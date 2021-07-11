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BfeD - Die JUDEN wollen an die Kinder ran - ohne Scham Schuldgefühl und Gewissen - 11.07.2021
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18 views • July 11, 2021
BfeD - Die JUDEN wollen an die Kinder ran - ohne Scham Schuldgefühl und Gewissen - 11.07.2021 - Globaler Vernichtungsplan, globaler Widerstand, globaler Sieg
Erwiesen: Die mRNA-Impfungen bieten keinen Infektionsschutz, sondern zerstören die Gesundheit total.
7200 Prozent höhere Todes-Nebenwirkungen bei der mRNA-Spritzung im Vergleich zu allen anderen Impfungen.
Die Covid-Impfungen haben bis 3. Juli bereits eine Todesspur von 17.500 Impf-Toten hinterlassen und für 1,7 Millionen Gesamtschäden, davon 850.000 schwere Gesundheitsschäden in der EU gesorgt.
Immer neue Varianten, immer neue Pandemien werden in diesem Krieg gegen die Menschheit als Gräuelpropaganda eingesetzt, um das Welt-Ziel der Reduzierung der Erdbevölkerung zu erreichen.
Doch alles wird weltweit entlarvt.
Sie wollen zuerst an die weißen Kinder ran. Die natürlichen Fortpflanzungseigenschaften stellen für die Globalisten eine tödliche Gefahr dar.
Diese letzte Erden-Schlacht wird mit dem totalen Ende des globalistischen Satanismus [des abartigen, massenmordenden Weltjudentums] enden!
https://www.brighteon.com/4dbfde0d-44b4-4e5d-a8e5-35324ad8cd46
http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/07_Jul/10.07.2021.htm
IHR VOELKER DER WELT, SCHAUT AUF DIE SIGNALE DER MASSENMOERDER!
https://archive.org/details/ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-signale-der-massenmoerder
https://www.docdroid.net/HNUJzD6/ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-signale-der-massenmoerder-pdf
https://www.docdroid.net/7oL0JJg/ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-signale-der-massenmoerder-doc
https://archive.org/details/LiberaGermaniaDieZerstoerungDeutschlands01.02.2015/mode/2up
https://archive.org/details/@wahrheiten
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Erwiesen: Die mRNA-Impfungen bieten keinen Infektionsschutz, sondern zerstören die Gesundheit total.
7200 Prozent höhere Todes-Nebenwirkungen bei der mRNA-Spritzung im Vergleich zu allen anderen Impfungen.
Die Covid-Impfungen haben bis 3. Juli bereits eine Todesspur von 17.500 Impf-Toten hinterlassen und für 1,7 Millionen Gesamtschäden, davon 850.000 schwere Gesundheitsschäden in der EU gesorgt.
Immer neue Varianten, immer neue Pandemien werden in diesem Krieg gegen die Menschheit als Gräuelpropaganda eingesetzt, um das Welt-Ziel der Reduzierung der Erdbevölkerung zu erreichen.
Doch alles wird weltweit entlarvt.
Sie wollen zuerst an die weißen Kinder ran. Die natürlichen Fortpflanzungseigenschaften stellen für die Globalisten eine tödliche Gefahr dar.
Diese letzte Erden-Schlacht wird mit dem totalen Ende des globalistischen Satanismus [des abartigen, massenmordenden Weltjudentums] enden!
https://www.brighteon.com/4dbfde0d-44b4-4e5d-a8e5-35324ad8cd46
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https://archive.org/details/ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-signale-der-massenmoerder
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https://archive.org/details/@wahrheiten
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