BfeD - Jasinna - Die Deutschenhasser und die BRDisrael-ANTIFA-Juden - 01.07.2021

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AKTUELL am 27.06.2021 -



- nach einem Tag bereits von der englischen Judenmafia zensiert



;t=69 - Dieser BfeD-Beitrag "GRUNDWISSEN VON 21 Jahren der BfeD WAHRHEITSSUCHE" vom "Tue Jun 22, 2021 10:58 am" wurde nach wenigen Stunden von der englischen Judenmafia auf Befehl der wahnsinnigen BRDisrael-Schein-Staats-Mafia zensiert, was die Aufgeregtheit dieses trojanischen, weltweiten Parasitentums bestätigt.



WARNUNG - WARNUNG - WARNUNG - MÖRDER FIECHTNER UND DIE VERLOGENHEIT DER BRD-PROTESTLER UND PAYTRIOTEN!



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BfeD - Doku - Die Wahrheit über Rituale Hexen Hexagramm Satanismus Kinderschändung Freimaurer Juden Zionismus - 29.06.2021



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BfeD - Prof. Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - Das deutschtodfeindliche & völkertodfeindliche TAVISTOCK-Institut der 666er WELTJUDEN- & FERKEL-Mafia in London beachten - "Was ist eigentlich Frau Merkel" - 2.755 Aufrufe - 18.08.2018

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BfeD - Prof. Dr. Holger Strohm - AZK - In Deutschland gibt es keine Demokratie, in Deutschland gibt es keine Menschenrechte, in Deutschland gibt es nur die abartige, lügende, betrügende, völkerzerstörende Holocaust-, Chemtrails- & Corona-Judenmafia, wie uns der JUDEN-SCHUTZ-PARAGRAPH 130 bestätigt. - kla.tv - 15.05.2021

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. Re-Up - Jasinna - Die Deutschenhasser und die von MERKEL bezahlten BRDisrael-ANTIFA-Juden - 01.07.2021 - BfeD - Dies ist eine Botschaft an alle echte Patrioten und den mutigen Attila Hildmann - 22.06.2021AKTUELL am 27.06.2021 - https://attilahildmann.org - war am 24.06.2021 noch unzensiert https://attilahildmannforum.org/index.php - nach einem Tag bereits von der englischen Judenmafia zensiert https://attilahildmannforum.org/viewtopic.php?f=6& ;t=69 - Dieser BfeD-Beitrag "GRUNDWISSEN VON 21 Jahren der BfeD WAHRHEITSSUCHE" vom "Tue Jun 22, 2021 10:58 am" wurde nach wenigen Stunden von der englischen Judenmafia auf Befehl der wahnsinnigen BRDisrael-Schein-Staats-Mafia zensiert, was die Aufgeregtheit dieses trojanischen, weltweiten Parasitentums bestätigt.WARNUNG - WARNUNG - WARNUNG - MÖRDER FIECHTNER UND DIE VERLOGENHEIT DER BRD-PROTESTLER UND PAYTRIOTEN!https://t.me/ATTILAHILDMANN81BfeD - Doku - Die Wahrheit über Rituale Hexen Hexagramm Satanismus Kinderschändung Freimaurer Juden Zionismus - 29.06.2021 https://vk.com/bfedwahrheit - https://t.me/guidestoneAuf Bitchute - https://www.bitchute.com/channel/wahrheit https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfedwahrheit - https://attilahildmann.org https://www.bitchute.com/video/2UneTv3d2vv9 - https://t.me/HorstMahler - https://t.me/BenBradberry - https://archive.org/details/dasmaerchenvomboesendeutschen - https://t.me/HorstMahler/3 - https://www.yumpu.com/de/bfed https://wahrheit.se - werden (vorerst) keine Videos zensiert, wie auf Vimeo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, (teilweise bei Google durch Soft-Zensur) und seit dem 07.03.2020 auf PDF-Archive, usw...BfeD - Prof. Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - Das deutschtodfeindliche & völkertodfeindliche TAVISTOCK-Institut der 666er WELTJUDEN- & FERKEL-Mafia in London beachten - "Was ist eigentlich Frau Merkel" - 2.755 Aufrufe - 18.08.2018BfeD - Prof. Dr. Holger Strohm - AZK - In Deutschland gibt es keine Demokratie, in Deutschland gibt es keine Menschenrechte, in Deutschland gibt es nur die abartige, lügende, betrügende, völkerzerstörende Holocaust-, Chemtrails- & Corona-Judenmafia, wie uns der JUDEN-SCHUTZ-PARAGRAPH 130 bestätigt. - kla.tv - 15.05.2021 https://volkslehrer.org - https://t.me/Der_Volkslehrer - https://wtube.org/user/BfeD Keywords antifajudenbfed

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