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164) MORTE SÚBITA – Arritmia induzida por EMF ampliada por grafeno
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574 views • December 24, 2021
Pessoa intoxicada com grafeno nos tecidos (via vacina e/ou nanopartículas pulverizadas). Reparem no smartphone na mão, ligado ao carregador. Neste caso é detectável um clarão antes do impacto sobre o sistema nervoso e a morte súbita, poderia ter sido uma descarga ou o brilho do ecrã ao receber informação. O MOPPE já tinha explicado nas suas visitas aos Grupos Parlamentares, em Março 2019, como os AVC e/ou ataques cardíacos estavam a ser induzidos em silêncio e em câmara lenta sobre a população, em especial nos indivíduos que transportam o smartphone no seu bolso do casaco. Os únicos elementos novos aqui são a velocidade da reacção e o tipo de impacto. Na presença de contaminação dos tecidos com grafeno, a sua supercondutividade e ampliação de campos electromagnéticos, a partir de um limiar de exposição, desencadeia uma arritmia cardíaca súbita e na maioria das vezes letal. O grafeno nos tecidos vivos funciona como um transístor.
Créditos a LA QUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/ | Dez 24, 2021 | PEDRO ROSILLO, EL ARCONTE, VISITA LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 216: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/PEDROROSILLOELARCONTEVISITALAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA216-:4
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Créditos a LA QUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/ | Dez 24, 2021 | PEDRO ROSILLO, EL ARCONTE, VISITA LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 216: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/PEDROROSILLOELARCONTEVISITALAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA216-:4
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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