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CERN IS NOT THE ONLY ONE - AARON & MELISSA DYKES (DOCUMENTARY VIDEO)
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171 views • July 25, 2020
According to the Deep State Science Whistleblower that talked to Aaron and Melissa Dykes, the SUPERCONDUCTING SUPER COLLIDER (SSC) is underground in Waxahachie, TX, USA, and has been fully operation for a very long time now. It was approved during PRESIDENT RONALD REAGON and his Star Wars Initiative, but was mostly pushed during PRESIDENT GEORGE H.W. BUSH's time in office. The Project went DARK and was transferred from the US Government to the Illuminati Deep State after 2 billion dollars was spent and supposedly 14 miles of tunnel was completed. The SSC creates energy that is 20 times more powerful than CERN, and is fully operating today, off the public radar, with no oversight, and no public news coverage (just like Area 51 and all other 200 plus Deep Underground Military Bases (DUMBs). CERN is the distraction, the SSC is the REAL THREAT. The SSC was started in 1982, and handed over to the Illuminati's Deep State in 1993. Another thing we know for sure is that Colliders are not being built for the benign reasons given by governments; they claim it is to smash atoms into each other to see what happens. (haha) NEVER FORGET, the US Federal Government LIES 100% of the time, they ALWAYS HAVE, and they ALWAYS WILL. The root word breakdown for the word GOVERNMENT is GOVERN (TO CONTROL) and MENT (THE MIND). Governments are MIND CONTROL ORGANIZATIONS, nothing more, and nothing less. Humans have a very short memory span, and out of sight, out of mind. If you want to learn more, do research on the Illuminati ceremonies at CERN, Phil Schneider, Dulce Base, Bill Cooper, Deep State, Illuminati, Occult Societies, and much more.
Additional Research.
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A DULCE BASE SECURITY OFFICER SPEAKS OUT - THOMAS CASTELLO (VIDEO)
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PRESIDENT DWIGHT D. EISENHOWER: MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX SPEECH IN 1961 (FULL VERSION) (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2d42f9e9-0719-4d57-98c8-f87bfcd1d0b2
PRESIDENT JOHN F. KENNEDY: SECRET SOCIETIES SPEECH IN 1961 (FULL VERSION) (VIDEO)
https://www.brighteon.com/ca503f0f-51f2-4d5d-b2fe-ccec8e69adef
Aaron and Melissa Dykes on Truthstream Media
http://truthstreammedia.com
Additional Research.
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[All Social] https://allsocial.com/sergeantmajor
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[LBRY.TV] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
A DULCE BASE SECURITY OFFICER SPEAKS OUT - THOMAS CASTELLO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/8b201240-b34b-44c6-9cf2-da752ae90729
THE UNDERGROUND: A HIDDEN REALITY AND THE TRUE STORY OF PHIL SCHNEIDER (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/2234a59a-152f-457f-8bd1-686cace10d24
BILL COOPER WARNED US ABOUT THE DEEP STATE CONTROL OVER 20 YEARS AGO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2c3e83fb-aebb-4f84-8a1c-ed40f8f854a2
DEATH BED CONFESSION BY FORMER MILITARY SOLDIER & CIA AGENT - RICHARD DOLAN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/01307380-72ce-40b6-b6e4-b5ff8bbb8f5f
ALIEN INTERVIEW WITH INTRO & POST SCRIPT - ARMY NURSE MATILDA O'DONNELL MACELROY (AUDIO BOOK)
https://www.brighteon.com/4a3f910c-502b-41bd-9a16-d5e2303babc5
DESTROYING THE GEORGIA GUIDESTONES - REALLY GRACEFUL (VIDEO)
https://www.brighteon.com/015f5cb8-582e-4791-bef4-da18c6dcbd56
THE PRISONERS OF DULCE BASE - SHERRY SHRINER (AUDIO BOOK)
https://www.brighteon.com/8a51c270-8af3-4a35-9f1e-99b5c5d17c75
ONE WORLD ORDER OUT OF CHAOS - MATTHEW A. PROCELLA (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/0568065c-25c2-4c1d-8a42-92dc557cbf19
OKC A CONSPIRACY THEORY - OKC BOMBING CONSPIRACY EXPLAINED IN 5 MINUTES - JAMES CORBETT (VIDEO)
https://www.brighteon.com/bc65c359-2c26-483b-9688-65a6d3a88146
THE 911 CONSPIRACY EXPLAINED IN LESS THAN 5 MINUTES - JAMES CORBETT (VIDEO)
https://www.brighteon.com/9967f7e3-6e9a-4560-af7e-e58ee620d317
THE ANATOMY OF A GREAT DECEPTION: GLOBAL MASTER EDITION - DAVID HOOPER (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/151faf79-c568-40dd-bb8d-a6234945f242
SEPTEMBER CLUES - SIMON SHACK (VIDEO)
https://www.brighteon.com/8de81432-9f49-4d8c-9d6a-47c81560fb2d
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2da7d9bf-6c14-42f1-8a11-ea9e48ddcb98
SPEAKING OUT ABOUT THE COVID-19 VACCINE - DR. CARRIE L. MADEJ (VIDEO)
https://www.brighteon.com/08f0b43b-12b2-42aa-a5c8-b32f27e6f821
THIS IS THE BIGGEST SCAM PERPETRATED ON THE HUMAN RACE - DR. SHERRI TENPENNY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/f7b8fc68-3b3b-416f-a40e-643dd7f900e3
ILLUMINATI'S NEW WORLD ORDER HEADQUARTERS ARE BELOW DIA - GRACE POWERS (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/760a9ffc-ad08-412b-ad17-408df99048dc
ON 04-27-20 THE PENTAGON RELEASES 'UFO' VIDEOS FILMED BY U.S. NAVY PILOTS - U.S. PENTAGON (VIDEO)
https://www.brighteon.com/37422042-cf5a-4c47-9610-c4a2dd0378d6
THE SYNAGOGUE OF SATAN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/SBYy4BCWhgP9/
PRESIDENT DWIGHT D. EISENHOWER: MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX SPEECH IN 1961 (FULL VERSION) (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2d42f9e9-0719-4d57-98c8-f87bfcd1d0b2
PRESIDENT JOHN F. KENNEDY: SECRET SOCIETIES SPEECH IN 1961 (FULL VERSION) (VIDEO)
https://www.brighteon.com/ca503f0f-51f2-4d5d-b2fe-ccec8e69adef
Aaron and Melissa Dykes on Truthstream Media
http://truthstreammedia.com
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