BfeD - Attila Hildmann - Thrombosen im Gehirn durch COVID-19 Impfstoff - AUFWACHEN - 20.09.2021

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271 views • September 20, 2021





Thrombosen im Gehirn von Menschen, die durch den COVID-19 Impfstoff getötet wurden. WARNUNG!!! - NICHT FÜR SCHWACHE NERVEN!!!



Quelle des Videos: autopsia de muerte por ACV



Big Tech: Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok zensieren das Video.



Telegram-Kanal: https://t.me/DieFrontNews & https://t.me/grossherzogfriedrichmaik/11970



BfeD - Attila Hildmann - Deutschland im Würgegriff der Schlupfwespen-Parasiten - 18.09.2021 - Oder: Der geheime Krieg gegen das deutsche Volk und seine historischen Wurzeln - 17.09.2020



- https://t.me/FrMaWa/19718



BfeD - Attila Hildmann - Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus Psiram Wtube - 15.09.2021 - Attila Hildmanns IT-Admin-Schlupfwespen-Jude Kai [siehe "Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus" als PDF & DOC über das dreckige Maulwurf-Netzwerk] hat seit Monaten Beweise gesammelt und alles stillgelegt.



Hildmann steht endgültig vor dem Nichts und seine Mitstreiter setzen seine Arbeit zur Entlarvung des kruden Judentums fort! - Wtube-Mirror:



https://www.watson.ch/digital/anonymous/873729272-attila-hildmanns-it-experte-entbloesst-den-verschwoerungs-guru-als-neonazi



https://archive.org/details/bfe-d-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14.09.2021/page/n0/mode/2up



https://www.docdroid.net/VaQ6bQR/bfed-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14092021-pdf

https://www.docdroid.net/kpNlQWt/bfed-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14092021-doc



BfeD - NETZFUND - Erinnere dich an 9-11 LIHOP und lerne folgendes: {{{Sayanim}}} - **Wer sind die Hasbara und Sayanim genau?



„Hasbara“ oder „HasbaRATS“, wie ich sie gerne nenne, sind Juden, die heimtückisch daran arbeiten, den Weißen den Kopf zu vermasseln, meistens für das „Überleben“ Israels, aber man könnte leicht ein starkes Argument für alle anderen machen PC-„Vielfalt“ und „multikulturelles“ Scheiß-Linksjudentum im Allgemeinen trifft uns auch.



Manche gehören organisierten Internetgruppen an, die sich sogar heute noch „Hasbara“ nennen; das sind verräterische Zionisten, die daran arbeiten, die Massenbevölkerung von Israels Numero Uno MacDaddy – den USA – in ihrem Bann zu halten. „I’hasbir“ ist ein altes hebräisches Wort und bedeutet „erklären“.



Original - Englisch:



Mirror - 14.09.2021:



BfeD - Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021

https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021/page/n0/mode/2up



BfeD - Der Judenspiegel von Wilhelm Marr 1862 - 15.09.2021

https://archive.org/details/derjudenspiegel00marr/page/n3/mode/2up



BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021



https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d



- Mirror:



KOMMENTAR von "J-TownTV" - 2 days ago: Attila wurde von Gott geschickt. Er ist das Licht, das die Dunkelheit erhellt, damit das Böse jeder sehen kann. Er ist ein moderner Prophet. Und ein Prophet lebt vegan, er kennt das Unrecht und steht kompromisslos für die Wahrheit ein, auch wenn er alles verliert! Attila wir lieben dich!



Folge dem Wolf "NEU" - https://t.me/AttilaHildmannFreedom



Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren über die weggelogene Geheimpolitik des kruden Weltparasitentums:



https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf

https://www.docdroid.net/tMciViN/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-doc



https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021



https://vk.com/bfedwahrheit - https://www.bitchute.com/wahrheit/ - https://archive.org/details/@wahrheiten



https://t.me/bfednews - https://t.me/guidestone -https://t.me/guidestones - https://t.me/bfedwahrheit



https://bfed.dk - https://wahrheit.se



. BfeD - Attila Hildmann - Thrombosen im Gehirn durch COVID-19 Impfstoff - WARNUNG & AUFWACHEN - 20.09.2021 - https://www.brighteon.com/ea319c8f-a20b-4086-9552-5b06e37d895f Thrombosen im Gehirn von Menschen, die durch den COVID-19 Impfstoff getötet wurden. WARNUNG!!! - NICHT FÜR SCHWACHE NERVEN!!!Quelle des Videos: autopsia de muerte por ACVBig Tech: Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok zensieren das Video.Telegram-Kanal: https://t.me/DieFrontNews & https://t.me/grossherzogfriedrichmaik/11970BfeD - Attila Hildmann - Deutschland im Würgegriff der Schlupfwespen-Parasiten - 18.09.2021 - Oder: Der geheime Krieg gegen das deutsche Volk und seine historischen Wurzeln - 17.09.2020 https://www.youtube.com/watch?v=2q-H6mOJB2Q - https://t.me/FrMaWa/19718BfeD - Attila Hildmann - Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus Psiram Wtube - 15.09.2021 - Attila Hildmanns IT-Admin-Schlupfwespen-Jude Kai [siehe "Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus" als PDF & DOC über das dreckige Maulwurf-Netzwerk] hat seit Monaten Beweise gesammelt und alles stillgelegt.Hildmann steht endgültig vor dem Nichts und seine Mitstreiter setzen seine Arbeit zur Entlarvung des kruden Judentums fort! - Wtube-Mirror: https://archive.md/LQTjP BfeD - NETZFUND - Erinnere dich an 9-11 LIHOP und lerne folgendes: {{{Sayanim}}} - **Wer sind die Hasbara und Sayanim genau?„Hasbara“ oder „HasbaRATS“, wie ich sie gerne nenne, sind Juden, die heimtückisch daran arbeiten, den Weißen den Kopf zu vermasseln, meistens für das „Überleben“ Israels, aber man könnte leicht ein starkes Argument für alle anderen machen PC-„Vielfalt“ und „multikulturelles“ Scheiß-Linksjudentum im Allgemeinen trifft uns auch.Manche gehören organisierten Internetgruppen an, die sich sogar heute noch „Hasbara“ nennen; das sind verräterische Zionisten, die daran arbeiten, die Massenbevölkerung von Israels Numero Uno MacDaddy – den USA – in ihrem Bann zu halten. „I’hasbir“ ist ein altes hebräisches Wort und bedeutet „erklären“.Original - Englisch: https://ukgovernmentwatch.wordpress.com/sayanim/ Mirror - 14.09.2021: https://archive.md/LDbEo BfeD - Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021BfeD - Der Judenspiegel von Wilhelm Marr 1862 - 15.09.2021BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021 https://www.brighteon.com/channels/wahrheit - Mirror: https://archive.md/Pnzzi KOMMENTAR von "J-TownTV" - 2 days ago: Attila wurde von Gott geschickt. Er ist das Licht, das die Dunkelheit erhellt, damit das Böse jeder sehen kann. Er ist ein moderner Prophet. Und ein Prophet lebt vegan, er kennt das Unrecht und steht kompromisslos für die Wahrheit ein, auch wenn er alles verliert! Attila wir lieben dich!Folge dem Wolf "NEU" - https://t.me/AttilaHildmannFreedomHier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren über die weggelogene Geheimpolitik des kruden Weltparasitentums:https://t.me/bfednews - https://t.me/guidestone -https://t.me/guidestones - https://t.me/bfedwahrheit Keywords gehirnguidestonescoronawahrheitdeagelcovid-19bfedattilaattila hildmannhildmannvellmarkasselthrombose

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