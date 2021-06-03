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BfeD - ISRAELS SCHWARZE SS NAZI-FERKEL-JUDEN SCHLAGEN DEUTSCHE KINDER FRAUEN BEHINDERTE - 03.06.2021
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77 views • June 03, 2021
BfeD - ISRAELS ABARTIGE, DEUTSCHTODFEINLICHEN ORWELL-SCHWARZEN SS NAtional ZIonisten NAZI-FERKEL-JUDEN ENTEHREN, SCHLAGEN, INHAFTIEREN UND ZOCKEN ÜBER IHRE DRECKIGE BRDisrael ZdJ-, PARTEIEN-, JUSTIZ-JUDENMAFIA FRIEDLICHE DEUTSCHE KINDER FRAUEN BEHINDERTE, NEBST ECHTEN PATRIOTEN IN BERLIN VOR UNSEREM PFINGSTFEST AB, WOBEI DIESER ABSCHAUM SICH AUCH NOCH VON UNS, DEN DEUTSCHEN STEUERZAHLERN FÜRSTLICH BEZAHLEN LÄßT - DAMIT IST SCHLUSS - HALELULIA
https://wtube.org/user/BfeD/aGrFlrN - https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242120
IHR 0,5 MILLIARDEN TALMUD-, THORA-, GUIDESTONES-, DEAGEL-, BRUNNENVERGIFTER-, CHEMTRAILSVERGIFTER-, SCHORNSTEIN-VERSTRAHLER-, MASSENMÖRDER-, KINDERMÖRDER-, HOODOMOR-, HOLOCAUST- UND CORONA-LÜGENBOLDE HABT DAS WIRTSRECHT VON UNS 7 MILLIARDEN GOY & AMALEK NACH 3.000 JAHREN SCHLEICHWEGEN DER HINTERVOTZIGEN KRIEGSTREIBEREI ENDGÜLTIG VERGEIGT AUF UNSEREM PLANETEN ERDE WEITERHIN ABZUWEIDEN - BASTA! - 03.06.2021
BfeD - Marc Fangerau - Neue Weltordnung = Welt-Kommunismus = Völkermord der teuflischen 666er WELT-JUDEN an allen GOY = NICHT-JUDEN = TIEREN IN GESTALT VON MENSCHEN = MENSCHENRINDERN gemäß dem abartigen TALMUD & der kruden THORA, den heute immer noch hoch-aktuellen HETZ-LEHRBÜCHERN der 0,5 Milliarden GUIDESTONES-JUDEN, den trojanischen, lügenden, betrügenden kriegstreibenden, massnmordenden MAULWURF-JUDEN - 266 Aufrufe - 06.05.2021 -
https://wtube.org/user/BfeD/jgWSnSD
https://vk.com/bfedwahrheit
https://t.me/guidestone
https://t.me/guidestones
https://t.me/bfedwahrheit
https://t.me/bfednews
https://t.me/derdissident
https://t.me/Der_Volkslehrer
https://t.me/ATTILAHILDMANN
Wer mich in meinem Kampf für Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit unterstützen möchte, der kann dies in Form einer Spende tun.
Hier mein paypal Link: https://www.paypal.me/mfangerau
Hier meine Kontoverbindung: Marc Fangerau
BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE22 2005 0550 1236 4000 48
Hier mein Blog:
https://derdissident.net/
HIER DER TEXT DES VIDEOS:
In Sowjetrussland wurde alle Menschen, die gegen das System waren, entweder durch Genickschuss hingerichtet oder in gigantische Umerziehungslager, Gulags genannt, entsorgt.
Die Täter waren Bolschewiken und ihr Ziel war der Weltkommunismus.
Heute werde alle Menschen, die gegen das System der Neuen Weltordnung sind, durch elektromagnetische Waffen, auch Strahlenwaffen genannt, hingerichtet...
