BfeD - Die jüdische Schlange vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - lang - 30.07.2020

BfeD - Die jüdische Schlange vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - lang - 30.07.2020BfeD - Die jüdische Schlange vergast über ihre seit Jahrtausenden eingeschlichene 0,5 Milliarden Schlupfwespen- und Lügen-Mafia seit 22 Jahren unser Heimat rotzfrech mit FÜNF Chemtrails-, Lungen- und Corona-Giften um uns ehrliche 7,5 Milliarden Goyim [Nichtjuden-Vieh] tot zuspritzen - 30.07.2020 - 10.08.2021Lest das Lehrbuch der Juden, den Talmud, oder die Talmud-Zitate und ihr versteht die aktuelle Corona Verarschungs-Plandemie der geisteskranken Schlupfwespen-Mafia die sich dieses hintervotzige Dreckspack schon in 2012 ausgedacht, sogar am 03.01.2013 im „Deutschen“ Bundestag mit der Drucksache 17/12051 „Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“ veröffentlicht hat, also schon vor 8 Jahren! - Habt ihr das kapiert, vor 8 Jahren, ihr dummgehaltenen Schlafschafe, wie der deutsch-türkische vegane Fernsehstar und mutige Volksaufklärer Attila Hildmann richtig erkannt hat!Um den größten Massenmord an Milliarden Nichtjuden zu vollenden, damit dieser Abschaum der Menschheit alle hart erarbeiteten, weltweiten Vermögen sich billigst in den Judenarsch schieben kann.Wie die abartigen, kruden Guidestones-Lehrsteine der Freimaurer-Juden und die weggelogenen täglichen und oft nächtlichen Chemtrails-Giftsprüh-Flugzeuge seit 22 Jahren uns aufgewachten echten Patrioten bestätigen!Hier kann die Drucksache 17/12051 als PDF kopiert werden:BfeD - Die Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021 by Norbert Steinbach