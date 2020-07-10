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THIS IS THE BIGGEST SCAM PERPETRATED ON THE HUMAN RACE - DR. SHERRI TENPENNY (VIDEO)
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91 views • July 10, 2020
DR. SHERRI TENPENNY is one of the top doctors with regards to viruses and virology. This is a great interview by Spiro Skouras. Dr. Tenpenny says Coronaviruses are some of the weakest Common Flu and Common Cold viruses known to man. She makes it very clear that the COVID-19 PLANdemic False Flag Event is ALL ABOUT HUMAN CONTROL, not control of a virus. COVID-19 (aka Acute Respiratory Distress Symptom - ARDS) is a 'CONDITION' and a 'SYMPTOLOGY', not a necessarily a killer virus. All of the numbers being pushed on Mainstream Media News, by government, and by the World Hell Organization are COMPLETELY FAKE STATISTICS.
Additional Research:
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Dr. Sherri Tenpenny on Vaxxter
https://www.vaxxter.com/
Spiro Skouras on Bitchute
https://www.bitchute.com/channel/IiUMdsNGJBE2/
Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO on MeWe
https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO on AllSocial
https://allsocial.com/sergeantmajor
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO on Bitchute
https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
SergeantMajorsTrutherInfo on LBRY
https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
MEDICAL DOCTOR SPEAKS OUT ABOUT THE COVID-19 VACCINE (VIDEO)
https://www.brighteon.com/08f0b43b-12b2-42aa-a5c8-b32f27e6f821
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https://www.brighteon.com/65537763-50e5-453a-9ebb-163eaa7a992b
RETIRED E.R. TECH DELIVERED EXPLOSIVE SPEECH AT CDC EXPOSING VACCINES - TRUTH SEEKER (VIDEO)
https://www.brighteon.com/aa3be599-7727-44da-afe4-092c6a67e0aa
CORONAVIRUS: $5,000.00 REWARD FOR PROOF OF DIAGNOSIS - DR. TIM O'SHEA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/0e2c3c48-7b8c-456c-8416-e3c406e1312e
'WE'RE NOT FINDING ANTIBODIES AND THIS ISN'T KILLING ANYONE' - DR. STOIAN ALEXOV (VIDEO)
https://www.brighteon.com/95e65ea6-b8b0-4895-8886-aa2df732222d
COVID-19 REVELATIONS AND BRINGING THE VIRUS MODEL INTO QUESTION - DR. ROBERT O. YOUNG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/8f0a914c-a129-4710-a37d-88112fce8770
THE ENTIRE ROCKEFELLER EUGENICS COVID-19 PLAN EXPOSED - PRESIDENT OF GHANA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/16cdd7a5-677b-40a5-8c89-8727e93d8fa6
DR. ANDREW KAUFMAN: THEY WANT TO GENETICALLY MODIFY US WITH THE COVID-19 VACCINE - PART 1 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a99d1c7d-e797-4a6a-b1ac-c33e8f0ba5e2
DR. ANDREW KAUFMAN: THEY WANT TO GENETICALLY MODIFY US WITH THE COVID-19 VACCINE - PART 2 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/58a9a985-f6f0-4931-9064-640db6bc388b
TAKEOVER OF AMERICA: DID TRUMP HAND THE USA OVER TO FEMA? - DEBBIE JIMENEZ (VIDEO)
https://www.brighteon.com/9e7f6ae8-7fe7-4842-9c0e-7e162a4766ce
IF THIS DOESN'T WAKE YOU UP, "NOTHING WILL" - WAIT TILL THE END - BRIAN YOUNG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2753757f-1943-4cca-b9ab-993d546c1354
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2da7d9bf-6c14-42f1-8a11-ea9e48ddcb98
DR. KLAUS PUSHEL CALLS OUT COVID LIES ON TV - DAVID KNIGHT (VIDEO)
https://www.brighteon.com/041bdfc8-68d1-4273-8058-6fcc6debdfb4
PLANDEMIC: A VIDEO OUTLINING THE GLOBAL PLAN TO TAKE CONTROL OF YOUR LIFE - MIKKI WILLIS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/355fd559-244d-4f9c-8d39-27af967248f9
HYDROXYCHLOROQUINE AND ZINC COMBO HAVE 100% SUCCESS AGAINST A.R.D.S. - DR. ANTHONY CARDILLO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/1a2c400e-952b-4e1b-9e87-00d0c3a6fac1
Dr. Sherri Tenpenny on Vaxxter
https://www.vaxxter.com/
Spiro Skouras on Bitchute
https://www.bitchute.com/channel/IiUMdsNGJBE2/
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