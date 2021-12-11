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149) 5G afecta centenas de pássaros (orientação e sistema nervoso)
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
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102 views • December 11, 2021
Créditos a ORWELLITO:
December 10, 2021 | Electrofrequencies emitted by 5G antennas cause collision of hundreds of birds: https://rumble.com/vqiqjs-electrofrequencies-emitted-by-5g-antennas-cause-collision-of-hundreds-of-bi.html

As ondas emitidas pelas antenas localizadas nos telhados dos hospitais fazem com que o bando de estorninhos se desoriente e colida uns contra os outros, na Galiza. Seja a forma como a potênciaEste mesmo tipo de ondas afecta os seres humanos expressando-se em qualquer um dos sintomas descritos na Síndrome da Radiação Aguda (SRA). As "vagas" são criadas com radiação não ionizante e desencadeiam a Síndrome da Radiação Aguda (ARS):
141) ELECTROSMOG - electro-pandemia (prova): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/103e0f7b-f163-4650-a016-071ff258b7be
143) ELECTROSMOG - electro-pandemia (actualização): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/397a7720-6d59-4a0b-9d1e-7dafed6600c0
144) Campos electromagnéticos 900MHz e a toxicidade de nanopartículas (Estudo - 2018): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/92627e34-91c2-432d-b233-6b9a58f164db
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
140) Sangramento causado por feixes 5G será imputado ao vírus Marburgo: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/adde7fb6-dafe-4e42-b5be-5eb60bbf39d3
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62


MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
emf5gmicroondasgenocidiografenoavessistema nervoso
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