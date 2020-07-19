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DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
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424 views • July 19, 2020
This was the final recording from DAVID ELIAS GOLDBERG before his killing. He reveals two classified projects underway – PROJECT POGO and PROJECT ZYPHR – to stifle American free speech and to push the chilling GREAT PURGE plans scheduled for implementation very soon (possibly as early as 2020/2021) that will result in the “extermination” of tens of millions of Americans. Most of the information about David Elias Goldberg has been Scrubbed from the Internet, Facebook, Twitter, and YouTube, however, articles still circulated for a while before they were removed from Internet Searches. There are many Disinformation articles that were uploaded just after his death that are still around and please realize that is exactly their game. The Zionists kill their biggest enemies, destroy all Truther information from them that they can, and then discredit the person using AD HOMINEM ATTACKS. On June 8th, 2019, David Goldberg, at the age of 59, was killed in his Brooklyn apartment and the cover-up began. David’s friends were able to access his floor safe and recover audio files, classified documents, and other personal items. This audio recording is the last warning he was able to make.
Murdered for speaking out - Veteran's Today (Article and Video)
https://www.veteranstoday.com/2019/09/01/murdered-for-speaking-out-last-words-of-david-goldberg-warning-of-mass-murder-of-amer
Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
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FREEMASONRY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/3dbfc8fa-6419-491e-a2f4-e1863d49a6b4
Murdered for speaking out - Veteran's Today (Article and Video)
https://www.veteranstoday.com/2019/09/01/murdered-for-speaking-out-last-words-of-david-goldberg-warning-of-mass-murder-of-amer
Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[All Social] https://allsocial.com/sergeantmajor
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[LBRY.TV] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
FEMA EMPLOYEE WARNS OF FINAL DEPOPULATION MOVE LATER THIS YEAR - CELESTE SOLUM (VIDEO)
https://www.brighteon.com/8ca8da3b-56da-47b8-b31b-e2afd18b9c10
2021: END OF THE ROAD, YOU HAVE LESS THAN ONE YEAR - RITCHIE FROM BOSTON (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2b6dc583-28d7-43ce-9068-b5040ad9c448
GUILLOTINES FOUND AT U.S. MILITARY BASES - CAPTAIN KNOWLEDGE (VIDEO)
https://www.brighteon.com/faaf92ce-9c04-4277-bdc0-860480574a5d
THE SYNAGOGUE OF SATAN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/SBYy4BCWhgP9/
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION - 1903 (AUDIO BOOK)
https://www.brighteon.com/92a001a3-3460-432e-acd4-08dbf931ab4b
IN THE NAME OF ZION (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/1sgGLMKb7gQe/
THE SECRET COVENANT OF THE ILLUMINATI - MATTHEW A. PROCELLA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/713476b9-f371-4acf-b085-d1c0ff19f4bf
PRESIDENT JOHN F. KENNEDY: SECRET SOCIETIES SPEECH IN 1961 (FULL VERSION) (VIDEO)
https://www.brighteon.com/ca503f0f-51f2-4d5d-b2fe-ccec8e69adef
ILLUMINATI'S NEW WORLD ORDER HEADQUARTERS ARE BELOW DIA - GRACE POWERS (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/760a9ffc-ad08-412b-ad17-408df99048dc
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2da7d9bf-6c14-42f1-8a11-ea9e48ddcb98
ONE WORLD ORDER OUT OF CHAOS - MATTHEW A. PROCELLA (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/0568065c-25c2-4c1d-8a42-92dc557cbf19
1960s GOVERNMENT SUBLIMINAL NATIONAL ANTHEM VIDEO - THEY LIVE! - AARON AND MELISSA DYKES (VIDEO)
https://www.brighteon.com/e769c6fc-2937-4d9f-904f-ba0a3bddb636
BILL COOPER WARNED US ABOUT THE DEEP STATE CONTROL OVER 20 YEARS AGO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2c3e83fb-aebb-4f84-8a1c-ed40f8f854a2
THE UNDERGROUND: A HIDDEN REALITY AND THE TRUE STORY OF PHIL SCHNEIDER (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/2234a59a-152f-457f-8bd1-686cace10d24
AGENDA 21 EXPOSED BY INSIDER (VIDEO)
https://www.brighteon.com/3004a16c-585b-43de-ad5b-a793b92002eb
UNITED NATIONS AGENDA 21 AND AGENDA 2030 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/3274a5e1-2b0b-4717-a062-7fec60dd9f91
RING OF POWER: EMPIRE OF THE CITY - GRACE POWERS (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/PBFigZKnPW7m/
RING OF POWER II - THE ZION KING - GRACE POWERS (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/htLm7LhgLUJS/
THE TOP OF THE PYRAMID - THE ROTHSCHILD'S, THE VATICAN AND THE BRITISH CROWN RULE THE WORLD (VIDEO)
https://www.brighteon.com/d493371c-94fc-4a09-8359-7a0211c558d3
OKC A CONSPIRACY THEORY - OKC BOMBING CONSPIRACY EXPLAINED IN 5 MINUTES - JAMES CORBETT (VIDEO)
https://www.brighteon.com/bc65c359-2c26-483b-9688-65a6d3a88146
THE 911 CONSPIRACY EXPLAINED IN LESS THAN 5 MINUTES - JAMES CORBETT (VIDEO)
https://www.brighteon.com/9967f7e3-6e9a-4560-af7e-e58ee620d317
SEPTEMBER CLUES - SIMON SHACK (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/8de81432-9f49-4d8c-9d6a-47c81560fb2d
USA PLANNED TO TAKE OUT 7 MUSLIM NATIONS BACK IN 2001 - GENERAL WESLEY CLARK (VIDEO)
https://www.brighteon.com/d13697de-80c0-4a97-9106-8997e638a2f4
FREEMASONRY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/3dbfc8fa-6419-491e-a2f4-e1863d49a6b4
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