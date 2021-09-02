BfeD - Damals die Spanische Grippe und heute die Corona SARS CoV-2 Pandemie - Made by Jews - 02.09.2021

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193 Wie im "Hundertjährigen Kalender" der Impf-Verbrechen – Spanische Grippe / SARS-CoV2



https://www.bitchute.com/video/0b4bVjeEwMr0/

https://seed132.bitchute.com/OlD9KVundly6/0b4bVjeEwMr0.mp4



Der Preis der Illusion ist der Tod - Der Wahn zu glauben, mit der Gift-Entscheidung das Leben erkaufen zu können, ist abartig



Haltet aus: wenn ein großer Teil der geistig Gesunden diesen Vernichtungskrieg überlebt, haben wir die Macht des Todes überwunden, der Planet wird vom Bösen gereinigt und Gottes Plan verwirklicht worden sein!



Mit der Spanischen Grippe fand der erste Welt-Feldversuch der Tötungs-Impfungen statt. Diese Dokumentation zeigt die erstaunlichen Parallelen zwischen der "Spanischen Grippe" und der sog. "SARS CoV-2 Pandemie".



Selbst die Linie im Haupttäter-Bereich bleibt auf familiärer Spur, wie es den Anschein hat. Es starben auf amerikanischer Seite vor 100 Jahren mehr Soldaten an der Zwangs-Gift-Impfung als im Kugelhagel des Feindes.



Die Geimpften wurden krank und steckten andere an. Die Ungeimpften blieben weitestgehend gesund, nicht anders als bei einer Grippe.



Die Parallelen zum heutigen Zwang, sich den Covid-Gift-Stoff spritzen zu lassen, verschlagen einem den Atem.



https://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/09_Sep/01.09.2021.htm



http://concept-veritas.com/nj/sz/hauptseite.htm

http://www.concept-veritas.com/nj/deutsch.htm



BfeD - JUDEN - Der Judengott Yahwe verlangt die Ausrottung der Deutschen - AMALEK-NICHTJUDEN - 26.08.2021 - Gottesfürchtige Talmud-Juden berufen sich auf das Traktat Megillah 6b im Talmud, das schon seit 2500 Jahren die kommenden Deutschen als das Volk von GERMAMYA, das Edom-Land, Amalek, definiert und somit die Deutschen als Amalekiter zur Ausrottung überstellt hat. Was mit Amalek zu geschehen habe, formuliert Gott in 1 Samuel 15 so: „Töte Mann! Töte Frau! Töte Kinder! Töte Säuglinge! Töte Rinder und Schafe! Töte Kamele und Esel! Verschone sie nicht!“

https://www.bitchute.com/video/p9AVPgLSsnea/



BfeD - Adolf Hitler - Ein Agent der Freimaurerei von Rom und Zion - Gründer von Israel - 29.08.2021

https://www.bitchute.com/video/nlnk8sfo8RXT/ -



BfeD - Dieter Rüggeberg - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal 2000 - 29.08.2021

https://www.docdroid.net/ZywSCQ5/bfed-dieter-ruggeberg-der-fahrplan-zur-weltherrschaft-wuppertal-2000-29082021-pdf



am 29.08.2021 gesichert - Mirror:



LERNE: Es gibt immer noch Menschen die glauben, dass man die vom Volke bezahlten - S C H L U P F W E S P E N - P A R A S I T E N - braucht, die dem Volk sagen was es zu tun und zu lassen hat, statt dieses krude, lügende Politiker- & Medien-Pack, egal welcher Partei aus dem Land zu jagen, oder noch besser, die gesamte völkervernichtende Brunnenvergifter- & Seuchenerfinder-Brut zu enteignen, zu verprügeln und aufzuhängen!

