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BfeD - Norbert Steinbach - JUDEN-MORDE - Martina Pflock Hüsken Müller - 23.05.2021
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BfeD - Norbert Steinbach - JUDEN-MORDE - Martina Pflock Hüsken Müller - 23.05.2021 - AKTUELL am 25.05.2021: Wie bereits damals in 2013 vermutet, hat sich bei einer erneuten Hausdurchsuchung am 11.03.2015 bestätigt, dass die angeblich unzensierte Videoplattform TruTube TV (& ggf. Wtube Org) eine Falle der BRD-Juden-Mafia ist.
http://bfed.dk/trutube-tv-von-mike-delaney-ist-falle-durchsuchung-termin-11.03.2015-09.12.2015.pdf
http://bfed.dk/trutube-tv-von-mike-delany-ist-eine-falle-des-netzwerks-anklage-30.10.2014-02.07.2015.pdf
http://bfed.dk/vitos-psychiatrie-dr.-med.-rolf-guenther-gegen-norbert-steinbach-18.01.2016.pdf
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=attila+hildmann+juden
https://wtube.org/user/BfeD - https://wtube.org/user/ATTILA_HILDMANN - https://t.me/ATTILAHILDMANN - https://t.me/bfednews - https://bfed.dk - https://wahrheit.se
BfeD - Dipl. Ing. Heinrich Kirrwald - offener-brief-an-das-auswaertige-amt-der-brd-irk-arolsen - 01.12.2012
https://www.docdroid.net/OCKGaR9/bfed-dipl-ing-heinrich-kirrwald-offener-brief-an-das-auswaertige-amt-der-brd-irk-arolsen-01122012-pdf
https://www.docdroid.net/gVmhIdh/bfed-dipl-ing-heinrich-kirrwald-offener-brief-an-das-auswaertige-amt-der-brd-irk-arolsen-01122012-doc
BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016
https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc
BfeD - Der mutige und respektable Attila Hildmann redet wie Adolf Hitler - 08.08.2020 - Herunterladen und weiterleiten im Schneeballsystem...
https://www.youtube.com/watch?v=adowl-8r4rs
https://www.bitchute.com/video/UfwQ3nUfKTm7/
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241938
https://bittube.tv/post/71e4b37e-dc31-48b9-97fb-56e3a356f392
BfeD - Attila Hildmann sagt die Wahrheit über die Plünderer- und Judenmafia-Fluchtburg Israel: ISRAEL-KRIEG IST BRD-KRIEG - 11.937 Aufrufe am 24.10.2020
https://www.youtube.com/watch?v=TaN4dJROz0A - (Zensiert, deshalb:)
https://www.bitchute.com/video/YZjoI0QKUqca/
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241974
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457257810
Wichtige Informationen sind auf Metapedia Punkt Org zu finden. - Deshalb wurde diese wichtige Domain in Google weltweit gebannt, was uns zeigt, wie die Weltjuden-Mafia aus Google keine Suchmaschine, sondern eine Zensurmaschine gemacht hat.
http://de.metapedia.org/wiki/Kaufman-Plan
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan
http://de.metapedia.org/wiki/Hooton-Plan
http://de.metapedia.org/wiki/Volkstod
http://de.metapedia.org/wiki/Umvolkung
http://de.metapedia.org/wiki/Umerziehung
http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed
http://de.metapedia.org/wiki/What_to_do_with_Germany%3F
http://de.metapedia.org/wiki/Coudenhove-Kalergi,_Richard_von
https://www.docdroid.net/ltRvw8u/bfed-wenn-ich-ein-konig-ware-was-wurde-ich-dann-tun-01032021-pdf
https://www.docdroid.net/DKjQ6tm/bfed-die-spritze-damals-und-heute-16022021-pdf
https://www.docdroid.net/rLF2HL0/bfed-von-gates-nach-moses-attila-hildmann-und-dr-bodo-schiffmann-28102020-pdf
https://www.docdroid.net/2Kqbdlo/bfed-3000-jahre-schleichwege-des-judentums-sind-genug-jetzt-wandert-ihr-aus-15082020-pdf
https://www.docdroid.net/SzOcZcx/bfed-attila-hildmann-3000-jahre-schleichwege-der-judischen-schlange-zur-weltherrschaft-30062020-pdf
https://www.docdroid.net/p2Exlv5/bfed-von-den-juden-und-ihren-taten-15062020-pdf
https://www.docdroid.net/sBeLF0D/bfed-der-volkslehrer-dipl-ing-dennis-ingo-schulz-von-tta-thetrueassociation-07062020-pdf
https://www.docdroid.net/mP7Hor8/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-17052020-pdf
Dr. phil. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - Was ist eigentlich Frau Merkel? - Sowie: Meinungsfreiheit Verfolgung Hausdurchsuchung Inhaftierung Psychiatrierung Morde - 23.10.2007 - https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242052 - https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258313 - https://gab.com/bfed/posts/105821889537618688 - https://www.bitchute.com/video/XuIznVIs181S/
BfeD - Netzfund vom 03.03.2021 - Meinungsfreiheit Verfolgung Hausdurchsuchung Inhaftierung Psychiatrierung Morde - 23.10.2007 - Die Verfolgungen und Peinigungen vom Bund für echte Demokratie e.V., BfeD, Norbert Steinbach aus Vellmar bei Kassel, sowie:
https://bittube.tv/post/7b8aa9c5-0b3e-4216-b5cc-f5335a2e4a64
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242052
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258313
https://gab.com/bfed/posts/105821889537618688
BfeD - Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - 03.03.2021
https://bittube.tv/post/45169f33-4aa9-4f9c-b80d-9eb080fbf9e3
https://www.bitchute.com/video/XuIznVIs181S/
BfeD - Dr. Holger Strohm - Wir sind fast alle überflüssig - 03.03.2021
https://www.youtube.com/watch?v=FTV71guR69o
.
