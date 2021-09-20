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BfeD - Attila Hildmann - Thrombosen im Gehirn durch COVID-19 Impfstoff - AUFWACHEN - 20.09.2021
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271 views • September 20, 2021
BfeD - Attila Hildmann - Thrombosen im Gehirn durch COVID-19 Impfstoff - WARNUNG & AUFWACHEN - 20.09.2021 - https://www.brighteon.com/ea319c8f-a20b-4086-9552-5b06e37d895f
Thrombosen im Gehirn von Menschen, die durch den COVID-19 Impfstoff getötet wurden. WARNUNG!!! - NICHT FÜR SCHWACHE NERVEN!!!
Quelle des Videos: autopsia de muerte por ACV
Big Tech: Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok zensieren das Video.
Telegram-Kanal: https://t.me/DieFrontNews & https://t.me/grossherzogfriedrichmaik/11970
BfeD - Attila Hildmann - Deutschland im Würgegriff der Schlupfwespen-Parasiten - 18.09.2021 - Oder: Der geheime Krieg gegen das deutsche Volk und seine historischen Wurzeln - 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=2q-H6mOJB2Q - https://t.me/FrMaWa/19718
BfeD - Attila Hildmann - Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus Psiram Wtube - 15.09.2021 - Attila Hildmanns IT-Admin-Schlupfwespen-Jude Kai [siehe "Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus" als PDF & DOC über das dreckige Maulwurf-Netzwerk] hat seit Monaten Beweise gesammelt und alles stillgelegt.
Hildmann steht endgültig vor dem Nichts und seine Mitstreiter setzen seine Arbeit zur Entlarvung des kruden Judentums fort! - Wtube-Mirror: https://archive.md/LQTjP
https://www.watson.ch/digital/anonymous/873729272-attila-hildmanns-it-experte-entbloesst-den-verschwoerungs-guru-als-neonazi
https://archive.org/details/bfe-d-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14.09.2021/page/n0/mode/2up
https://www.docdroid.net/VaQ6bQR/bfed-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14092021-pdf
https://www.docdroid.net/kpNlQWt/bfed-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14092021-doc
BfeD - NETZFUND - Erinnere dich an 9-11 LIHOP und lerne folgendes: {{{Sayanim}}} - **Wer sind die Hasbara und Sayanim genau?
„Hasbara“ oder „HasbaRATS“, wie ich sie gerne nenne, sind Juden, die heimtückisch daran arbeiten, den Weißen den Kopf zu vermasseln, meistens für das „Überleben“ Israels, aber man könnte leicht ein starkes Argument für alle anderen machen PC-„Vielfalt“ und „multikulturelles“ Scheiß-Linksjudentum im Allgemeinen trifft uns auch.
Manche gehören organisierten Internetgruppen an, die sich sogar heute noch „Hasbara“ nennen; das sind verräterische Zionisten, die daran arbeiten, die Massenbevölkerung von Israels Numero Uno MacDaddy – den USA – in ihrem Bann zu halten. „I’hasbir“ ist ein altes hebräisches Wort und bedeutet „erklären“.
Original - Englisch: https://ukgovernmentwatch.wordpress.com/sayanim/
Mirror - 14.09.2021: https://archive.md/LDbEo
BfeD - Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021
https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021/page/n0/mode/2up
BfeD - Der Judenspiegel von Wilhelm Marr 1862 - 15.09.2021
https://archive.org/details/derjudenspiegel00marr/page/n3/mode/2up
BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d
https://www.brighteon.com/channels/wahrheit - Mirror: https://archive.md/Pnzzi
KOMMENTAR von "J-TownTV" - 2 days ago: Attila wurde von Gott geschickt. Er ist das Licht, das die Dunkelheit erhellt, damit das Böse jeder sehen kann. Er ist ein moderner Prophet. Und ein Prophet lebt vegan, er kennt das Unrecht und steht kompromisslos für die Wahrheit ein, auch wenn er alles verliert! Attila wir lieben dich!
