© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE KINDER MASSENMOERDER - 14.07.2021
Follow
0
Share
Report
95 views • July 13, 2021
BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE KINDER MASSENMOERDER - 14.07.2021 - Adolf_Hitler_Die_geplante_Vernichtung_der_weißen_Rassen_Europas
"Wenn der Jude an uns Rache nehmen könnte, was glaubt ihr was mit euren Frauen, euren Kindern, euren Freunden geschehen würde? Was glaubt ihr wie dieser Teuflische, dieser Bestialische sich im deutschen Volke austoben würde? Nein! Wer nicht kämpfen will, der fällt ebenso!“ - HERMANN GÖRING
BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - 14.07.2021
https://www.docdroid.net/GbA8Pw7/bfed-ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-massenmoerder-14072021-pdf
https://www.docdroid.net/ndT0IGd/bfed-ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-massenmoerder-14072021-doc
https://archive.org/details/ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-signale-der-massenmoerder
https://archive.org/details/LiberaGermaniaDieZerstoerungDeutschlands01.02.2015/mode/2up
https://archive.org/details/@wahrheiten
Sie wollen zuerst an die weißen Kinder ran. Die natürlichen Fortpflanzungseigenschaften stellen für die Globalisten eine tödliche Gefahr dar.
Diese letzte Erden-Schlacht wird mit dem totalen Ende des globalistischen Satanismus [des abartigen, massenmordenden Weltjudentums] enden!
https://www.brighteon.com/4dbfde0d-44b4-4e5d-a8e5-35324ad8cd46
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/07_Jul/10.07.2021.htm
BfeD - Attila Hildmann - Norbert Steinbach - EUROPA - Die Letzte Schlacht - [27.10.20 & 08.07.2021] - Deutsche Übersetzung der Dokumentation EUROPA - The Last Battle von NWO-Hunter
In Gedenken an unsere Vorfahren, die durch diesen von Juden gesteuerten Völkermord grausam ums Leben gekommen sind. Dies war der wahre Holocaust. Video und Audio Remastered, inklusive neuer Sprecher.??
Die Untertiteldateien, als einzelner Upload, numeriert entsprechend den Einzelepisoden. Diese sind kompatibel mit der weiter oben verlinkten englischen Fassung des Filmes. Einfach die Episode und das dazugehörige Untertitel - File in denselben Ordner kopieren, mit gleichem Namen benennen, das Video und die Untertiteldatei und mit VLC - Player abspielen.
Dann werden die deutschen Untertitel bei der englischen Fassung mit angezeigt. Wer noch den einen oder anderen Fehler findet und sich berufen fühlt, nachzubessern, gerne. Untertiteldateien können mit einem Editor geöffnet und bearbeitet werden.??
Um die Kriegsschuldfrage im sogenannten WK II von Deutschland ein für allemal ad absurdum zu führen. Deutschland hatte keine Schuld und auch keine Mitschuld. - LERNE folgendes: Hinter allen Schweinereien, Attentaten, Morden, Kriegen der letzten 3.000 Jahren stecken die TALMUD & THORA WELTPARASITEN, also der lügende, betrügende ABSCHAUM der MENSCHHEIT!
TEIL 1 bis TEIL 5 - [ca. 8 GB] - Die WAHRE GESCHICHTE der Welt. Wer aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und HIER haben wir diese Fehler beschrieben. Wir haben aus ihnen gelernt. So ist es gewesen.
https://archive.org/details/europa-die-letzte-schlacht-deutsch-teil-1-bis-teil-5
TEIL 6 bis TEIL 10 - [ca. 10 GB] - Die WAHRE GESCHICHTE der Welt. Wer aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und HIER haben wir diese Fehler beschrieben. Wir haben aus ihnen gelernt. So ist es gewesen.
https://archive.org/details/europa-die-letzte-schlacht-deutsch-teil-6-bis-teil-10
Hier folgen alle 15 Einzel-Videos von Teil 1 bis Teil 10 incl. Part 1 und ggf. Part 2
Europa - The Last Battle - Trailer [deutsch]
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/23
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 1 [deutsch] [neu]
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/43
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 2 [deutsch] (Uncut - Langversion) [neu]
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/44
.
.
.
Impartial Truth - Ein Letzter Appell an die Vernunft [deutsch]
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/75
Quelle: https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht
BfeD - Höllensturm - [ca. 2 GB] - Der wahre Völkermord an Deutschland [Remastered] - 08.07.2021
https://bittube.tv/post/40782e87-ccb4-4f6f-9e79-de78e83c34f6
.