http://bfed.dk/trutube-tv-von-mike-delaney-ist-falle-durchsuchung-termin-11.03.2015-09.12.2015.pdf
http://bfed.dk/trutube-tv-von-mike-delany-ist-eine-falle-des-netzwerks-anklage-30.10.2014-02.07.2015.pdf
http://bfed.dk/vitos-psychiatrie-dr.-med.-rolf-guenther-gegen-norbert-steinbach-18.01.2016.pdf
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=attila+hildmann+juden
https://wtube.org/user/BfeD - https://wtube.org/user/ATTILA_HILDMANN - https://t.me/ATTILAHILDMANN - https://t.me/bfednews - https://bfed.dk - https://wahrheit.se
BfeD - Dipl. Ing. Heinrich Kirrwald - offener-brief-an-das-auswaertige-amt-der-brd-irk-arolsen - 01.12.2012
https://www.docdroid.net/OCKGaR9/bfed-dipl-ing-heinrich-kirrwald-offener-brief-an-das-auswaertige-amt-der-brd-irk-arolsen-01122012-pdf
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BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016
https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc
BfeD - Der mutige und respektable Attila Hildmann redet wie Adolf Hitler - 08.08.2020 - Herunterladen und weiterleiten im Schneeballsystem...
https://www.youtube.com/watch?v=adowl-8r4rs
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https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241938
https://bittube.tv/post/71e4b37e-dc31-48b9-97fb-56e3a356f392
BfeD - Attila Hildmann sagt die Wahrheit über die Plünderer- und Judenmafia-Fluchtburg Israel: ISRAEL-KRIEG IST BRD-KRIEG - 11.937 Aufrufe am 24.10.2020
https://www.youtube.com/watch?v=TaN4dJROz0A - (Zensiert, deshalb:)
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Wichtige Informationen sind auf Metapedia Punkt Org zu finden. - Deshalb wurde diese wichtige Domain in Google weltweit gebannt, was uns zeigt, wie die Weltjuden-Mafia aus Google keine Suchmaschine, sondern eine Zensurmaschine gemacht hat.
http://de.metapedia.org/wiki/Kaufman-Plan
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan
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http://de.metapedia.org/wiki/Umvolkung
http://de.metapedia.org/wiki/Umerziehung
http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed
http://de.metapedia.org/wiki/What_to_do_with_Germany%3F
http://de.metapedia.org/wiki/Coudenhove-Kalergi,_Richard_von
https://www.docdroid.net/ltRvw8u/bfed-wenn-ich-ein-konig-ware-was-wurde-ich-dann-tun-01032021-pdf
https://www.docdroid.net/DKjQ6tm/bfed-die-spritze-damals-und-heute-16022021-pdf
https://www.docdroid.net/rLF2HL0/bfed-von-gates-nach-moses-attila-hildmann-und-dr-bodo-schiffmann-28102020-pdf
https://www.docdroid.net/2Kqbdlo/bfed-3000-jahre-schleichwege-des-judentums-sind-genug-jetzt-wandert-ihr-aus-15082020-pdf
https://www.docdroid.net/SzOcZcx/bfed-attila-hildmann-3000-jahre-schleichwege-der-judischen-schlange-zur-weltherrschaft-30062020-pdf
https://www.docdroid.net/p2Exlv5/bfed-von-den-juden-und-ihren-taten-15062020-pdf
https://www.docdroid.net/sBeLF0D/bfed-der-volkslehrer-dipl-ing-dennis-ingo-schulz-von-tta-thetrueassociation-07062020-pdf
https://www.docdroid.net/mP7Hor8/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-17052020-pdf
Dr. phil. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - Was ist eigentlich Frau Merkel? - Sowie: Meinungsfreiheit Verfolgung Hausdurchsuchung Inhaftierung Psychiatrierung Morde - 23.10.2007 - https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242052 - https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258313 - https://gab.com/bfed/posts/105821889537618688 - https://www.bitchute.com/video/XuIznVIs181S/
BfeD - Netzfund vom 03.03.2021 - Meinungsfreiheit Verfolgung Hausdurchsuchung Inhaftierung Psychiatrierung Morde - 23.10.2007 - Die Verfolgungen und Peinigungen vom Bund für echte Demokratie e.V., BfeD, Norbert Steinbach aus Vellmar bei Kassel, sowie:
https://bittube.tv/post/7b8aa9c5-0b3e-4216-b5cc-f5335a2e4a64
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BfeD - Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - 03.03.2021
https://bittube.tv/post/45169f33-4aa9-4f9c-b80d-9eb080fbf9e3
https://www.bitchute.com/video/XuIznVIs181S/
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https://www.youtube.com/watch?v=FTV71guR69o
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