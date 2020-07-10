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THIS IS THE BIGGEST SCAM PERPETRATED ON THE HUMAN RACE - DR. SHERRI TENPENNY (VIDEO)
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
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91 views • July 10, 2020
DR. SHERRI TENPENNY is one of the top doctors with regards to viruses and virology. This is a great interview by Spiro Skouras. Dr. Tenpenny says Coronaviruses are some of the weakest Common Flu and Common Cold viruses known to man. She makes it very clear that the COVID-19 PLANdemic False Flag Event is ALL ABOUT HUMAN CONTROL, not control of a virus. COVID-19 (aka Acute Respiratory Distress Symptom - ARDS) is a 'CONDITION' and a 'SYMPTOLOGY', not a necessarily a killer virus. All of the numbers being pushed on Mainstream Media News, by government, and by the World Hell Organization are COMPLETELY FAKE STATISTICS.

Additional Research:

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Dr. Sherri Tenpenny on Vaxxter
https://www.vaxxter.com/

Spiro Skouras on Bitchute
https://www.bitchute.com/channel/IiUMdsNGJBE2/
Keywords
new world orderilluminatiagenda 21agenda 2030anti-vaxcoronaviruscovid-19covid19
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