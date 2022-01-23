BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

180) Um transístor que entra células como um vírus
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
68 followers
Follow
0
Share
Report
44 views • January 23, 2022
A Jan. 22, 2022, LA QUINTA COLUMNA abordou um artigo de 2010 sobre um nano-transístor capaz de entrar nas células como se fosse um vírus, estamos diante do parasitismo tecnológico. Enquadra-se perfeitamente no que foi encontrado nas ampolas de vacinação analisadas pelo Dr. Campra.

Créditos a ORWELLITO: https://www.orwell.city/2022/01/transistor.html
Jan 23, 2022 | A transistor that enters cells like viruses:
https://rumble.com/vt394c-a-transistor-that-enters-cells-like-viruses.html
Original: INCENDIAN UNA GUERRA PARA TERMINAR EL GENOCIDIO QUE EMPEZARON - PROGRAMA 237: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/INCENDIANUNAGUERRAPARATERMINARELGENOCIDIOQUEEMPEZARON-PROGRAMA237-:0

Mais:
179) Pandemia, Chemtrails, Grafeno e Energia Directa (Guerra): https://www.brighteon.com/c9259ebf-b01f-4f94-8f35-bbe14d524bc3
174) Toxicidade da Era do Grafeno (o real das conspirações): https://www.brighteon.com/394f1f94-bb0e-455d-bb10-60cfc3f17d34
175) Homem híbrido e civilização híbrida: https://www.brighteon.com/09d3efe8-3db6-4024-9f59-c3633c9b38b6
173) Agenda do Clube de Roma e seus satélites não é segredo: https://www.brighteon.com/e9a2947e-771a-4047-af04-84ee9d23e22e
172) Ataque pulsado 5G/EMF e morte: https://www.brighteon.com/15e39e11-e269-42ca-a71c-569ba94650ea


MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
emfchemtrails5gdew6gtransistorpandemiamicroondasgrafenonanoparticulasparasitismo tecnologico
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Grassroots resistance blocks $68 billion in AI data center projects during second quarter

Grassroots resistance blocks $68 billion in AI data center projects during second quarter

Willow Tohi
The Final Chapter for Humanity is Now In Play: Why the Globalists Think They No Longer Need Us

The Final Chapter for Humanity is Now In Play: Why the Globalists Think They No Longer Need Us

Mike Adams
Trump Gets AI Right: Don&#8217;t Let Anthropic Regulate Away Its Competition

Trump Gets AI Right: Don’t Let Anthropic Regulate Away Its Competition

Mike Adams
Macron fires back at Trump over AI map claiming French islands as U.S. territory

Macron fires back at Trump over AI map claiming French islands as U.S. territory

Cassie B.
Pentagon Database Omits Two U.S. Service Member Deaths in Middle East, Report Says

Pentagon Database Omits Two U.S. Service Member Deaths in Middle East, Report Says

Garrison Vance
Trump Announces Greenland Security Agreement With Denmark; Text Not Released

Trump Announces Greenland Security Agreement With Denmark; Text Not Released

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy