/gDgZN02
https://www.bitchute.com/video/v0lTYi51PAJf/
BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021
https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-pdf
https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc
.
https://www.bitchute.com/video/nhpHwgReyRZF/
https://www.brighteon.com/197f3322-6081-4dd1-8b40-1535084bd246
https://t.me/ATTILAHILDMANN/64511
https://t.me/ATTILAHILDMANN
BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/f5ba8816-286f-45f8-85c8-9247145849ea
BfeD - Attila Hildmann - HAARP - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku vom 01.03.2021 - 42 Minuten - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/bf15911e-3237-4e2e-89d7-fc91a7a86615
BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d
BfeD - Attila Hildmann - Der Talmud - Das abartige Lehrbuch der Juden zur Vernichtung aller Nichtjuden - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/b4904df8-93ad-42f8-836b-bd48bb4f1775
BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische Judentum in Deutschland - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/aa74b1c0-c4ed-457c-a63e-9725301974be
BfeD - Heinz Rudolf Kunze - "Willkommen liebe Mörder" - Auf Bitchute befindet sich sein brisanter und lehrreicher Song mit komplettem Text, auf der linken Seite eingeblendet, und darunter in Textform:
https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/
https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/
NEU - Bitte sofort sichern und überall hochladen - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder (german with english subs)
https://www.youtube.com/watch?v=9_vSWHoutDs
Willkommen liebe Mörder
Ist es jeder Vierte
ist es jeder Dritte
aber sie sind hier
ganz in unsrer Mitte
jeder kann es sein
keinem kann man trauen
manchmal sind es Männer
ab und zu auch Frauen
Sie wollen uns zerstören
sie wollen uns vernichten
nichts wird sie dazu bringen
darauf zu verzichten
wir möchten das verdrängen
und einfach ignorieren
uns weiter davor drücken
den großen Kampf zu führen
Willkommen liebe Mörder
fühlt euch wie zuhause
bedient euch, macht es euch bequem
kurze Atempause
nichts nehmen wir euch übel
Empörung nicht die Spur
ihr habt halt eine andere
Umbringekultur
Jeder sieht es kommen
die Bedrohung steigen
jeder ist beklommen
keiner will es zeigen
lasst uns das vertuschen
nicht darüber reden
alle gegen alle
jeder gegen jeden
Sie pflegen fremde Bräuche
so lautet das Gerücht
Genaueres weiß keiner denn
man erkennt sie nicht
und wenn sie unter sich sind
dann lachen sie uns aus
nie würden sie behaupten
mein Haus ist euer Haus
Willkommen liebe Mörder
wir sind so tolerant
die Dunkelheit bricht bald herein
über dieses Land
wir reichen euch die Kerzen
damit ihr besser seht
und euch das nächste Opfer nicht
durch die Lappen geht
Willkommen liebe Mörder
ein viel zu hartes Wort
wir haben doch Verständnis
ihr nennt das nicht mal Mord
ihr tut’s aus Überzeugung
und wenn man’s überlegt
wir sind so schlaff und müde wir
gehören weggefegt
https://lyricstranslate.com/en/heinz-rudolf-kunze-willkommen-liebe-m%C3%B6rder-lyrics.html
Weitere stetig von Alljudas BRDisrael-Mafia zensierte Volksaufklärungs-Videos und lehrreiche Aufklärungs-Texte als PDF & DOC unter:
BfeD - Die Entlarvung von 40 Millionen verheimlichten Juden & Zionisten in Deutschland.
https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheimlichteZionistenUndJuden02.06.2018/page/n0
https://archive.org/details/BfeDDieJuedischenHerrscherWollenUnsAusrotten04.03.2019/page/n0
BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016
https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc
BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE SCHLUPFWESPE Diaeretiella rapae - 28.05.2021
https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-pdf
https://www.docdroid.net/wMER78W/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-doc
BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - Neue Version vom 14.07.2021
https://vk.com/doc401789244_605924440?hash=4e0ef7cd2210653945 - PDF
https://vk.com/doc401789244_605924448?hash=cb1c6966f271863369 - DOC
BfeD - Christoph Hörstel - HAARP & CHEMTRAILS - Wetterwaffen - KANZLERAMT-RAZZIA - JETZT:
https://www.kla.tv/2021-07-22/19345
https://wtube.org/user/BfeD/gDgZN02
https://www.bitchute.com/video/v0lTYi51PAJf/
BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021
https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-pdf
https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc
.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.