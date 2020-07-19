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DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
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424 views • July 19, 2020
This was the final recording from DAVID ELIAS GOLDBERG before his killing. He reveals two classified projects underway – PROJECT POGO and PROJECT ZYPHR – to stifle American free speech and to push the chilling GREAT PURGE plans scheduled for implementation very soon (possibly as early as 2020/2021) that will result in the “extermination” of tens of millions of Americans. Most of the information about David Elias Goldberg has been Scrubbed from the Internet, Facebook, Twitter, and YouTube, however, articles still circulated for a while before they were removed from Internet Searches. There are many Disinformation articles that were uploaded just after his death that are still around and please realize that is exactly their game. The Zionists kill their biggest enemies, destroy all Truther information from them that they can, and then discredit the person using AD HOMINEM ATTACKS. On June 8th, 2019, David Goldberg, at the age of 59, was killed in his Brooklyn apartment and the cover-up began. David’s friends were able to access his floor safe and recover audio files, classified documents, and other personal items. This audio recording is the last warning he was able to make.

Murdered for speaking out - Veteran's Today (Article and Video)
https://www.veteranstoday.com/2019/09/01/murdered-for-speaking-out-last-words-of-david-goldberg-warning-of-mass-murder-of-amer

Additional Research:

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