Mehr auf:
https://www.docdroid.net/de
https://www.docdroid.net/4oxJP87/bfed-marc-fangerau-der-dissident-derdissident-net-bfed-dk-wahrheitse-29052021-pdf
https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-pdf
BfeD - Dr. Holger Strohm - AZK - In Deutschland gibt es keine Demokratie
https://www.youtube.com/watch?v=TFKTDvnuf6s
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242103
Der Bund für echte Demokratie e.V. [BfeD] – Wir sind das Volk!
https://de.metapedia.org/wiki/Bfed
https://de.metapedia.org/wiki/Bund_f%C3%BCr_echte_Demokratie
http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock (ermordet)
http://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller,_Alexander (ermordet)
http://de.metapedia.org/wiki/Heinrich_Kirrwald (verfolgt)
http://de.metapedia.org/wiki/Stefan_Weinmann (verfolgt und enteignet)
http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach
(verfolgt verstrahlt [siehe Kloppmann Schornstein-Sendeantenne in Vellmar], Flucht in Gasthof in Homberg-Frielendorf, 13 Hausdurchsuchungen in den Jahren von 2000 bis 2020 und am Dienstag, den 11.05.2021 erfolgte die 14te Hausdurchsuchung mit Redme 8 Note Handy-, SSI PC- & 4TB Festplatten-Diebstahl vom Staats-Juden-Schutz beim BfeD in Vellmar bei Kassel wegen hochladen auf die VK- & GAB-Video-Portale zur Volksaufklärung, neuerdings in schwarz-orwellschen POLIZEI-MAFIA-Uniformen noch ohne SS-Totenkopf der HITLERJUDEN, ohne Eisernen Kreuz der ROMJUDEN, nebst JUDENSTERN der TALMUD- & THORA-Völkermörder, 5 versuchten Morden, abgeweidet, inhaftiert, psychiatriert, lächerlich gemacht, wie den mutigen Attila Hildmann und alle echten Patrioten, die ihr Heimatland Deutschland und ihr eigenes Deutsches Volk lieben)
http://de.metapedia.org/wiki/H%C3%BCsken,_Walburga_Therese (Flucht, verstorben)
http://www.psychiatrie.se/tb/gb.php?start=3
https://archive.org/search.php?query=BfeD%20Wahrheit
Zahlreiche Personen werden über das Denunziations- & Rufmordportal Psiram in den Dreck gezogen, wie hier unter "Anti-Psiram" zu lernen ist:
https://antipsiram.wordpress.com/
Norbert Steinbach - (Anti-Deutsch) - Schneller Zugriff weil keine Schatten- & Soft-Zensur durch "Jene" angewendet wird
https://www.psiram.com/de/index.php/BfeD
Norbert Steinbach - (Pro-Deutsch) - Deshalb Schatten-Zensur von Google und Soft-Zensur mit Wartezeit durch die Khasaren-Sekte beachten
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed
AUFWACHEN & NACHDENKEN: Welt im Film 137/1948 vom 08.01.1948:
https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583569?set_lang=de
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https://wtube.org/user/BfeD/aGrFlrN - https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242120
IHR 0,5 MILLIARDEN TALMUD-, THORA-, GUIDESTONES-, DEAGEL-, BRUNNENVERGIFTER-, CHEMTRAILSVERGIFTER-, SCHORNSTEIN-VERSTRAHLER-, MASSENMÖRDER-, KINDERMÖRDER-, HOODOMOR-, HOLOCAUST- UND CORONA-LÜGENBOLDE HABT DAS WIRTSRECHT VON UNS 7 MILLIARDEN GOY & AMALEK NACH 3.000 JAHREN SCHLEICHWEGEN DER HINTERVOTZIGEN KRIEGSTREIBEREI ENDGÜLTIG VERGEIGT AUF UNSEREM PLANETEN ERDE WEITERHIN ABZUWEIDEN - BASTA! - 03.06.2021
BfeD - Marc Fangerau - Neue Weltordnung = Welt-Kommunismus = Völkermord der teuflischen 666er WELT-JUDEN an allen GOY = NICHT-JUDEN = TIEREN IN GESTALT VON MENSCHEN = MENSCHENRINDERN gemäß dem abartigen TALMUD & der kruden THORA, den heute immer noch hoch-aktuellen HETZ-LEHRBÜCHERN der 0,5 Milliarden GUIDESTONES-JUDEN, den trojanischen, lügenden, betrügenden kriegstreibenden, massnmordenden MAULWURF-JUDEN - 266 Aufrufe - 06.05.2021 -
https://wtube.org/user/BfeD/jgWSnSD
https://vk.com/bfedwahrheit
https://t.me/guidestone
https://t.me/guidestones
https://t.me/bfedwahrheit
https://t.me/bfednews
https://t.me/derdissident
https://t.me/Der_Volkslehrer
https://t.me/ATTILAHILDMANN
Wer mich in meinem Kampf für Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit unterstützen möchte, der kann dies in Form einer Spende tun.