https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021



BfeD - Henry Hafenmayer - Die Wahrheit über Corona - In Gedenken - 15.08.2021 - Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer mit 48 Jahren von uns gegangen. - Siehe Alexander Müller unter

https://wtube.org/user/BfeD/faCcG6t - https://www.youtube.com/watch?v=sBtYeXvUy3I



https://t.me/ATTILAHILDMANN - https://t.me/bfedwahrheit - https://t.me/MuslimeFurAufklarungChat - https://t.me/Hochwassergruppe - https://archive.org/details/@wahrheiten BfeD - Damals die "Spanische Grippe, die keine Grippe, sondern ein Impf-Bakterium aus dem Rockefeller-Institut von Dr. Frederick L. Gates in New York war" und heute Corona "SARS CoV-2 Pandemie des Massenmörders Bill Gates & seiner kruden Seuchen-Mafia" aus USrael & China - Alle Mord-Impfungs-Orgien sind "Made by Jews", gemäß dem abartigen, weggelogenen Lehrbuch der Juden, den völkermordenden TALMUD des lichtscheuen Schekel-Gesindels.193 Wie im "Hundertjährigen Kalender" der Impf-Verbrechen – Spanische Grippe / SARS-CoV2Der Preis der Illusion ist der Tod - Der Wahn zu glauben, mit der Gift-Entscheidung das Leben erkaufen zu können, ist abartigHaltet aus: wenn ein großer Teil der geistig Gesunden diesen Vernichtungskrieg überlebt, haben wir die Macht des Todes überwunden, der Planet wird vom Bösen gereinigt und Gottes Plan verwirklicht worden sein!Mit der Spanischen Grippe fand der erste Welt-Feldversuch der Tötungs-Impfungen statt. Diese Dokumentation zeigt die erstaunlichen Parallelen zwischen der "Spanischen Grippe" und der sog. "SARS CoV-2 Pandemie".Selbst die Linie im Haupttäter-Bereich bleibt auf familiärer Spur, wie es den Anschein hat. Es starben auf amerikanischer Seite vor 100 Jahren mehr Soldaten an der Zwangs-Gift-Impfung als im Kugelhagel des Feindes.Die Geimpften wurden krank und steckten andere an. Die Ungeimpften blieben weitestgehend gesund, nicht anders als bei einer Grippe.Die Parallelen zum heutigen Zwang, sich den Covid-Gift-Stoff spritzen zu lassen, verschlagen einem den Atem.BfeD - JUDEN - Der Judengott Yahwe verlangt die Ausrottung der Deutschen - AMALEK-NICHTJUDEN - 26.08.2021 - Gottesfürchtige Talmud-Juden berufen sich auf das Traktat Megillah 6b im Talmud, das schon seit 2500 Jahren die kommenden Deutschen als das Volk von GERMAMYA, das Edom-Land, Amalek, definiert und somit die Deutschen als Amalekiter zur Ausrottung überstellt hat. Was mit Amalek zu geschehen habe, formuliert Gott in 1 Samuel 15 so: „Töte Mann! Töte Frau! Töte Kinder! Töte Säuglinge! Töte Rinder und Schafe! Töte Kamele und Esel! Verschone sie nicht!“BfeD - Adolf Hitler - Ein Agent der Freimaurerei von Rom und Zion - Gründer von Israel - 29.08.2021 https://wtube.org/user/BfeD/0YL0cUH - Mirror: https://archive.ph/iwYaq BfeD - Dieter Rüggeberg - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal 2000 - 29.08.2021 https://www.brighteon.com/channels/wahrheit am 29.08.2021 gesichert - Mirror: https://archive.ph/6KPhk LERNE: Es gibt immer noch Menschen die glauben, dass man die vom Volke bezahlten - S C H L U P F W E S P E N - P A R A S I T E N - braucht, die dem Volk sagen was es zu tun und zu lassen hat, statt dieses krude, lügende Politiker- & Medien-Pack, egal welcher Partei aus dem Land zu jagen, oder noch besser, die gesamte völkervernichtende Brunnenvergifter- & Seuchenerfinder-Brut zu enteignen, zu verprügeln und aufzuhängen!BfeD - Henry Hafenmayer - Die Wahrheit über Corona - In Gedenken - 15.08.2021 - Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer mit 48 Jahren von uns gegangen. - Siehe Alexander Müller unter https://wahrheit.se - Denke an Martina Pflock, die zahlreichen Talmud-Morde des lichtscheuen Schlupfwespen-Gesindels und wache auf.https://t.me/ATTILAHILDMANN - https://t.me/bfedwahrheit - https://t.me/MuslimeFurAufklarungChat - https://t.me/Hochwassergruppe - https://wtube.org/user/BfeD - https://t.me/guidestone - https://t.me/guidestones - https://t.me/ATTILAHILDMANN81 - https://volkslehrer.org Keywords coronagrippespanische

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