Folge dem Wolf "NEU" - https://t.me/AttilaHildmannFreedom
Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren über die weggelogene Geheimpolitik des kruden Weltparasitentums:
https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf
https://www.docdroid.net/tMciViN/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-doc
https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021
https://vk.com/bfedwahrheit - https://www.bitchute.com/wahrheit/ - https://archive.org/details/@wahrheiten
https://t.me/bfednews - https://t.me/guidestone -https://t.me/guidestones - https://t.me/bfedwahrheit
https://bfed.dk - https://wahrheit.se
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Thrombosen im Gehirn von Menschen, die durch den COVID-19 Impfstoff getötet wurden. WARNUNG!!! - NICHT FÜR SCHWACHE NERVEN!!!
Quelle des Videos: autopsia de muerte por ACV
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BfeD - Attila Hildmann - Deutschland im Würgegriff der Schlupfwespen-Parasiten - 18.09.2021 - Oder: Der geheime Krieg gegen das deutsche Volk und seine historischen Wurzeln - 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=2q-H6mOJB2Q - https://t.me/FrMaWa/19718
BfeD - Attila Hildmann - Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus Psiram Wtube - 15.09.2021 - Attila Hildmanns IT-Admin-Schlupfwespen-Jude Kai [siehe "Desinfo-Trolle Sayanim Katsa Hasbara Antifa Anonymus" als PDF & DOC über das dreckige Maulwurf-Netzwerk] hat seit Monaten Beweise gesammelt und alles stillgelegt.
Hildmann steht endgültig vor dem Nichts und seine Mitstreiter setzen seine Arbeit zur Entlarvung des kruden Judentums fort! - Wtube-Mirror: https://archive.md/LQTjP
https://www.watson.ch/digital/anonymous/873729272-attila-hildmanns-it-experte-entbloesst-den-verschwoerungs-guru-als-neonazi
https://archive.org/details/bfe-d-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14.09.2021/page/n0/mode/2up
https://www.docdroid.net/VaQ6bQR/bfed-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14092021-pdf
https://www.docdroid.net/kpNlQWt/bfed-attila-hildmann-desinfo-trolle-sayanim-katsa-hasbara-antifa-anonymus-14092021-doc
BfeD - NETZFUND - Erinnere dich an 9-11 LIHOP und lerne folgendes: {{{Sayanim}}} - **Wer sind die Hasbara und Sayanim genau?
„Hasbara“ oder „HasbaRATS“, wie ich sie gerne nenne, sind Juden, die heimtückisch daran arbeiten, den Weißen den Kopf zu vermasseln, meistens für das „Überleben“ Israels, aber man könnte leicht ein starkes Argument für alle anderen machen PC-„Vielfalt“ und „multikulturelles“ Scheiß-Linksjudentum im Allgemeinen trifft uns auch.
Manche gehören organisierten Internetgruppen an, die sich sogar heute noch „Hasbara“ nennen; das sind verräterische Zionisten, die daran arbeiten, die Massenbevölkerung von Israels Numero Uno MacDaddy – den USA – in ihrem Bann zu halten. „I’hasbir“ ist ein altes hebräisches Wort und bedeutet „erklären“.
Original - Englisch: https://ukgovernmentwatch.wordpress.com/sayanim/
Mirror - 14.09.2021: https://archive.md/LDbEo
BfeD - Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021
https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021/page/n0/mode/2up
BfeD - Der Judenspiegel von Wilhelm Marr 1862 - 15.09.2021
https://archive.org/details/derjudenspiegel00marr/page/n3/mode/2up
BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 05.08.2021
https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d
https://www.brighteon.com/channels/wahrheit - Mirror: https://archive.md/Pnzzi
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Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren über die weggelogene Geheimpolitik des kruden Weltparasitentums:
https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf
https://www.docdroid.net/tMciViN/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-doc
https://archive.org/details/bfe-d-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021
https://vk.com/bfedwahrheit - https://www.bitchute.com/wahrheit/ - https://archive.org/details/@wahrheiten
https://t.me/bfednews - https://t.me/guidestone -https://t.me/guidestones - https://t.me/bfedwahrheit
https://bfed.dk - https://wahrheit.se
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