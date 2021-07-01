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BfeD - Jasinna - Die Deutschenhasser und die BRDisrael-ANTIFA-Juden - 01.07.2021
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25 views • July 01, 2021
Re-Up - Jasinna - Die Deutschenhasser und die von MERKEL bezahlten BRDisrael-ANTIFA-Juden - 01.07.2021 - BfeD - Dies ist eine Botschaft an alle echte Patrioten und den mutigen Attila Hildmann - 22.06.2021

https://www.docdroid.net/CM6J1Q4/bfed-dies-ist-eine-botschaft-an-alle-echte-patrioten-und-den-mutigen-attila-hildmann-22062021-pdf

https://www.docdroid.net/ioB4iBD/bfed-dies-ist-eine-botschaft-an-alle-echte-patrioten-und-den-mutigen-attila-hildmann-22062021-doc

AKTUELL am 27.06.2021 - https://attilahildmann.org - war am 24.06.2021 noch unzensiert

https://attilahildmannforum.org/index.php - nach einem Tag bereits von der englischen Judenmafia zensiert

https://attilahildmannforum.org/viewtopic.php?f=6&;t=69 - Dieser BfeD-Beitrag "GRUNDWISSEN VON 21 Jahren der BfeD WAHRHEITSSUCHE" vom "Tue Jun 22, 2021 10:58 am" wurde nach wenigen Stunden von der englischen Judenmafia auf Befehl der wahnsinnigen BRDisrael-Schein-Staats-Mafia zensiert, was die Aufgeregtheit dieses trojanischen, weltweiten Parasitentums bestätigt.

WARNUNG - WARNUNG - WARNUNG - MÖRDER FIECHTNER UND DIE VERLOGENHEIT DER BRD-PROTESTLER UND PAYTRIOTEN!

https://t.me/ATTILAHILDMANN81

BfeD - Doku - Die Wahrheit über Rituale Hexen Hexagramm Satanismus Kinderschändung Freimaurer Juden Zionismus - 29.06.2021

https://www.youtube.com/watch?v=K101Gw1rWB4 - https://wtube.org/user/BfeD/tV6ulLc - https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242130 - https://wtube.org/user/BfeD - https://vk.com/bfedwahrheit - https://t.me/guidestone

Auf Bitchute - https://www.bitchute.com/channel/wahrheit - https://gab.com/bfed - https://vk.com/bfedwahrheit - https://bittube.tv/profile/wahrheit - https://www.brighteon.com/channel/wahrheit - https://www.nicovideo.jp/user/90387508/video - https://bfed.dk - https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfedwahrheit - https://attilahildmann.org - https://volkslehrer.org - http://islam-radio.net - https://wir-sind-horst.com - http://www.chemtrail.de - https://solarresearch.org/wp - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php - https://www.kla.tv - https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit - https://archive.org/details/@wahrheiten - http://de.metapedia.org/wiki/Bfed - https://bittube.tv/profile/DieRotePille - https://igelin.wordpress.com - https://de.sputniknews.com - https://centralrat.wordpress.com - https://www.bitchute.com/video/2UneTv3d2vv9 - https://t.me/HorstMahler - https://t.me/BenBradberry - https://archive.org/details/dasmaerchenvomboesendeutschen - https://t.me/HorstMahler/3 - https://www.yumpu.com/de/bfed - https://wahrheit.se - werden (vorerst) keine Videos zensiert, wie auf Vimeo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, (teilweise bei Google durch Soft-Zensur) und seit dem 07.03.2020 auf PDF-Archive, usw...

BfeD - Prof. Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - Das deutschtodfeindliche & völkertodfeindliche TAVISTOCK-Institut der 666er WELTJUDEN- & FERKEL-Mafia in London beachten - "Was ist eigentlich Frau Merkel" - 2.755 Aufrufe - 18.08.2018
https://www.youtube.com/watch?v=3MZgwieUifo

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242121

BfeD - Prof. Dr. Holger Strohm - AZK - In Deutschland gibt es keine Demokratie, in Deutschland gibt es keine Menschenrechte, in Deutschland gibt es nur die abartige, lügende, betrügende, völkerzerstörende Holocaust-, Chemtrails- & Corona-Judenmafia, wie uns der JUDEN-SCHUTZ-PARAGRAPH 130 bestätigt. - kla.tv - 15.05.2021
https://www.youtube.com/watch?v=TFKTDvnuf6s
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242103

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242099 - https://www.youtube.com/watch?v=CUOJGpoHqMk - https://wtube.org/user/BfeD/hqDBI0m - https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Nerling - https://volkslehrer.org - https://t.me/Der_Volkslehrer - https://wtube.org/user/BfeD

.
Keywords
antifajudenbfed
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