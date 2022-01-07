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173) Agenda do Clube de Roma e seus satélites não é segredo
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55 views • January 07, 2022
A realidade e as teorias da conspirações, verifique você mesmo os factos históricos. Conspiracionistas, negacionistas são os nomes dados aos que podem retirar eficácia aos planos reais e maléficos desta Agenda de Morte.
Original indefinido.
Citação a Jan 6, 2021 | [713] Conversa CHALADA com Claudio e Alfredo: https://rumble.com/vs2g1k-713-conversa-chalada-com-claudio-e-alfredo.html
172) Ataque Pulsado 5G/EMF Pulsed attack
https://www.brighteon.com/15e39e11-e269-42ca-a71c-569ba94650ea
164) MORTE SÚBITA – Arritmia induzida por EMF ampliada por grafeno: https://www.brighteon.com/d11fd99e-e13c-4fad-bed2-c9a754506555
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
179) Pandemia, chemtrails, grafeno e Energia Directa: https://www.brighteon.com/c9259ebf-b01f-4f94-8f35-bbe14d524bc3
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Original indefinido.
Citação a Jan 6, 2021 | [713] Conversa CHALADA com Claudio e Alfredo: https://rumble.com/vs2g1k-713-conversa-chalada-com-claudio-e-alfredo.html
172) Ataque Pulsado 5G/EMF Pulsed attack
https://www.brighteon.com/15e39e11-e269-42ca-a71c-569ba94650ea
164) MORTE SÚBITA – Arritmia induzida por EMF ampliada por grafeno: https://www.brighteon.com/d11fd99e-e13c-4fad-bed2-c9a754506555
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
179) Pandemia, chemtrails, grafeno e Energia Directa: https://www.brighteon.com/c9259ebf-b01f-4f94-8f35-bbe14d524bc3
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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