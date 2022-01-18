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179) Pandemia, Chemtrails, Grafeno e Energia Directa (Guerra)
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127 views • January 18, 2022
Créditos a LA QUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/
Jan 17, 2022 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 233 :
https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA233-:4 | https://www.twitch.tv/videos/1267096698
Este vídeo fala dos rastos químicos (chemtrails) como fonte de pulverizações de nanopartículas de elevada condutividade específica e as suas relações com a pandemia de sintomas e efeitos possíveis. A resposta à pergunta final do Dr. José Luis Sevillano é que o mundo está dividido em Distritos sob ocupação militar, na jurisdição marítima, o mundo é um campo de batalha sob ocupação militar. Começou com a Lei Marcial de 1862, durante a Guerra Civil Americana (1861–1865), porém nunca foi revogada. O Lieber Code (1863) estabeleceu a relação entre civis e militares. A Lei de Reconstrução Militar (1867) organizou os Estados em Distritos. A 1ª e 2ª Convenções de Hague (1899 e 1907) levaram à criação de tratados multilaterais sobre conduta de Guerra, desarmamento, lei de guerra e crimes de guerra (a instalação da jurisdição marítima sobre territórios em terra ou países), a definição do beligerante, e os 5 deveres de usufruto do ocupante militar (artº 55), a saber:
1) Os recibos devem ser emitidos para pessoas e bens tomados (certidão de nascimento).
2) Deve ser mantido um inventário de todas as pessoas e bens tomados (sistema administrativo).
3) Manter o valor do capital de todas as coisas utilizadas à sua própria custa.
4) Pagar todas as taxas, impostos, manutenção e reparações.
5) Reformar o bem após o fim do usufruto (ocupação militar).
Assim se internacionalizou a Lei Marcial no Mundo por altura da 1ª Guerra Mundial (que não foi um mero acidente). Com a criação do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos (1913), foi dado o argumento de impressão do Dólar (nº/selo verde) sob licença da ocupação militar, e como um argumento privado militar. A Grande Depressão Americana abriu a porta para a internacionalização do controlo do Bancos (1933) através da colateralização das insolvências através dos 5 deveres de usufruto do ocupante militar. A 2ª Guerra Mundial serviu para instalar a dominância económica e cultural dos EUA. O Campo de Batalha estendeu-se ao planeta inteiro, em todo o sentido da expressão (espaço e população passaram a ser o laboratório, o recurso e adversário). Todo a resistência local era vista como beligerante à ocupação militar invisível, países silenciados através da imposição de dívida nacional e do sistema partidário de ilusão de representação directa. O cidadão presumido como suspeito e reduzido a combatente inimigo. Agora, o 5G/EMF, chemtrails, pandemias, e a progressiva dissolução de garantias falsas de segurança, explicam como chegámos à actualidade de 2020, a “batalha pelo controlo do cérebro” e do controlo remoto do corpo da população, como a fase final da servidão definitiva [https://informacaoincorrecta.com/2022/01/17/a-guerra-cognitiva-da-nato/]. A solução é a recuperação da República (da coisa pública), este é o melhor projecto para acabar com a corrupção como motor da sociedade política e a traição dos intelectuais: https://revoludroit.fr/ | Interview avec Valérie Bugault - Kairos: https://www.youtube.com/watch?v=Q87UARvkNmY | https://valeriebugault.fr/
Mais:
180) Um transístor que entra células como um vírus: https://www.brighteon.com/546a4198-9138-42b6-b970-7988bf865aad
174) Toxicidade da Era do Grafeno (o real das conspirações): https://www.brighteon.com/394f1f94-bb0e-455d-bb10-60cfc3f17d34
175) Homem híbrido e civilização híbrida: https://www.brighteon.com/09d3efe8-3db6-4024-9f59-c3633c9b38b6
173) Agenda do Clube de Roma e seus satélites não é segredo: https://www.brighteon.com/e9a2947e-771a-4047-af04-84ee9d23e22e
172) Ataque pulsado 5G/EMF e morte: https://www.brighteon.com/15e39e11-e269-42ca-a71c-569ba94650ea
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Jan 17, 2022 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 233 :
https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA233-:4 | https://www.twitch.tv/videos/1267096698
Este vídeo fala dos rastos químicos (chemtrails) como fonte de pulverizações de nanopartículas de elevada condutividade específica e as suas relações com a pandemia de sintomas e efeitos possíveis. A resposta à pergunta final do Dr. José Luis Sevillano é que o mundo está dividido em Distritos sob ocupação militar, na jurisdição marítima, o mundo é um campo de batalha sob ocupação militar. Começou com a Lei Marcial de 1862, durante a Guerra Civil Americana (1861–1865), porém nunca foi revogada. O Lieber Code (1863) estabeleceu a relação entre civis e militares. A Lei de Reconstrução Militar (1867) organizou os Estados em Distritos. A 1ª e 2ª Convenções de Hague (1899 e 1907) levaram à criação de tratados multilaterais sobre conduta de Guerra, desarmamento, lei de guerra e crimes de guerra (a instalação da jurisdição marítima sobre territórios em terra ou países), a definição do beligerante, e os 5 deveres de usufruto do ocupante militar (artº 55), a saber:
1) Os recibos devem ser emitidos para pessoas e bens tomados (certidão de nascimento).
2) Deve ser mantido um inventário de todas as pessoas e bens tomados (sistema administrativo).
3) Manter o valor do capital de todas as coisas utilizadas à sua própria custa.
4) Pagar todas as taxas, impostos, manutenção e reparações.
5) Reformar o bem após o fim do usufruto (ocupação militar).
Assim se internacionalizou a Lei Marcial no Mundo por altura da 1ª Guerra Mundial (que não foi um mero acidente). Com a criação do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos (1913), foi dado o argumento de impressão do Dólar (nº/selo verde) sob licença da ocupação militar, e como um argumento privado militar. A Grande Depressão Americana abriu a porta para a internacionalização do controlo do Bancos (1933) através da colateralização das insolvências através dos 5 deveres de usufruto do ocupante militar. A 2ª Guerra Mundial serviu para instalar a dominância económica e cultural dos EUA. O Campo de Batalha estendeu-se ao planeta inteiro, em todo o sentido da expressão (espaço e população passaram a ser o laboratório, o recurso e adversário). Todo a resistência local era vista como beligerante à ocupação militar invisível, países silenciados através da imposição de dívida nacional e do sistema partidário de ilusão de representação directa. O cidadão presumido como suspeito e reduzido a combatente inimigo. Agora, o 5G/EMF, chemtrails, pandemias, e a progressiva dissolução de garantias falsas de segurança, explicam como chegámos à actualidade de 2020, a “batalha pelo controlo do cérebro” e do controlo remoto do corpo da população, como a fase final da servidão definitiva [https://informacaoincorrecta.com/2022/01/17/a-guerra-cognitiva-da-nato/]. A solução é a recuperação da República (da coisa pública), este é o melhor projecto para acabar com a corrupção como motor da sociedade política e a traição dos intelectuais: https://revoludroit.fr/ | Interview avec Valérie Bugault - Kairos: https://www.youtube.com/watch?v=Q87UARvkNmY | https://valeriebugault.fr/
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172) Ataque pulsado 5G/EMF e morte: https://www.brighteon.com/15e39e11-e269-42ca-a71c-569ba94650ea
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