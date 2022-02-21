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CANADA BRUTALITY BY THE UN NWO WEF ARMY OF THUGS! AND PROVOCATEURS. - CANADA IS BEING INVADED BY THE WEF GATES FUNDED UN FAKE ARMY
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82 views • February 21, 2022
POLICE WHO HAVE NO NUMBERS OR BADGES ARE NOT POLICE BUT A UN FOREIGN NWO ARMY TO CRUSH CIVILIANS - https://www.brighteon.com/21a3ccb0-4fb2-4992-a3ad-bbc7bd15704e
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
FREELAND & TRUDEAU CONSOLIDATE POWER AS OPPOSITION PARTIES FAIL TO STOP SLIDE TOWARDS TYRANNY - https://www.bitchute.com/video/q4s3G2vyr6s/
THE DEVIL IS IN THE DETAIL! - ITS ALL A EVIL MOVIE PSYOP! - https://www.brighteon.com/10eca38f-efcc-4772-8f31-3c096846a1f9
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f
CANADA - WE WIN OR - WE WIN! - https://www.brighteon.com/afc92d86-cd60-46c5-8ba1-d14c6e610722
WE GOT IT ALL! YOU ARE ALL BUSTED! - https://www.brighteon.com/9c0b312a-1a2f-43dc-9828-e34dc73bf1eb
THE "VACCINE WAS NEVER NEEDED! - DR HODKINSON - https://www.brighteon.com/015d7f80-1583-4667-ba7d-776f9912229e
CHRIS SKY SMOKE AND MIRRORS - THE END! - https://www.brighteon.com/35fb5543-54ef-4d10-b4ca-ae0c59f1c0cb
AUSTRALIA - THE LIGHT IS SHINING BRIGHT AND WE THE PEOPLE SHALL NOT BE MOVED SILENCED OF IGNORED , DEHUMANIZED OR FORGOTTEN WE ARE THE 99% WE DO NOT CONSENT YOU ARE ALL FIRED! - https://www.brighteon.com/e3afa5ca-41dc-4062-a83f-e8b02e4720f6
HER IMMUNE SYSTEM IS NOW DESTROYED! SHE TOOK THE SHOT AND IS NOW DYING FROM AIDS AS LARGE AMOUNTS OF JABBED ARE NOW HIV+ FROM THE HIV SPIKE PROTEIN CLAMP IN THE LIPO COVERED TOXIC GELL - THANKS TRUMP! - https://www.brighteon.com/26b83053-a67f-4e6f-a973-c97191511bfa
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
FREELAND & TRUDEAU CONSOLIDATE POWER AS OPPOSITION PARTIES FAIL TO STOP SLIDE TOWARDS TYRANNY - https://www.bitchute.com/video/q4s3G2vyr6s/
THE DEVIL IS IN THE DETAIL! - ITS ALL A EVIL MOVIE PSYOP! - https://www.brighteon.com/10eca38f-efcc-4772-8f31-3c096846a1f9
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f
CANADA - WE WIN OR - WE WIN! - https://www.brighteon.com/afc92d86-cd60-46c5-8ba1-d14c6e610722
WE GOT IT ALL! YOU ARE ALL BUSTED! - https://www.brighteon.com/9c0b312a-1a2f-43dc-9828-e34dc73bf1eb
THE "VACCINE WAS NEVER NEEDED! - DR HODKINSON - https://www.brighteon.com/015d7f80-1583-4667-ba7d-776f9912229e
CHRIS SKY SMOKE AND MIRRORS - THE END! - https://www.brighteon.com/35fb5543-54ef-4d10-b4ca-ae0c59f1c0cb
AUSTRALIA - THE LIGHT IS SHINING BRIGHT AND WE THE PEOPLE SHALL NOT BE MOVED SILENCED OF IGNORED , DEHUMANIZED OR FORGOTTEN WE ARE THE 99% WE DO NOT CONSENT YOU ARE ALL FIRED! - https://www.brighteon.com/e3afa5ca-41dc-4062-a83f-e8b02e4720f6
HER IMMUNE SYSTEM IS NOW DESTROYED! SHE TOOK THE SHOT AND IS NOW DYING FROM AIDS AS LARGE AMOUNTS OF JABBED ARE NOW HIV+ FROM THE HIV SPIKE PROTEIN CLAMP IN THE LIPO COVERED TOXIC GELL - THANKS TRUMP! - https://www.brighteon.com/26b83053-a67f-4e6f-a973-c97191511bfa
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