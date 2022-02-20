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UN PLANES IN OTTAWA CANADA - LOOKS LIKE THE NWO WEF COPS / TROOPS WERE SHIPPED IN FROM ELSEWHERE! - THAT,S ILLEGAL! AND WHY THE BLANK ON THE 2ND BIRD???
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410 views • February 20, 2022
PUTIN INVADES UKRAINE, WW3, ZIONIST PROPHECY AGENDA - https://www.bitchute.com/video/67fwkApX5Fc0/
UN PLANES IN OTTAWA CANADA
WE GOT IT ALL! YOU ARE ALL BUSTED! - https://www.brighteon.com/9c0b312a-1a2f-43dc-9828-e34dc73bf1eb
POLICE WHO HAVE NO NUMBERS OR BADGES ARE NOT POLICE BUT A UN FOREIGN NWO ARMY TO CRUSH CIVILIANS - https://www.brighteon.com/21a3ccb0-4fb2-4992-a3ad-bbc7bd15704e
CASTROTRUEDOE - https://www.brighteon.com/0acf836a-daf9-42ff-b484-e929477b5c59
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
MIKE ADAMS - THE TROOPS IN CANADA WERE FOREIGN UN SOLDIERS - https://www.brighteon.com/5c11b904-4d69-4fe6-a47c-cde5e7c80d05
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/
HAVE YOU WOKE UP YET? MAX IGAN - https://www.brighteon.com/4c77dce7-96c4-4ab8-bd23-4e1186012040
THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f
NOTHING IS WHAT IT SEEMS - MUST WATCH! - https://www.bitchute.com/video/XlJhfBuNViIb/
DEPOLARIZATION IS NOTHING "NEW" - https://www.brighteon.com/77c0ddc6-5b46-4d2d-b7b9-289fdba505c0
THE REAL EVIL BEHIND THE GREAT DECEPTION - USA TO LONDON - https://www.brighteon.com/c9ede85e-2978-46a4-a551-8f4536349050
KLAUS ADMITS HIS CRIME! HIS SPY,S ARE INFILTRATED IN ALL OF OUR GOVERNMENTS - https://www.brighteon.com/0680fb9c-6824-4237-a2e0-2e12c141f770
JEWTUBE - WANTS MORE CENSORSHIP BECAUSE THEY HAVE ALL BEING FOUND OUT! - https://www.brighteon.com/6bc01043-9370-4d80-a76b-5c13e8115599
CANADA - WE WIN OR - WE WIN! - https://www.brighteon.com/afc92d86-cd60-46c5-8ba1-d14c6e610722
CHRIS SKY SMOKE AND MIRRORS - THE END! - https://www.brighteon.com/35fb5543-54ef-4d10-b4ca-ae0c59f1c0cb
THE "VACCINE WAS NEVER NEEDED! - DR HODKINSON - https://www.brighteon.com/015d7f80-1583-4667-ba7d-776f9912229e
CHINA POISONS ITS OWN FOOD CHAIN - TO STERILIZE! AND DEPOPULATE https://www.brighteon.com/f2115f6e-e9ee-4444-a91b-1531a2d242e1
AUSTRALIA - THE LIGHT IS SHINING BRIGHT AND WE THE PEOPLE SHALL NOT BE MOVED SILENCED OF IGNORED , DEHUMANIZED OR FORGOTTEN WE ARE THE 99% WE DO NOT CONSENT YOU ARE ALL FIRED! - https://www.brighteon.com/e3afa5ca-41dc-4062-a83f-e8b02e4720f6
JABBED FLASH WELCOME TO 5G HWAWEA = HWO -ARE -WE? THE REAL INVISIBLE ENEMY! TO NATIONAL SECURITY AND HUMAN WELL-BEING https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
CRIMINAL CODE AND INTERNATIONAL LAWS BROKEN AND VIOLATED! - https://www.bitchute.com/video/oxzCnXgvD2qp/
