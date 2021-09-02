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BfeD - Damals die Spanische Grippe und heute die Corona SARS CoV-2 Pandemie - Made by Jews - 02.09.2021
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41 views • September 02, 2021
BfeD - Damals die "Spanische Grippe, die keine Grippe, sondern ein Impf-Bakterium aus dem Rockefeller-Institut von Dr. Frederick L. Gates in New York war" und heute Corona "SARS CoV-2 Pandemie des Massenmörders Bill Gates & seiner kruden Seuchen-Mafia" aus USrael & China - Alle Mord-Impfungs-Orgien sind "Made by Jews", gemäß dem abartigen, weggelogenen Lehrbuch der Juden, den völkermordenden TALMUD des lichtscheuen Schekel-Gesindels.
193 Wie im "Hundertjährigen Kalender" der Impf-Verbrechen – Spanische Grippe / SARS-CoV2
https://www.bitchute.com/video/0b4bVjeEwMr0/
https://seed132.bitchute.com/OlD9KVundly6/0b4bVjeEwMr0.mp4
Der Preis der Illusion ist der Tod - Der Wahn zu glauben, mit der Gift-Entscheidung das Leben erkaufen zu können, ist abartig
Haltet aus: wenn ein großer Teil der geistig Gesunden diesen Vernichtungskrieg überlebt, haben wir die Macht des Todes überwunden, der Planet wird vom Bösen gereinigt und Gottes Plan verwirklicht worden sein!
Mit der Spanischen Grippe fand der erste Welt-Feldversuch der Tötungs-Impfungen statt. Diese Dokumentation zeigt die erstaunlichen Parallelen zwischen der "Spanischen Grippe" und der sog. "SARS CoV-2 Pandemie".
Selbst die Linie im Haupttäter-Bereich bleibt auf familiärer Spur, wie es den Anschein hat. Es starben auf amerikanischer Seite vor 100 Jahren mehr Soldaten an der Zwangs-Gift-Impfung als im Kugelhagel des Feindes.
Die Geimpften wurden krank und steckten andere an. Die Ungeimpften blieben weitestgehend gesund, nicht anders als bei einer Grippe.
Die Parallelen zum heutigen Zwang, sich den Covid-Gift-Stoff spritzen zu lassen, verschlagen einem den Atem.
https://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/09_Sep/01.09.2021.htm
http://concept-veritas.com/nj/sz/hauptseite.htm
http://www.concept-veritas.com/nj/deutsch.htm
BfeD - JUDEN - Der Judengott Yahwe verlangt die Ausrottung der Deutschen - AMALEK-NICHTJUDEN - 26.08.2021 - Gottesfürchtige Talmud-Juden berufen sich auf das Traktat Megillah 6b im Talmud, das schon seit 2500 Jahren die kommenden Deutschen als das Volk von GERMAMYA, das Edom-Land, Amalek, definiert und somit die Deutschen als Amalekiter zur Ausrottung überstellt hat. Was mit Amalek zu geschehen habe, formuliert Gott in 1 Samuel 15 so: „Töte Mann! Töte Frau! Töte Kinder! Töte Säuglinge! Töte Rinder und Schafe! Töte Kamele und Esel! Verschone sie nicht!“
https://www.bitchute.com/video/p9AVPgLSsnea/
BfeD - Adolf Hitler - Ein Agent der Freimaurerei von Rom und Zion - Gründer von Israel - 29.08.2021
https://www.bitchute.com/video/nlnk8sfo8RXT/ - https://wtube.org/user/BfeD/0YL0cUH - Mirror: https://archive.ph/iwYaq
BfeD - Dieter Rüggeberg - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal 2000 - 29.08.2021
https://www.docdroid.net/ZywSCQ5/bfed-dieter-ruggeberg-der-fahrplan-zur-weltherrschaft-wuppertal-2000-29082021-pdf
https://www.brighteon.com/channels/wahrheit am 29.08.2021 gesichert - Mirror: https://archive.ph/6KPhk
LERNE: Es gibt immer noch Menschen die glauben, dass man die vom Volke bezahlten - S C H L U P F W E S P E N - P A R A S I T E N - braucht, die dem Volk sagen was es zu tun und zu lassen hat, statt dieses krude, lügende Politiker- & Medien-Pack, egal welcher Partei aus dem Land zu jagen, oder noch besser, die gesamte völkervernichtende Brunnenvergifter- & Seuchenerfinder-Brut zu enteignen, zu verprügeln und aufzuhängen!
