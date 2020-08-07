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EMERGENCY MESSAGE: WAKE UP AUSTRALIA, THE COUNTRY IS UNDER ATTACK RIGHT NOW - DAVE ONEEGS (VIDEO)
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141 views • August 07, 2020
EMERGENCY MESSAGE: WAKE UP AUSTRALIA, THE COUNTRY IS UNDER ATTACK RIGHT NOW - DAVE ONEEGS (VIDEO)
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[LBRY.TV] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
5G APOCALYPSE: THE EXTINCTION EVENT [2019] - SACHA STONE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/7d909284-9007-484f-ac2d-6f7f9cb3cf32
2018 WARNING ABOUT 60GHZ 5G FREQUENCIES & SYMPTOMOLOGIES/CONDITIONS - JOE IMBRIANO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/aded1287-8a4d-4d6d-8fd4-ffcd29f7ce5a
EMERGENCY MESSAGE: WAKE UP AUSTRALIA, THE COUNTRY IS UNDER ATTACK RIGHT NOW - DAVE ONEEGS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/aae8e926-9eb9-4617-8937-02d0c424b535
5G TECHNOLOGY AND INDUCTION OF CORONAVIRUS IN SKIN CELLS (ARTICLE)
https://lbry.tv/@SergeantMajor'sTrutherInfo:2/5G-TECHNOLOGY-AND-INDUCTION-OF-CORONAVIRUS-IN-SKIN-CELLS-(ARTICLE):3
CIA DOCUMENT ON MILLIMETER WAVE AND MICROWAVE EFFECTS ON HUMAN HEALTH (ARTICLE)
https://lbry.tv/@SergeantMajor'sTrutherInfo:2/CIA-DOCUMENT-ON-MILLIMETER-WAVE-AND-MICROWAVE-EFFECTS-ON-HUMAN-HEALTH:3
SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS (ARTICLE)
https://lbry.tv/@SergeantMajor'sTrutherInfo:2/SILENT-WEAPONS-FOR-QUIET-WARS-(ARTICLE):a
'NEW NORMAL' IS CODE FOR THE NEW WORLD ORDER - MAX IGAN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/fc425abf-95d9-4b2b-bb70-1f65bca2bf5b
FEMA EMPLOYEE WARNS OF FINAL DEPOPULATION MOVE LATER THIS YEAR - CELESTE SOLUM (VIDEO)
https://www.brighteon.com/8ca8da3b-56da-47b8-b31b-e2afd18b9c10
2018 WARNING ABOUT 60GHZ 5G FREQUENCIES & SYMPTOMOLOGIES/CONDITIONS - JOE IMBRIANO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/aded1287-8a4d-4d6d-8fd4-ffcd29f7ce5a
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/70e2df02-aacc-4492-8707-f0caca7e4633
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2da7d9bf-6c14-42f1-8a11-ea9e48ddcb98
COVID COUP IS A DEEP STATE NWO TAKEOVER, ALL STATS ARE FAKE! - LISA HAVEN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/84dbf0a2-bfd0-4729-b24d-982ff475808f
PUB MED WHITE PAPER PROVING 5G IS THE 'CORONAVIRUS' WITHDRAWN - RITCHIE FROM BOSTON (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a5d1a372-edf2-4d7f-8391-6e0b1d82e698
THIS IS THE BIGGEST SCAM PERPETRATED ON THE HUMAN RACE - DR. SHERRI TENPENNY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/f7b8fc68-3b3b-416f-a40e-643dd7f900e3
SPEAKING OUT ABOUT THE COVID-19 VACCINE - DR. CARRIE L. MADEJ (VIDEO)
https://www.brighteon.com/08f0b43b-12b2-42aa-a5c8-b32f27e6f821
DR. ANDREW KAUFMAN: THEY WANT TO GENETICALLY MODIFY US WITH THE COVID-19 VACCINE - PART 1 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a99d1c7d-e797-4a6a-b1ac-c33e8f0ba5e2
THE ENTIRE ROCKEFELLER EUGENICS COVID-19 PLAN EXPOSED - PRESIDENT OF GHANA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/16cdd7a5-677b-40a5-8c89-8727e93d8fa6
