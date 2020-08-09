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QANON IS FAKE & GAY - BLACKPILLED (VIDEO)
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124 views • August 09, 2020
I have been saying Q is not part of Anonymous since that first post on the internet on Oct. 28, 2017. If anything, it is a CIA PSYOP to get the Patriots to TRUST THE(IR) PLAN (AND STAND DOWN) while the Zionists bring forth their NEW WORLD ORDER agenda. If by a slim chance TRUMP is actually fighting the Deep State Zionists, it does not require you to STAND DOWN. If Trump is on the side of the people, he can be the SECONDARY PRONG OF ATTACK, rather than the ONLY PLAN. The HACKER GROUP Anonymous is still and always has been BOTH ANTI-GOVERNMENT (Anarchists) AND ANTI-RELIGION (Agnostics). Anonymous is AWAKE to the fact that governments and religions can NEVER be the solution to the problem, since GOVERNMENTS AND RELIGIONS ARE THE PROBLEM. I thank Blackpilled for making such a great Common Sense video for the UNCONSCIOUS people falsely calling themselves Truthers while letting NWO POLITICIANS AND THE ZIONISTS take over the USA and the rest of the world. The 2nd Amendment and the RIGHT TO BEAR ARMS does NO GOOD if those arms are staying locked up in your gun safe. The Zionists will keep right on doing False Flag HOAX Terrorist Events such as FAKE Shootings and Bombings until the NWO politicians have taken away all of your guns and ammo. Wake Up people, stop trusting the Zionist's New World Order Agenda (the PLAN is theirs), grow a spine and a get a set of balls, and PUSH BACK to reacquire the little remaining Freedoms we still had before the PLANdemic while you have a small window of opportunity. Everyone needs to PUSH BACK RIGHT NOW against the HOAX Covid-19 PLANdemic, PUSH BACK against the HOAX Terrorist Attacks, and STOP FOLLOWING THE "Q" PSYOP. You are the ones that you have been waiting for. Governments and God(s) aren't going to save you, WE MUST SAVE OURSELVES!!! Only CONSCIOUS BEINGS can change reality, and those trusting in the STAND-DOWN PLAN by Q are simply still UNCONSCIOUS. ANTIFA and BLM are wrong, but also MAGA and PATRIOTS are wrong. Both sides need to Wake Up and join forces as WE THE PEOPLE against THE REAL ENEMY and GET RID OF ALL POLITICIANS. We must stop the lock-downs to save the economy, and stop the 5G installations and GMO vaccinations to save the people. NO GODS, NO GOVERNMENTS, NO RULERS, and NO SLAVES!
Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[LBRY.TV] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
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Blackpilled
https://blackpilled.com/
Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[LBRY.TV] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
EMERGENCY MESSAGE: WAKE UP AUSTRALIA, THE COUNTRY IS UNDER ATTACK RIGHT NOW - DAVE ONEEGS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/aae8e926-9eb9-4617-8937-02d0c424b535
'NEW NORMAL' IS CODE FOR THE NEW WORLD ORDER - MAX IGAN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/fc425abf-95d9-4b2b-bb70-1f65bca2bf5b
FEMA EMPLOYEE WARNS OF FINAL DEPOPULATION MOVE LATER THIS YEAR - CELESTE SOLUM (VIDEO)
https://www.brighteon.com/8ca8da3b-56da-47b8-b31b-e2afd18b9c10
2018 WARNING ABOUT 60GHZ 5G FREQUENCIES & SYMPTOMOLOGIES/CONDITIONS - JOE IMBRIANO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/aded1287-8a4d-4d6d-8fd4-ffcd29f7ce5a
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/70e2df02-aacc-4492-8707-f0caca7e4633
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2da7d9bf-6c14-42f1-8a11-ea9e48ddcb98
COVID COUP IS A DEEP STATE NWO TAKEOVER, ALL STATS ARE FAKE! - LISA HAVEN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/84dbf0a2-bfd0-4729-b24d-982ff475808f
PUB MED WHITE PAPER PROVING 5G IS THE 'CORONAVIRUS' WITHDRAWN - RITCHIE FROM BOSTON (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a5d1a372-edf2-4d7f-8391-6e0b1d82e698
THIS IS THE BIGGEST SCAM PERPETRATED ON THE HUMAN RACE - DR. SHERRI TENPENNY (VIDEO)
https://www.brighteon.com/f7b8fc68-3b3b-416f-a40e-643dd7f900e3
SPEAKING OUT ABOUT THE COVID-19 VACCINE - DR. CARRIE L. MADEJ (VIDEO)
https://www.brighteon.com/08f0b43b-12b2-42aa-a5c8-b32f27e6f821
DR. ANDREW KAUFMAN: THEY WANT TO GENETICALLY MODIFY US WITH THE COVID-19 VACCINE - PART 1 (VIDEO)
https://www.brighteon.com/a99d1c7d-e797-4a6a-b1ac-c33e8f0ba5e2
THE ENTIRE ROCKEFELLER EUGENICS COVID-19 PLAN EXPOSED - PRESIDENT OF GHANA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/16cdd7a5-677b-40a5-8c89-8727e93d8fa6
BILL GATES ADMITS THAT THE COVID19 GMO VACCINATION WILL CHANGE HUMAN DNA FOREVER (VIDEO)
https://www.brighteon.com/d777b3ef-9b5b-413c-bc49-762c0b89ae32
DANGEROUS GENE EDITING VAX PUSHED HARD, BUT WHY? - TIM TRUTH (VIDEO)
https://www.brighteon.com/1fb46d6f-c674-4cb9-acb2-286308161f31
TWO CRINGEWORTHY BILL GATES INTERVIEWS - DAVE CULLEN (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2f10ff5e-00b0-4581-b27c-fa6f4c446d34
Blackpilled
https://blackpilled.com/
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