https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021
BfeD - Henry Hafenmayer - Die Wahrheit über Corona - In Gedenken - 15.08.2021 - Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer mit 48 Jahren von uns gegangen. - Siehe Alexander Müller unter https://wahrheit.se - Denke an Martina Pflock, die zahlreichen Talmud-Morde des lichtscheuen Schlupfwespen-Gesindels und wache auf.
https://wtube.org/user/BfeD/faCcG6t - https://www.youtube.com/watch?v=sBtYeXvUy3I
https://t.me/ATTILAHILDMANN - https://t.me/bfedwahrheit - https://t.me/MuslimeFurAufklarungChat - https://t.me/Hochwassergruppe - https://wtube.org/user/BfeD - https://t.me/guidestone - https://t.me/guidestones - https://t.me/ATTILAHILDMANN81 - https://volkslehrer.org - https://archive.org/details/@wahrheiten
193 Wie im "Hundertjährigen Kalender" der Impf-Verbrechen – Spanische Grippe / SARS-CoV2
https://www.bitchute.com/video/0b4bVjeEwMr0/
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Der Preis der Illusion ist der Tod - Der Wahn zu glauben, mit der Gift-Entscheidung das Leben erkaufen zu können, ist abartig
Haltet aus: wenn ein großer Teil der geistig Gesunden diesen Vernichtungskrieg überlebt, haben wir die Macht des Todes überwunden, der Planet wird vom Bösen gereinigt und Gottes Plan verwirklicht worden sein!
Mit der Spanischen Grippe fand der erste Welt-Feldversuch der Tötungs-Impfungen statt. Diese Dokumentation zeigt die erstaunlichen Parallelen zwischen der "Spanischen Grippe" und der sog. "SARS CoV-2 Pandemie".
Selbst die Linie im Haupttäter-Bereich bleibt auf familiärer Spur, wie es den Anschein hat. Es starben auf amerikanischer Seite vor 100 Jahren mehr Soldaten an der Zwangs-Gift-Impfung als im Kugelhagel des Feindes.
Die Geimpften wurden krank und steckten andere an. Die Ungeimpften blieben weitestgehend gesund, nicht anders als bei einer Grippe.
Die Parallelen zum heutigen Zwang, sich den Covid-Gift-Stoff spritzen zu lassen, verschlagen einem den Atem.
https://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/09_Sep/01.09.2021.htm
http://concept-veritas.com/nj/sz/hauptseite.htm
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BfeD - JUDEN - Der Judengott Yahwe verlangt die Ausrottung der Deutschen - AMALEK-NICHTJUDEN - 26.08.2021 - Gottesfürchtige Talmud-Juden berufen sich auf das Traktat Megillah 6b im Talmud, das schon seit 2500 Jahren die kommenden Deutschen als das Volk von GERMAMYA, das Edom-Land, Amalek, definiert und somit die Deutschen als Amalekiter zur Ausrottung überstellt hat. Was mit Amalek zu geschehen habe, formuliert Gott in 1 Samuel 15 so: „Töte Mann! Töte Frau! Töte Kinder! Töte Säuglinge! Töte Rinder und Schafe! Töte Kamele und Esel! Verschone sie nicht!“
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BfeD - Dieter Rüggeberg - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal 2000 - 29.08.2021
https://www.docdroid.net/ZywSCQ5/bfed-dieter-ruggeberg-der-fahrplan-zur-weltherrschaft-wuppertal-2000-29082021-pdf
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https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021
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