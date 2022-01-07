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172) Ataque pulsado 5G/EMF e morte
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605 views • January 07, 2022
Wireless radiation goes on a strong pulse and finds its victim (vaxxed with graphene). Notice the distortion in the videocamera image that occurs due to the impact of the electromagnetic pulse. In English: https://www.brighteon.com/9f8ef10b-bff2-4b11-ab4f-651854367511
Pulso de potência elevada de radiação das telecomunicações encontra e atinge a sua vítima (vacinada com grafeno). Repare na distorção na imagem da vídeo-camera que ocorre devido ao impacto do pulso electromagnético.
Créditos para LA QUINTA COLUMNA | Jan 6, 2022 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 224: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA224-:d | https://www.twitch.tv/videos/1255154568
O mesmo evento comentado pelo Dr. Jose Luis Sevillano: https://rumble.com/vs3sbw-electromagnetic-pulse-causes-mans-death.html
Mas não pensem que os feixes dirigidos de frequência electromagnética de tecnologia 5G não podem sozinhos ter um efeito similar nos seres vivos, lembrem-se da morte súbita do Dr Andreas Noack, mas há muitos casos anteriores: https://www.brighteon.com/6a465ba0-862e-4ea5-b68f-544a057d37f5
Mais:
164) MORTE SÚBITA – Arritmia induzida por EMF ampliada por grafeno: https://www.brighteon.com/d11fd99e-e13c-4fad-bed2-c9a754506555
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
149) 5G afecta centenas de pássaros (orientação e sistema nervoso): https://www.brighteon.com/ddfab381-3bc5-403d-829f-7859302aa032
122) Alvos sob ataque EMF de aparelhos electrónicos quotidianos: https://www.brighteon.com/e7d6e169-c63c-4c6f-b9c4-5049dcc2b3fe
147) Ex-Presidente da Malásia diz tudo (2015): https://www.brighteon.com/18f6aded-c8e6-41f3-a017-cf82ae90d44a
179) Pandemia, chemtrails, grafeno e Energia Directa: https://www.brighteon.com/c9259ebf-b01f-4f94-8f35-bbe14d524bc3
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Pulso de potência elevada de radiação das telecomunicações encontra e atinge a sua vítima (vacinada com grafeno). Repare na distorção na imagem da vídeo-camera que ocorre devido ao impacto do pulso electromagnético.
Créditos para LA QUINTA COLUMNA | Jan 6, 2022 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 224: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA224-:d | https://www.twitch.tv/videos/1255154568
O mesmo evento comentado pelo Dr. Jose Luis Sevillano: https://rumble.com/vs3sbw-electromagnetic-pulse-causes-mans-death.html
Mas não pensem que os feixes dirigidos de frequência electromagnética de tecnologia 5G não podem sozinhos ter um efeito similar nos seres vivos, lembrem-se da morte súbita do Dr Andreas Noack, mas há muitos casos anteriores: https://www.brighteon.com/6a465ba0-862e-4ea5-b68f-544a057d37f5
Mais:
164) MORTE SÚBITA – Arritmia induzida por EMF ampliada por grafeno: https://www.brighteon.com/d11fd99e-e13c-4fad-bed2-c9a754506555
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
149) 5G afecta centenas de pássaros (orientação e sistema nervoso): https://www.brighteon.com/ddfab381-3bc5-403d-829f-7859302aa032
122) Alvos sob ataque EMF de aparelhos electrónicos quotidianos: https://www.brighteon.com/e7d6e169-c63c-4c6f-b9c4-5049dcc2b3fe
147) Ex-Presidente da Malásia diz tudo (2015): https://www.brighteon.com/18f6aded-c8e6-41f3-a017-cf82ae90d44a
179) Pandemia, chemtrails, grafeno e Energia Directa: https://www.brighteon.com/c9259ebf-b01f-4f94-8f35-bbe14d524bc3
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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