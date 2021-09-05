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BfeD - Die Wahrheit über Chemtrails und das verharmlosende, vertuschende Geoengineering - 05.09.2021
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94 views • September 05, 2021
BfeD - Die Wahrheit über Chemtrails und das verharmlosende, vertuschende Geoengineering - 05.09.2021 - https://wtube.org/user/BfeD/8UYuaHb - https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242174
https://vk.com/doc401789244_610635977 - PDF
https://vk.com/doc401789244_610635980 - PDF
"Versteckte Wahrheit" informiert wie folgt unter "Chemtrails 100% erklärt": In diesem Video erkläre ich euch NEUTRAL, was Chemtrails sind. Geoengineering ist der eigentliche Name für Chemtrails. Geoengineering ist bloß der Deckname.
https://www.youtube.com/watch?v=CmAf1ObVYBM
Vorwort zum YT-Kanal "Versteckte Wahrheit" vom 05.09.2021: Als kleiner Junge kam mir der Terroranschlag, in NY am 11.09.2001, seltsam vor und paar Jahre später fing ich darüber an nachzudenken und erkannte, was wirklich auf der Welt vor sich geht. Ab diesem Zeitpunkt befasste ich mich mit der Politik/Wirtschaft und den geheimen Sekten.
https://www.youtube.com/channel/UCM_E3w5NURY2ZzPVvdr4LWg
https://wtube.org/user/BfeD/7EFkZeX
https://wtube.org/user/BfeD/rp9RBMT
https://www.bitchute.com/video/i8w8QvlZzon7/
BfeD - Die jüdische Schlange vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - 30.07.2020 - Das Ex-IG-Farben-, Konzern-, Seuchen- und Schurkentum hinter der "Symbolischen, Jüdische Schlange" vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - 30.07.2020 - Seit dem Jahr 2000 wird heimlich und mit Hinterlist Chemtrails gesprüht und von den System-Medien rotzfrech weggelogen
https://bittube.tv/post/b570d9f4-86cd-4a60-b1ed-9a4f37d53d56
https://archive.org/details/bfe-d-christoph-hoerstel-haarp-wetterwaffen-razzia-kla-tv-26.07.2021
https://igelin.wordpress.com/2011/08/01/chemtrail-vergifteter-himmel-globalen-langfristigen-bevoelkerungsreduzierung-11584310/
Mirror: https://archive.ph/P9nQi
https://igelin.wordpress.com/2016/03/30/strafanzeige-an-den-internationalen-strafgerichtshof-in-den-haag-wegen-voelkermords-durch-chemtrails-chemikalien-pharmazeutika/
Mirror: https://archive.ph/F1uNI
Jim Phelps, Erfinder von Chemtrails warnt vor Luftverpester am Himmel - 7. Mai 2008 - Jim Phelps beansprucht für sich, der Erfinder der Chemtrails zu sein. Er hat jahrelang als maßgebender Experte an der Ozonlochforschung und der Entwicklung der Chemtrails in den Oak Ridge National Laboratories (ORNL) der USA gearbeitet.
Er setzte die Global-Engineering-Systeme in Gang. Daß Jim Phelps inzwischen relativ offen über seine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Chemtrails und ihren ursprünglich teilweise positiven Zielen berichtet, verdient Dank.
Zunächst fand Phelps weitgehend anerkannte Erklärungen dafür, wie Flugzeug-Triebwerksabgase als Verursacher von saurem Regen die Umwelt schädigen und warum sich Kohlenstoff-, Chlor- und Fluor-Ionen an Polen konzentrieren und dort verstärkt Wärme erzeugen.
Auch daran hätte Fallout aus bestimmten Flugzeug-Triebwerksabgase die großen Anteil. Phelps und die ORNL weisen darauf hin, daß dies ein rasches Abschmelzen des Eises über den Polen bewirke und auch das übrige Erdklima maßgeblich anheize. (Anm.: die seit Jahren erhöhte Sonnenaktivität hat daran allerdings ungleich mehr Anteil).
Viele Erkrankungen wie BSE, AIDS sollen lt. Phelps mit Fallout von giftigen Metallen, Fluoriden und sonstigen Giften aus Flugzeugtreibstoffen (s. JP8) zusammenhängen und den Verantwortlichen durchaus bekannt sein...
https://gedankenfrei.wordpress.com/2008/05/07/chaffeinsatz/ - [HINWEIS vom 05.09.2021: Die beiden Links sind von der BRD-Mafia blockiert, deshalb sind die Inhalte nachfolgend zu finden - Smile -]
Mirror: https://archive.ph/gNBNf
Wegen typisch jüdisch-hintervotziger Soft-Zensur durch das krude, abartige Schlupfwespen-Parasitentum der völkermordenden, verstrahlenden, verseuchenden, vergasenden lichtscheuen Weltenpest in BRDisrael des BfeD aus Vellmar bei Kassel, hier der von Google unterdrückte Strafantrag vom 30.01.2008 als PDF & DOC, sowie der zensierte DLR-Forschungsbericht vom Dezember 1999 als PDF:
norbert_steinbach_staatsanwaltschaft_kassel_chemtrails_strafantraege_30012008 als PDF und DOC
https://www.docdroid.net/XuGMOEE/norbert-steinbach-staatsanwaltschaft-kassel-chemtrails-strafantraege-30012008-pdf
https://www.docdroid.net/jTS99BV/norbert-steinbach-staatsanwaltschaft-kassel-chemtrails-strafantraege-30012008-doc
dlr_antrag_forschungsbericht_pazi_zirren_und_aerosole_im_luftraum_dezember_1999 als PDF
https://www.docdroid.net/XfIJbq5/dlr-antrag-forschungsbericht-pazi-zirren-und-aerosole-im-luftraum-dezember-1999-pdf
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=bfed+chemtrails
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https://vk.com/doc401789244_610635977 - PDF
https://vk.com/doc401789244_610635980 - PDF
"Versteckte Wahrheit" informiert wie folgt unter "Chemtrails 100% erklärt": In diesem Video erkläre ich euch NEUTRAL, was Chemtrails sind. Geoengineering ist der eigentliche Name für Chemtrails. Geoengineering ist bloß der Deckname.