DIRTY LITTLE SECRET - UK HIDE CHILD DEATH RATES OF THE "VACCINATED" CHILDREN - https://www.brighteon.com/c26caf0f-6683-44ee-8974-2f41cab54db1
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
UN PLANES IN OTTAWA CANADA
WE GOT IT ALL! YOU ARE ALL BUSTED! - https://www.brighteon.com/9c0b312a-1a2f-43dc-9828-e34dc73bf1eb
POLICE WHO HAVE NO NUMBERS OR BADGES ARE NOT POLICE BUT A UN FOREIGN NWO ARMY TO CRUSH CIVILIANS - https://www.brighteon.com/21a3ccb0-4fb2-4992-a3ad-bbc7bd15704e
CASTROTRUEDOE - https://www.brighteon.com/0acf836a-daf9-42ff-b484-e929477b5c59
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
MIKE ADAMS - THE TROOPS IN CANADA WERE FOREIGN UN SOLDIERS - https://www.brighteon.com/5c11b904-4d69-4fe6-a47c-cde5e7c80d05
COVID19 JABS LOOK WHATS CRACKING IN THE UK - OH NO! SAY IT AINT SO! - https://www.bitchute.com/video/IxCsr8ivkrSF/
HAVE YOU WOKE UP YET? MAX IGAN - https://www.brighteon.com/4c77dce7-96c4-4ab8-bd23-4e1186012040
THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f
NOTHING IS WHAT IT SEEMS - MUST WATCH! - https://www.bitchute.com/video/XlJhfBuNViIb/
DEPOLARIZATION IS NOTHING "NEW" - https://www.brighteon.com/77c0ddc6-5b46-4d2d-b7b9-289fdba505c0
THE REAL EVIL BEHIND THE GREAT DECEPTION - USA TO LONDON - https://www.brighteon.com/c9ede85e-2978-46a4-a551-8f4536349050
KLAUS ADMITS HIS CRIME! HIS SPY,S ARE INFILTRATED IN ALL OF OUR GOVERNMENTS - https://www.brighteon.com/0680fb9c-6824-4237-a2e0-2e12c141f770
JEWTUBE - WANTS MORE CENSORSHIP BECAUSE THEY HAVE ALL BEING FOUND OUT! - https://www.brighteon.com/6bc01043-9370-4d80-a76b-5c13e8115599
CANADA - WE WIN OR - WE WIN! - https://www.brighteon.com/afc92d86-cd60-46c5-8ba1-d14c6e610722
CHRIS SKY SMOKE AND MIRRORS - THE END! - https://www.brighteon.com/35fb5543-54ef-4d10-b4ca-ae0c59f1c0cb
THE "VACCINE WAS NEVER NEEDED! - DR HODKINSON - https://www.brighteon.com/015d7f80-1583-4667-ba7d-776f9912229e
CHINA POISONS ITS OWN FOOD CHAIN - TO STERILIZE! AND DEPOPULATE https://www.brighteon.com/f2115f6e-e9ee-4444-a91b-1531a2d242e1
AUSTRALIA - THE LIGHT IS SHINING BRIGHT AND WE THE PEOPLE SHALL NOT BE MOVED SILENCED OF IGNORED , DEHUMANIZED OR FORGOTTEN WE ARE THE 99% WE DO NOT CONSENT YOU ARE ALL FIRED! - https://www.brighteon.com/e3afa5ca-41dc-4062-a83f-e8b02e4720f6
JABBED FLASH WELCOME TO 5G HWAWEA = HWO -ARE -WE? THE REAL INVISIBLE ENEMY! TO NATIONAL SECURITY AND HUMAN WELL-BEING https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
CRIMINAL CODE AND INTERNATIONAL LAWS BROKEN AND VIOLATED! - https://www.bitchute.com/video/oxzCnXgvD2qp/
DIRTY LITTLE SECRET - UK HIDE CHILD DEATH RATES OF THE "VACCINATED" CHILDREN - https://www.brighteon.com/c26caf0f-6683-44ee-8974-2f41cab54db1
Karen Kingston - Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked With COVID-19 Vaccines - https://www.brighteon.com/278c8e70-d90a-4fae-9fb6-e07b0c0ac3d4
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