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AUSTRALIA HEALTH - YOU ARE BEING 5G EMP ATTACKED! - SOUND THE ALARM! - YOUR GOVERNMENTS ARE COOKING YOU! AND CAUSING YOU GREAT HARM! 5G IS A WEAPON!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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280 views • February 16, 2022
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/

ADS RADIATION -NOT LRAD! - WAS USED ON AUSTRALIAN CITIZENS - https://www.brighteon.com/7a9700d3-31a8-4ae6-b6df-bb8209b61cae

THIS IS HOW THEY INFECT YOU VIA CELL TOWER TRANSMITION - https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706

vaxxed pilots are just dropping out of the skys - https://www.bitchute.com/video/Qvav7poJ6dDJ/

5G THEY WANT TO HIDE THIS! - https://www.brighteon.com/4952c2e7-d0fc-4d77-bf5c-5e37c7d36fe3

5G PERSONAL DEVICES! -DANGER! https://www.brighteon.com/ca3fafcd-b1ae-46cd-ac8c-76e3bdd3bce5

WHEN THE DEVILS CAME DOWN - https://www.brighteon.com/996b8fda-d204-4836-b519-f1710a96babb

THE REGIME IS NOTABLY SILENT! - https://www.bitchute.com/video/omJGyyPu4nbs/

Trudeau's Dark Pedophilia Network Exposed - https://www.brighteon.com/c9617cc2-34ee-49cc-911e-58d5f213419d

HOW CENTRAL BANKERS ARE TRYING TO TAKE OVER - https://www.brighteon.com/45d9838c-de10-418a-8343-aec1e0bfdbf1

ELF WAVES DIRECT ENERGY KILLING YOU IN HOSPITALS - https://www.brighteon.com/803cbcf8-cc8b-4605-8131-74d43d45bb04

60 HERTZ (5G) WILL COOK YOU. 1985 CNN VIDEO ABOUT MICROWAVE WEAPONS AT 60 HERTZ - https://www.bitchute.com/video/FphwIjrt7pHL/

TYRANTS COOK PROTESTORS ALIVE! - https://www.brighteon.com/36121df6-a426-4846-9e69-8e7b92356f28

THE GRAND JURY BEGINS - DR REINER FUELLMICH - https://www.brighteon.com/2f5d12fe-758e-48a4-a76c-7406ca3fb7b6

AUSTRALIANS ARE GETTING WELL COOKED! - EMP - https://www.brighteon.com/b5488b73-d5e7-4e48-9eca-3723619474c8

JAB+5G= https://www.brighteon.com/1127badd-4739-4710-bc49-8c278d0971ba

NOBEL PRIZE WINNER WHO CONFIRMED HIV IN THE VAXX FOUND DEAD - https://www.brighteon.com/d7d4a97e-09e4-466d-be8e-f0b7469cbf69

WATCH WHAT 5G DOES TO THIS DRONE! - AEROPLANES BEWARE! https://www.brighteon.com/2e21aeaa-40cb-47b5-8d25-2b971be2265f

THE BOOKIES ARE BEHIND IT! - https://www.brighteon.com/90815e58-7fb9-43b1-8da3-243240eecac3

THE CRIME OF 5G - https://www.brighteon.com/f80c3288-2a1b-4a94-9682-66deb61ea15c

RADIOLOGY EXPERT EXPLAINS ITS NOT COVID BUT RADIATION SICKNESS!
https://www.brighteon.com/eb092cf0-e4b9-4bb4-b9d2-4df9a4127730

SEE MORE FUSION GPS MURDER HERE! - https://www.brighteon.com/215e1a04-d77d-462b-bbe5-6e9877669a29

AND HERE! - https://www.brighteon.com/65d9337c-1c3d-46ce-8b1c-84c505150c35

AND HERE! https://www.brighteon.com/a08c93cd-10ab-498a-9418-9ef70a5d4971

THESE CLOWNS ARE ON THERE WAY OUT! - https://www.brighteon.com/1f6bc958-9c8c-456b-8a5f-b383336cecaa

FLASH! - A 5G EMP TARGETED MAN GETS ZAPPED 4 TIMES - https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e

WARNING! - THIS SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad

5G warning you are in real danger! AUCTUNG! - https://www.bitchute.com/video/SpzNVqugSuMT/

5G KILLER RADIATION TOWERS EVERYWHERE - ITS GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/a9a8de96-61c2-4def-9f27-a6721d028494

BLUTOOTH TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/

TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad

FLASH! - A 5G EMP TARGETED MAN GETS ZAPPED 4 TIMES - https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e

THESE CLOWNS ARE ON THERE WAY OUT! - https://www.brighteon.com/1f6bc958-9c8c-456b-8a5f-b383336cecaa

5G AND DO YOU WANT TO KNOW WHERE COVID HIT THE MOST? - https://www.bitchute.com/video/ljrslaj8JULC/

108 FIFA REG PLAYERS DEAD! 400 ATHLETES DEAD! FROM TAKING THE EXPERIMENTAL 5G JAB - https://www.brighteon.com/f3608d02-d767-4937-a4fe-58c29cfd60ab

5G KILLING BIRDS AND HUMANS WORLDWIDE! - https://www.brighteon.com/c51dae68-60f0-41cd-ae03-85G

EMF ABSOLUTE INTERFERENCE -https://www.bitchute.com/video/cCONbiuG9ezr/

SMASH YOUR SMARTPHONE! ITS A SILENT KILLER - https://www.brighteon.com/85b28cb5-de1c-4cf3-ba9b-75a7c780dd80

5G KILLER RADIATION TOWERS EVERYWHERE - ITS GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/a9a8de96-61c2-4def-9f27-a6721d028494

SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

BLUTOOTH TRACKING THE VACCINATED WHEN ON A PLANE! - https://www.bitchute.com/video/l5SyUNmNVwqI/

5G YOUR DNA AND RADIATION FREQUENCIES - https://www.brighteon.com/82ac1600-bd10-4d8c-ae27-6c396a4fb5bd

RADIOLOGY EXPERT EXPLAINS ITS NOT COVID BUT RADIATION SICKNESS!
https://www.brighteon.com/eb092cf0-e4b9-4bb4-b9d2-4df9a4127730

TRACKING THE VACCINATED! IN TOWN -TRACKABLE AND HACKABLE! -https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad

5G WATCH AND LISTEN AGAIN! - https://www.brighteon.com/af902888-29cf-4fcf-b32a-ce00a18dc34d
Keywords
lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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