https://www.youtube.com/watch?v=CmAf1ObVYBM
Vorwort zum YT-Kanal "Versteckte Wahrheit" vom 05.09.2021: Als kleiner Junge kam mir der Terroranschlag, in NY am 11.09.2001, seltsam vor und paar Jahre später fing ich darüber an nachzudenken und erkannte, was wirklich auf der Welt vor sich geht. Ab diesem Zeitpunkt befasste ich mich mit der Politik/Wirtschaft und den geheimen Sekten.
https://www.youtube.com/channel/UCM_E3w5NURY2ZzPVvdr4LWg
https://wtube.org/user/BfeD/7EFkZeX
https://wtube.org/user/BfeD/rp9RBMT
https://www.bitchute.com/video/i8w8QvlZzon7/
BfeD - Die jüdische Schlange vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - 30.07.2020 - Das Ex-IG-Farben-, Konzern-, Seuchen- und Schurkentum hinter der "Symbolischen, Jüdische Schlange" vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - 30.07.2020 - Seit dem Jahr 2000 wird heimlich und mit Hinterlist Chemtrails gesprüht und von den System-Medien rotzfrech weggelogen
https://bittube.tv/post/b570d9f4-86cd-4a60-b1ed-9a4f37d53d56
https://archive.org/details/bfe-d-christoph-hoerstel-haarp-wetterwaffen-razzia-kla-tv-26.07.2021
https://igelin.wordpress.com/2011/08/01/chemtrail-vergifteter-himmel-globalen-langfristigen-bevoelkerungsreduzierung-11584310/
Mirror: https://archive.ph/P9nQi
https://igelin.wordpress.com/2016/03/30/strafanzeige-an-den-internationalen-strafgerichtshof-in-den-haag-wegen-voelkermords-durch-chemtrails-chemikalien-pharmazeutika/
Mirror: https://archive.ph/F1uNI
Jim Phelps, Erfinder von Chemtrails warnt vor Luftverpester am Himmel - 7. Mai 2008 - Jim Phelps beansprucht für sich, der Erfinder der Chemtrails zu sein. Er hat jahrelang als maßgebender Experte an der Ozonlochforschung und der Entwicklung der Chemtrails in den Oak Ridge National Laboratories (ORNL) der USA gearbeitet.
Er setzte die Global-Engineering-Systeme in Gang. Daß Jim Phelps inzwischen relativ offen über seine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Chemtrails und ihren ursprünglich teilweise positiven Zielen berichtet, verdient Dank.
Zunächst fand Phelps weitgehend anerkannte Erklärungen dafür, wie Flugzeug-Triebwerksabgase als Verursacher von saurem Regen die Umwelt schädigen und warum sich Kohlenstoff-, Chlor- und Fluor-Ionen an Polen konzentrieren und dort verstärkt Wärme erzeugen.
Auch daran hätte Fallout aus bestimmten Flugzeug-Triebwerksabgase die großen Anteil. Phelps und die ORNL weisen darauf hin, daß dies ein rasches Abschmelzen des Eises über den Polen bewirke und auch das übrige Erdklima maßgeblich anheize. (Anm.: die seit Jahren erhöhte Sonnenaktivität hat daran allerdings ungleich mehr Anteil).
Viele Erkrankungen wie BSE, AIDS sollen lt. Phelps mit Fallout von giftigen Metallen, Fluoriden und sonstigen Giften aus Flugzeugtreibstoffen (s. JP8) zusammenhängen und den Verantwortlichen durchaus bekannt sein...
https://gedankenfrei.wordpress.com/2008/05/07/chaffeinsatz/ - [HINWEIS vom 05.09.2021: Die beiden Links sind von der BRD-Mafia blockiert, deshalb sind die Inhalte nachfolgend zu finden - Smile -]
Mirror: https://archive.ph/gNBNf
Wegen typisch jüdisch-hintervotziger Soft-Zensur durch das krude, abartige Schlupfwespen-Parasitentum der völkermordenden, verstrahlenden, verseuchenden, vergasenden lichtscheuen Weltenpest in BRDisrael des BfeD aus Vellmar bei Kassel, hier der von Google unterdrückte Strafantrag vom 30.01.2008 als PDF & DOC, sowie der zensierte DLR-Forschungsbericht vom Dezember 1999 als PDF:
norbert_steinbach_staatsanwaltschaft_kassel_chemtrails_strafantraege_30012008 als PDF und DOC
https://www.docdroid.net/XuGMOEE/norbert-steinbach-staatsanwaltschaft-kassel-chemtrails-strafantraege-30012008-pdf
https://www.docdroid.net/jTS99BV/norbert-steinbach-staatsanwaltschaft-kassel-chemtrails-strafantraege-30012008-doc
dlr_antrag_forschungsbericht_pazi_zirren_und_aerosole_im_luftraum_dezember_1999 als PDF
https://www.docdroid.net/XfIJbq5/dlr-antrag-forschungsbericht-pazi-zirren-und-aerosole-im-luftraum-dezember-1999-pdf
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