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180) Um transístor que entra células como um vírus
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44 views • January 23, 2022
A Jan. 22, 2022, LA QUINTA COLUMNA abordou um artigo de 2010 sobre um nano-transístor capaz de entrar nas células como se fosse um vírus, estamos diante do parasitismo tecnológico. Enquadra-se perfeitamente no que foi encontrado nas ampolas de vacinação analisadas pelo Dr. Campra.
Créditos a ORWELLITO: https://www.orwell.city/2022/01/transistor.html
Jan 23, 2022 | A transistor that enters cells like viruses:
https://rumble.com/vt394c-a-transistor-that-enters-cells-like-viruses.html
Original: INCENDIAN UNA GUERRA PARA TERMINAR EL GENOCIDIO QUE EMPEZARON - PROGRAMA 237: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/INCENDIANUNAGUERRAPARATERMINARELGENOCIDIOQUEEMPEZARON-PROGRAMA237-:0
Mais:
179) Pandemia, Chemtrails, Grafeno e Energia Directa (Guerra): https://www.brighteon.com/c9259ebf-b01f-4f94-8f35-bbe14d524bc3
174) Toxicidade da Era do Grafeno (o real das conspirações): https://www.brighteon.com/394f1f94-bb0e-455d-bb10-60cfc3f17d34
175) Homem híbrido e civilização híbrida: https://www.brighteon.com/09d3efe8-3db6-4024-9f59-c3633c9b38b6
173) Agenda do Clube de Roma e seus satélites não é segredo: https://www.brighteon.com/e9a2947e-771a-4047-af04-84ee9d23e22e
172) Ataque pulsado 5G/EMF e morte: https://www.brighteon.com/15e39e11-e269-42ca-a71c-569ba94650ea
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Créditos a ORWELLITO: https://www.orwell.city/2022/01/transistor.html
Jan 23, 2022 | A transistor that enters cells like viruses:
https://rumble.com/vt394c-a-transistor-that-enters-cells-like-viruses.html
Original: INCENDIAN UNA GUERRA PARA TERMINAR EL GENOCIDIO QUE EMPEZARON - PROGRAMA 237: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/INCENDIANUNAGUERRAPARATERMINARELGENOCIDIOQUEEMPEZARON-PROGRAMA237-:0
Mais:
179) Pandemia, Chemtrails, Grafeno e Energia Directa (Guerra): https://www.brighteon.com/c9259ebf-b01f-4f94-8f35-bbe14d524bc3
174) Toxicidade da Era do Grafeno (o real das conspirações): https://www.brighteon.com/394f1f94-bb0e-455d-bb10-60cfc3f17d34
175) Homem híbrido e civilização híbrida: https://www.brighteon.com/09d3efe8-3db6-4024-9f59-c3633c9b38b6
173) Agenda do Clube de Roma e seus satélites não é segredo: https://www.brighteon.com/e9a2947e-771a-4047-af04-84ee9d23e22e
172) Ataque pulsado 5G/EMF e morte: https://www.brighteon.com/15e39e11-e269-42ca-a71c-569ba94650ea
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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