"Wenn der Jude an uns Rache nehmen könnte, was glaubt ihr was mit euren Frauen, euren Kindern, euren Freunden geschehen würde? Was glaubt ihr wie dieser Teuflische, dieser Bestialische sich im deutschen Volke austoben würde? Nein! Wer nicht kämpfen will, der fällt ebenso!“ - HERMANN GÖRING
BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - 14.07.2021
https://www.docdroid.net/GbA8Pw7/bfed-ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-massenmoerder-14072021-pdf
https://www.docdroid.net/ndT0IGd/bfed-ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-massenmoerder-14072021-doc
https://archive.org/details/ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-signale-der-massenmoerder
https://archive.org/details/LiberaGermaniaDieZerstoerungDeutschlands01.02.2015/mode/2up
https://archive.org/details/@wahrheiten
Sie wollen zuerst an die weißen Kinder ran. Die natürlichen Fortpflanzungseigenschaften stellen für die Globalisten eine tödliche Gefahr dar.
Diese letzte Erden-Schlacht wird mit dem totalen Ende des globalistischen Satanismus [des abartigen, massenmordenden Weltjudentums] enden!
https://www.brighteon.com/4dbfde0d-44b4-4e5d-a8e5-35324ad8cd46
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/07_Jul/10.07.2021.htm
BfeD - Attila Hildmann - Norbert Steinbach - EUROPA - Die Letzte Schlacht - [27.10.20 & 08.07.2021] - Deutsche Übersetzung der Dokumentation EUROPA - The Last Battle von NWO-Hunter
In Gedenken an unsere Vorfahren, die durch diesen von Juden gesteuerten Völkermord grausam ums Leben gekommen sind. Dies war der wahre Holocaust. Video und Audio Remastered, inklusive neuer Sprecher.??
Die Untertiteldateien, als einzelner Upload, numeriert entsprechend den Einzelepisoden. Diese sind kompatibel mit der weiter oben verlinkten englischen Fassung des Filmes. Einfach die Episode und das dazugehörige Untertitel - File in denselben Ordner kopieren, mit gleichem Namen benennen, das Video und die Untertiteldatei und mit VLC - Player abspielen.
Dann werden die deutschen Untertitel bei der englischen Fassung mit angezeigt. Wer noch den einen oder anderen Fehler findet und sich berufen fühlt, nachzubessern, gerne. Untertiteldateien können mit einem Editor geöffnet und bearbeitet werden.??
Um die Kriegsschuldfrage im sogenannten WK II von Deutschland ein für allemal ad absurdum zu führen. Deutschland hatte keine Schuld und auch keine Mitschuld. - LERNE folgendes: Hinter allen Schweinereien, Attentaten, Morden, Kriegen der letzten 3.000 Jahren stecken die TALMUD & THORA WELTPARASITEN, also der lügende, betrügende ABSCHAUM der MENSCHHEIT!
TEIL 1 bis TEIL 5 - [ca. 8 GB] - Die WAHRE GESCHICHTE der Welt. Wer aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und HIER haben wir diese Fehler beschrieben. Wir haben aus ihnen gelernt. So ist es gewesen.
https://archive.org/details/europa-die-letzte-schlacht-deutsch-teil-1-bis-teil-5
TEIL 6 bis TEIL 10 - [ca. 10 GB] - Die WAHRE GESCHICHTE der Welt. Wer aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und HIER haben wir diese Fehler beschrieben. Wir haben aus ihnen gelernt. So ist es gewesen.
https://archive.org/details/europa-die-letzte-schlacht-deutsch-teil-6-bis-teil-10
Hier folgen alle 15 Einzel-Videos von Teil 1 bis Teil 10 incl. Part 1 und ggf. Part 2
Europa - The Last Battle - Trailer [deutsch]
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/23
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 1 [deutsch] [neu]
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/43
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 2 [deutsch] (Uncut - Langversion) [neu]
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/44
.
.
.
Impartial Truth - Ein Letzter Appell an die Vernunft [deutsch]
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/75
Quelle: https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht
BfeD - Höllensturm - [ca. 2 GB] - Der wahre Völkermord an Deutschland [Remastered] - 08.07.2021
https://bittube.tv/post/40782e87-ccb4-4f6f-9e79-de78e83c34f6
.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.