BILL GATES ADMITS THAT THE COVID19 GMO VACCINATION WILL CHANGE HUMAN DNA FOREVER (VIDEO)
https://www.brighteon.com/d777b3ef-9b5b-413c-bc49-762c0b89ae32
DANGEROUS GENE EDITING VAX PUSHED HARD, BUT WHY? - TIM TRUTH (VIDEO)
https://www.brighteon.com/1fb46d6f-c674-4cb9-acb2-286308161f31
TWO CRINGEWORTHY BILL GATES INTERVIEWS - DAVE CULLEN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2f10ff5e-00b0-4581-b27c-fa6f4c446d34
"IT BECAME SOMETHING WE GET TO DO TOGETHER, WE'RE PARTNERS IN CRIME" - BILL GATES (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2cc0b1c7-04ff-41f9-894f-f7024a8c30bc
SECOND OPINION PROJECT ON COVID19 - AMERICA'S FRONTLINE DOCTORS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/b2f2e0b3-7789-4f76-8e95-ea8ba0900ca4
Note: The SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO group with 33,500 members was deleted by FaceBook/Government on 01/24/20. The SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO channel with 50,000 subscribers was deleted by YouTube/Government on 02/14/20.
"The 5 rules to AWAKENING: Rule #1 - Everything you were ever taught is a lie by design; Rule #2 - governments lie 100% of the time, they always have, and they always will; Rule #3 - the Illuminati controlled mainstream media is not reality, but rather is lies, disinformation, half-truths, and fake events carried out by gov/media hired crisis actors (aka role players); Rule #4 - Spirituality & Reincarnation are reality, whereas religions are simply government crowd control measures; and Rule #5 - this plane(t) called earth is a flat, motionless plane, it is not a spinning ball hurling through outer space. Furthermore, the 4 Sources of Disinformation that are ALWAYS FAKE: government, mainstream media news, matrix sciences, and religions." -- Sergeant Major
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[LBRY.TV] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
5G APOCALYPSE: THE EXTINCTION EVENT [2019] - SACHA STONE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/7d909284-9007-484f-ac2d-6f7f9cb3cf32
2018 WARNING ABOUT 60GHZ 5G FREQUENCIES & SYMPTOMOLOGIES/CONDITIONS - JOE IMBRIANO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/aded1287-8a4d-4d6d-8fd4-ffcd29f7ce5a
EMERGENCY MESSAGE: WAKE UP AUSTRALIA, THE COUNTRY IS UNDER ATTACK RIGHT NOW - DAVE ONEEGS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/aae8e926-9eb9-4617-8937-02d0c424b535
5G TECHNOLOGY AND INDUCTION OF CORONAVIRUS IN SKIN CELLS (ARTICLE)
https://lbry.tv/@SergeantMajor'sTrutherInfo:2/5G-TECHNOLOGY-AND-INDUCTION-OF-CORONAVIRUS-IN-SKIN-CELLS-(ARTICLE):3
CIA DOCUMENT ON MILLIMETER WAVE AND MICROWAVE EFFECTS ON HUMAN HEALTH (ARTICLE)
https://lbry.tv/@SergeantMajor'sTrutherInfo:2/CIA-DOCUMENT-ON-MILLIMETER-WAVE-AND-MICROWAVE-EFFECTS-ON-HUMAN-HEALTH:3
SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS (ARTICLE)
https://lbry.tv/@SergeantMajor'sTrutherInfo:2/SILENT-WEAPONS-FOR-QUIET-WARS-(ARTICLE):a
'NEW NORMAL' IS CODE FOR THE NEW WORLD ORDER - MAX IGAN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/fc425abf-95d9-4b2b-bb70-1f65bca2bf5b
FEMA EMPLOYEE WARNS OF FINAL DEPOPULATION MOVE LATER THIS YEAR - CELESTE SOLUM (VIDEO)
https://www.brighteon.com/8ca8da3b-56da-47b8-b31b-e2afd18b9c10
