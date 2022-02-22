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CANADIAN VETERAN IS SAYING WHAT WHOLE WORLD IS THINKING! - RCMP ARE GOING TO BE TREAT LIKE THEY ARE A CRIMINAL GANG , STAND UP WORLD - WE ARE ALL CANADIANS NOW! - HOLD THE LINE!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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142 views • February 22, 2022
STAND UP FOR ALL CANADIANS! THIS BROTHER CANADIAN VETERAN SAYS WHAT WHOLE WORLD IS THINKING! - RCMP ARE GOING TO BE TREAT LIKE THEY ARE A CRIMINAL GANG , STAND UP WORLD WE ARE ALL CANADIANS! "WE ALL STAND WITH YOU!" AND SUPPORT YOU STAND AGAINST TYRANTS FASCISTS AND BULLYS , EITHER POLITICAL OR POLICING, THE CORRUPT WEF CABAL HAVE INFILTRATED OUR GOVERNMENTS WORLDWIDE WE NEED TO BRING THEM ALL TO JUSTICE BY UNITING WORLDWIDE AND PROMOTE LOVE CARING UNDERSTANDING AND COMPASSION - ALL THE THINGS THAT MAKE US HUMAN! - NOT HATE AND DIVISION - YOU CAN CLEARLY SEE THE CABAL AND HATERS ARE BEREFT OF THIS QUALITY AND NEED TO LEARN HOW TO BE HUMAN AGAIN AND TREAT OTHERS THE WAY YOU WOULD LIKE TO BE TREAT - PASS ON THE LOVE ITS CONTAGIOUS BUT IN A VERY GOOD WAY - THIS ELIMINATES BRAIN FOG AND BRINGS YOU BACK TO PRESENCE! THATS WHERE YOU WILL FIND THE PEACE! - TRY IT TODAY! THEY DISTRACT YOU FROM THE FACT THEY INFECTED OVER A BILLION PEOPLE WITH HIV AIDS OR VAIDS VACCINE AIDS! SO WANT TO START A WAR SO YOU WILL FORGET! ANSWER = NOT THIS TIME!
WE ARE ALL CANADIANS NOW!
https://www.bitchute.com/video/5soAoprnYZ5c/

FREQUENCY AND "YOU" LEARN NOW! THE SIMPLE WAY - https://www.brighteon.com/9d9bd8f9-ecb4-4d0d-9ac4-f29ad7015340

WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/

THEY HAVE STOLEN EVERYTHING! - https://www.bitchute.com/video/fjbgg93A1qJh/

KNOW ABOUT NSA FUSION CENTERS - https://www.brighteon.com/466fb386-28c3-415d-a189-011769dacaaa

THEY WANT IT JUST LIKE THE CCP WAY! JABBED AND ZAPPED! -
https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e

RCMP ARE MICROWAVING YOU FOR BEING YOU! -
https://www.brighteon.com/759dfd80-5d1a-454e-93c4-e333d18ccda3

THE NAZIS REALLY ATTACKED UKRAINE TODAY! - THERE BACK! https://www.brighteon.com/2ef7ba5f-31ca-4b93-b41a-7c048e0ea28f

ITS A SIN! - https://www.brighteon.com/bf14f315-714d-4db9-a76d-e246989cc133

THE W-H-O- THE EU - THE WEF - HERE ARE YOUR CRIMINAL CABAL THAT WANTS YOU TURNED TO DUST! FOR YOUR HEALTH - CANADA SAY NO! https://www.brighteon.com/84bf6b4b-bfe3-4f65-9591-9834cb160c8e

EU UN PLANES IN CANADA - https://www.brighteon.com/f301fbd2-4ee7-4811-a11a-e7db738bdcc6

POLICE WHO HAVE NO NUMBERS OR BADGES ARE NOT POLICE BUT A UN FOREIGN NWO ARMY TO CRUSH CIVILIANS - https://www.brighteon.com/21a3ccb0-4fb2-4992-a3ad-bbc7bd15704e

A RICH PSYCHOPATH NAMED KLAUS - MAX IGAN - https://www.brighteon.com/a1328ef6-94e4-46e0-a505-a6c0434a094c

VACCINEGATE - https://www.brighteon.com/44e3edfa-932f-4984-ae72-2820495a6d7a

THEY DISTRACT YOU FROM THE FACT THEY INFECTED OVER A BILLION PEOPLE WITH HIV AIDS OR VAIDS VACCINE AIDS!
CANADA HAS HIV+ VACCINE SYNTHETIC MAN MADE V-AIDS -https://www.brighteon.com/8544800a-b5b0-41af-8d30-fbc4650602e3

ZEV KNOWS WHATS UP! - https://www.brighteon.com/b6169b71-a90a-4660-af14-350cae059bbb

ALBERTA LEADER EXPLAINS THE WEF COUP ON CANADA - https://www.bitchute.com/video/IPprZBjP1zki/

A MESSAGE FROM ALMIGHTY GOD - https://www.brighteon.com/3d1feb54-7266-4d3a-acea-0244a8249084


DR MIKE YEADON KNOWS WHATS ! - https://www.brighteon.com/7acaad1d-524e-410e-9292-0517d3c4119e

HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b

THE USA HAS VACCINE INDUCED V-AIDS - https://www.brighteon.com/f7366851-da3b-4e06-acb9-feb732052dd0

BRITISH COLUMBIA HAS HIV VACCINE V-AIDS - https://www.brighteon.com/edb8ebaa-bd6a-4571-85bf-7c6174295a72

AUSTRALIA HAS HIV VACCINE V-AIDS -https://www.brighteon.com/f5c72c71-082d-4013-afb7-bbe7a9b050aa

UK HAS HIV VACCINE AIDS - https://www.brighteon.com/8c8fee19-3a4f-4b9a-9e04-3f2b64d44258

WALES HAS HIV+ VACCINE MAN MADE SYNTHETIC V-AIDS - https://www.brighteon.com/7fe39cdb-fbb6-454b-9abe-ff9403362825

THE BBC KNOWS ABOUT THE VACCINE INDUCED V-AIDS - https://www.brighteon.com/f8e38327-4b33-428d-9b20-bb1be8ea2b04

HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b

VACCINES+HIV AIDS = VAIDS AIDS - FAUCIS FIRST FRAUD! - https://www.brighteon.com/4b65c3f1-6e59-4abe-a4c3-5313eadc0bbc

THE CABAL RE-BRAND AIDS TO VAIDS - THEY MADE IT! - https://www.brighteon.com/9b0c3fbf-9fe8-439a-bc58-e5627d98c73e

5G AND TRANSMISSIBLE ELECTRO V-AIDS - https://www.brighteon.com/75dd7842-1e61-4aa7-9526-a48c64e24123

THEY USE 5G RADIATION TO ELECTRICLY TRANSFECT YOU! THIS IS HOW THEY DO IT - SHARE THIS EVERYWHERE - USA PATENTED https://www.brighteon.com/8e980db5-da7e-42a7-8801-ff6fa23bcbee

THE 369 QUEEN - GROW AND LEARN! - https://www.brighteon.com/105b054b-104b-4aa0-b18f-5b92aab51868

PROFESSOR CORBIN STOP THE NEW NORMAL - https://www.brighteon.com/b12168e8-5bbd-4cbd-8311-7ce59ba59bc0
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