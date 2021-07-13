BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE KINDER MASSENMOERDER - 14.07.2021 - Adolf_Hitler_Die_geplante_Vernichtung_der_weißen_Rassen_Europas"Wenn der Jude an uns Rache nehmen könnte, was glaubt ihr was mit euren Frauen, euren Kindern, euren Freunden geschehen würde? Was glaubt ihr wie dieser Teuflische, dieser Bestialische sich im deutschen Volke austoben würde? Nein! Wer nicht kämpfen will, der fällt ebenso!“ - HERMANN GÖRINGBfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - 14.07.2021Sie wollen zuerst an die weißen Kinder ran. Die natürlichen Fortpflanzungseigenschaften stellen für die Globalisten eine tödliche Gefahr dar.Diese letzte Erden-Schlacht wird mit dem totalen Ende des globalistischen Satanismus [des abartigen, massenmordenden Weltjudentums] enden!BfeD - Attila Hildmann - Norbert Steinbach - EUROPA - Die Letzte Schlacht - [27.10.20 & 08.07.2021] - Deutsche Übersetzung der Dokumentation EUROPA - The Last Battle von NWO-HunterIn Gedenken an unsere Vorfahren, die durch diesen von Juden gesteuerten Völkermord grausam ums Leben gekommen sind. Dies war der wahre Holocaust. Video und Audio Remastered, inklusive neuer Sprecher.??Die Untertiteldateien, als einzelner Upload, numeriert entsprechend den Einzelepisoden. Diese sind kompatibel mit der weiter oben verlinkten englischen Fassung des Filmes. Einfach die Episode und das dazugehörige Untertitel - File in denselben Ordner kopieren, mit gleichem Namen benennen, das Video und die Untertiteldatei und mit VLC - Player abspielen.Dann werden die deutschen Untertitel bei der englischen Fassung mit angezeigt. Wer noch den einen oder anderen Fehler findet und sich berufen fühlt, nachzubessern, gerne. Untertiteldateien können mit einem Editor geöffnet und bearbeitet werden.??Um die Kriegsschuldfrage im sogenannten WK II von Deutschland ein für allemal ad absurdum zu führen. Deutschland hatte keine Schuld und auch keine Mitschuld. - LERNE folgendes: Hinter allen Schweinereien, Attentaten, Morden, Kriegen der letzten 3.000 Jahren stecken die TALMUD & THORA WELTPARASITEN, also der lügende, betrügende ABSCHAUM der MENSCHHEIT!TEIL 1 bis TEIL 5 - [ca. 8 GB] - Die WAHRE GESCHICHTE der Welt. Wer aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und HIER haben wir diese Fehler beschrieben. Wir haben aus ihnen gelernt. So ist es gewesen.TEIL 6 bis TEIL 10 - [ca. 10 GB] - Die WAHRE GESCHICHTE der Welt. Wer aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und HIER haben wir diese Fehler beschrieben. Wir haben aus ihnen gelernt. So ist es gewesen.Hier folgen alle 15 Einzel-Videos von Teil 1 bis Teil 10 incl. Part 1 und ggf. Part 2Europa - The Last Battle - Trailer [deutsch]https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/23Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 1 [deutsch] [neu]https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/43Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 2 [deutsch] (Uncut - Langversion) [neu]https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/44Impartial Truth - Ein Letzter Appell an die Vernunft [deutsch]https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/75Quelle: https://t.me/Europa_Die_Letzte_SchlachtBfeD - Höllensturm - [ca. 2 GB] - Der wahre Völkermord an Deutschland [Remastered] - 08.07.2021