Hier mein paypal Link: https://www.paypal.me/mfangerau
Hier meine Kontoverbindung: Marc Fangerau
BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE22 2005 0550 1236 4000 48
Hier mein Blog:
https://derdissident.net/
HIER DER TEXT DES VIDEOS:
In Sowjetrussland wurde alle Menschen, die gegen das System waren, entweder durch Genickschuss hingerichtet oder in gigantische Umerziehungslager, Gulags genannt, entsorgt.
Die Täter waren Bolschewiken und ihr Ziel war der Weltkommunismus.
Heute werde alle Menschen, die gegen das System der Neuen Weltordnung sind, durch elektromagnetische Waffen, auch Strahlenwaffen genannt, hingerichtet...
Mehr auf:
https://www.docdroid.net/de
https://www.docdroid.net/4oxJP87/bfed-marc-fangerau-der-dissident-derdissident-net-bfed-dk-wahrheitse-29052021-pdf
https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-pdf
BfeD - Dr. Holger Strohm - AZK - In Deutschland gibt es keine Demokratie
https://www.youtube.com/watch?v=TFKTDvnuf6s
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242103
Der Bund für echte Demokratie e.V. [BfeD] – Wir sind das Volk!
https://de.metapedia.org/wiki/Bfed
https://de.metapedia.org/wiki/Bund_f%C3%BCr_echte_Demokratie
http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock (ermordet)
http://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller,_Alexander (ermordet)
http://de.metapedia.org/wiki/Heinrich_Kirrwald (verfolgt)
http://de.metapedia.org/wiki/Stefan_Weinmann (verfolgt und enteignet)
http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach
(verfolgt verstrahlt [siehe Kloppmann Schornstein-Sendeantenne in Vellmar], Flucht in Gasthof in Homberg-Frielendorf, 13 Hausdurchsuchungen in den Jahren von 2000 bis 2020 und am Dienstag, den 11.05.2021 erfolgte die 14te Hausdurchsuchung mit Redme 8 Note Handy-, SSI PC- & 4TB Festplatten-Diebstahl vom Staats-Juden-Schutz beim BfeD in Vellmar bei Kassel wegen hochladen auf die VK- & GAB-Video-Portale zur Volksaufklärung, neuerdings in schwarz-orwellschen POLIZEI-MAFIA-Uniformen noch ohne SS-Totenkopf der HITLERJUDEN, ohne Eisernen Kreuz der ROMJUDEN, nebst JUDENSTERN der TALMUD- & THORA-Völkermörder, 5 versuchten Morden, abgeweidet, inhaftiert, psychiatriert, lächerlich gemacht, wie den mutigen Attila Hildmann und alle echten Patrioten, die ihr Heimatland Deutschland und ihr eigenes Deutsches Volk lieben)
http://de.metapedia.org/wiki/H%C3%BCsken,_Walburga_Therese (Flucht, verstorben)
http://www.psychiatrie.se/tb/gb.php?start=3
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Zahlreiche Personen werden über das Denunziations- & Rufmordportal Psiram in den Dreck gezogen, wie hier unter "Anti-Psiram" zu lernen ist:
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Norbert Steinbach - (Anti-Deutsch) - Schneller Zugriff weil keine Schatten- & Soft-Zensur durch "Jene" angewendet wird
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AUFWACHEN & NACHDENKEN: Welt im Film 137/1948 vom 08.01.1948:
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