2018 WARNING ABOUT 60GHZ 5G FREQUENCIES & SYMPTOMOLOGIES/CONDITIONS - JOE IMBRIANO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/aded1287-8a4d-4d6d-8fd4-ffcd29f7ce5a
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/70e2df02-aacc-4492-8707-f0caca7e4633
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2da7d9bf-6c14-42f1-8a11-ea9e48ddcb98
COVID COUP IS A DEEP STATE NWO TAKEOVER, ALL STATS ARE FAKE! - LISA HAVEN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/84dbf0a2-bfd0-4729-b24d-982ff475808f
PUB MED WHITE PAPER PROVING 5G IS THE 'CORONAVIRUS' WITHDRAWN - RITCHIE FROM BOSTON (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a5d1a372-edf2-4d7f-8391-6e0b1d82e698
THIS IS THE BIGGEST SCAM PERPETRATED ON THE HUMAN RACE - DR. SHERRI TENPENNY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/f7b8fc68-3b3b-416f-a40e-643dd7f900e3
SPEAKING OUT ABOUT THE COVID-19 VACCINE - DR. CARRIE L. MADEJ (VIDEO)
https://www.brighteon.com/08f0b43b-12b2-42aa-a5c8-b32f27e6f821
DR. ANDREW KAUFMAN: THEY WANT TO GENETICALLY MODIFY US WITH THE COVID-19 VACCINE - PART 1 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a99d1c7d-e797-4a6a-b1ac-c33e8f0ba5e2
THE ENTIRE ROCKEFELLER EUGENICS COVID-19 PLAN EXPOSED - PRESIDENT OF GHANA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/16cdd7a5-677b-40a5-8c89-8727e93d8fa6
BILL GATES ADMITS THAT THE COVID19 GMO VACCINATION WILL CHANGE HUMAN DNA FOREVER (VIDEO)
https://www.brighteon.com/d777b3ef-9b5b-413c-bc49-762c0b89ae32
DANGEROUS GENE EDITING VAX PUSHED HARD, BUT WHY? - TIM TRUTH (VIDEO)
https://www.brighteon.com/1fb46d6f-c674-4cb9-acb2-286308161f31
TWO CRINGEWORTHY BILL GATES INTERVIEWS - DAVE CULLEN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2f10ff5e-00b0-4581-b27c-fa6f4c446d34
"IT BECAME SOMETHING WE GET TO DO TOGETHER, WE'RE PARTNERS IN CRIME" - BILL GATES (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2cc0b1c7-04ff-41f9-894f-f7024a8c30bc
SECOND OPINION PROJECT ON COVID19 - AMERICA'S FRONTLINE DOCTORS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/b2f2e0b3-7789-4f76-8e95-ea8ba0900ca4
Note: The SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO group with 33,500 members was deleted by FaceBook/Government on 01/24/20. The SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO channel with 50,000 subscribers was deleted by YouTube/Government on 02/14/20.
"The 5 rules to AWAKENING: Rule #1 - Everything you were ever taught is a lie by design; Rule #2 - governments lie 100% of the time, they always have, and they always will; Rule #3 - the Illuminati controlled mainstream media is not reality, but rather is lies, disinformation, half-truths, and fake events carried out by gov/media hired crisis actors (aka role players); Rule #4 - Spirituality & Reincarnation are reality, whereas religions are simply government crowd control measures; and Rule #5 - this plane(t) called earth is a flat, motionless plane, it is not a spinning ball hurling through outer space. Furthermore, the 4 Sources of Disinformation that are ALWAYS FAKE: government, mainstream media news, matrix sciences, and religions." -- Sergeant Major
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